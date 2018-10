Out of this world…

Wendy Fiore is a young Italian and Polish model with a couple of…hmm…oversized talents.

The 32JJ(!) model who lives in Chicago, is also an animal lover and has a particular soft spot for the NBA team of the Chicago Bulls. No surprise there, right?…

Her body type has been compared to women like Jordan Carver and Denise Milani.

Don’t you agree?

👙☀❤✌ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wendy Fiore (@wendyfiore) στις 12 Απρ, 2015 στις 9:37 πμ PDT

#GoodMorning ❤✌ @dimitrymakphoto Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wendy Fiore (@wendyfiore) στις 8 Ιούν, 2015 στις 7:46 πμ PDT

With the lovely @thaon2004 & @marieclaudebourbonnais ❤✌ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wendy Fiore (@wendyfiore) στις 26 Μάι, 2015 στις 7:32 πμ PDT

#GoodMorning 😘❤✌ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Wendy Fiore (@wendyfiore) στις 31 Οκτ, 2014 στις 5:28 πμ PDT