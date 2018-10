Jaclyn Swedberg loves exercise & lingerie.

As for us, we like everything underneath the later.

The girl has what you’d call epic cleavage and her Instagram is full of it.

Which is good, for a person should always know what her best assets are.

Especially when their size is…DD.

And Jaclyn’sDDs are about as splendid as they can come.

Office casual… Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jaclyn Swedberg (@jaclyn_swedberg) στις 23 Φεβ, 2017 στις 1:10 μμ PST

⬛⬜ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jaclyn Swedberg (@jaclyn_swedberg) στις 4 Μάρ, 2017 στις 8:33 μμ PST

Day dreaming… ✨ #turksandcaicos Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jaclyn Swedberg (@jaclyn_swedberg) στις 3 Ιούν, 2016 στις 11:04 πμ PDT