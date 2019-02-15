Kristina Makarova wishes you a happy weekend! (hot videos-photos)

Kristina Makarova is from Russia.
Do we really have to add anything to that?
Well, here are a few more details about her.
She is a model living in Moscow.
There. Happy?
Знаете?!? Вы у меня очень крутые! И я рада, что на меня подписано так много отзывчивых людей! Каждый написавший внёс столько всего в мою голову, что я целый день пытаюсь решить, на что мне в первую очередь стоит акцентировать своё время и внимание! Но бляяя(простите) я так круто себя чувствую от этого! Вот прям нереально круто! Спасибо Вам и каждому отдельно! И я обязательно покажу свой результат, чтобы вы знали, что каждое сообщение, ссылка присланная мне – не прошла мимо 🥰🥳 ————————————————————— Ph – @lens_pics Style- @anya_muza Mua – @eterya Hair- @pehova_lina
Чем же навеян прошлый пост? ⠀Еду сегодня на съемку. И чтобы сэкономить время- поехала на метро. На улице +24. Одета в шорты и футболку. Взглядов словила больше, чем планировала 🤣 Шутка. ⠀Я вообще в жизни достаточно скромная и лишние взгляды мне ни к чему. Но так уж повелось, что внимание обращают. Может потому что без лифчика) Может потому что в шортах. Не знаю. Но удивлена я была другому. ⠀Как мужчины ( чужие) смотрят голодными глазами. Что меня сильно пугает. И вот отсюда вопрос- вот у большинства есть своя женщина. Но почему вы так смотрите только на чужих?… и вот думаете наверняка – Вот бы мне такую… ⠀Парадокс. Думаете вы так до тех пор, пока такая не станет вашей🤣 ⠀Ведь , если у другого на столе чёрная икра в тарелке, а в вашей красная. Вы определенно думаете, что там вкусней. И если перед вами поставить тоже такую же тарелку с чёрной икрой … Вы конечно вначале быть может и сильно обрадуетесь. И даже , когда будете есть- можете давиться. А потом приедается. Иногда даже настолько, что смотреть на чёрную икру не можете. И даже захотите простую яичницу ☺ ⠀А теперь внимание❗ вопрос- Как часто ты жаришь яичницу?☺