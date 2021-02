Explosion in power substation: Power cuts in Athens & Peloponnese (videos-photos) (Upd.)

New videos from the fire

UPDATE:

————————————————————————————————————

Many areas of Athens were left without electricity on Sunday night.

Power cuts occurred in Poros and the Peloponnese in Laconia and Messinia.

According to information, the blackout was caused by a fire that broke out in current transformers in Aspropyrgos.

The power was cut in Pagrati, Piraeus, Keratsini, Nikaia, Chaidari, Peristeri, Egaleo, Nea Smyrni, Alimos, Brahami, Salamina, Megara, Exarchia.

Μεγάλη έκρηξη σε υποσταθμό της ΔΕΗ στα νεόκτιστα Ασπροπύργου πίσω από τα ΕΛΠΕ λέει το Τουίτερ. Βίντεο από Κυψέλη #blackout pic.twitter.com/VY3nkHtHSX — loukask (@loukask) February 7, 2021

See Also:

Enter the Athens Masonic Lodge! (14+1 photos)

Turkey Uighurs fear sellout to China in exchange for vaccine