Yulia Ushakova is so hot on the freezing ice! (videos-photos)

Yulia Ushakova is a sportscaster form ice hockey in Russia.
But she is so keen on promoting the game she loves, that she goes to all the…extremes necessary to draw attention to it.
As she says, she would be happy if her photographs trigger accusations of sexism in the media.
Let’s see if we can find anything to accuse her of…
Так что вы там говорили, идёт мне ?экип? ? Всем, кто был вчера на арене, хочу сказать большое спасибо!!! Спасибо за тёплые слова, улыбки, рисунки, которые вы специально для меня приносите на матчи! Вы не представляете, как заряжаете меня! И я вижу, что у нас это взаимно! ??❤ Это очень приятно- быть узнаваемой среди вас, красно-белые! А наши хоккеисты тем временем в плей-оффе – продолжаем болеть изо всех сил за любимую команду @spartak_hc ⚪?✊? Причём из разных городов страны! Впереди у нас дерби- Спартак – Динамо 11 февраля? ? Ой как я жду этого дня! ? Пишите, что бы вы хотели увидеть в новых выпусках «Силового приёма»!? Может, выйти так на лёд? ? #хоккей #плейофф #спартак #hockey #spartakmoscow #playoffs
Доброе утрооо ☀ У меня сегодня столько сил и планов ? Такой подъем в начале недели всегда, потому что каждое воскресенье я посвящаю восстановлению и релаксу ?? Ну и красоте, конечно же ? Маникюр, эпиляция, массаж- и я на весь день зависла в одной из студий @epilcity ❤ Мастера здесь с хорошими уверенными руками- на это я всегда обращаю внимание ? Всем желаю хорошего дня и всегда быть в форме! ??? #epilcity #эпилсити
Мне нравится, как она меня видит ? @photocherednikova ❤ А ещё мне очень нравится голубой цвет (только после красного, конечно! ??) И это фото оочень хорошо передаёт оттенок моего настроения в последнее время- голубенькое! ?? Как думаете, мне идет? Или красно-белый форевер?? ⚪??п.с. Победители конкурса (предыдущий пост) объявлены в сториз! #цветнастроенияголубой
Я понимаю, что меня смотрят дети, но немножко секса «Силовому приёму» только на пользу! ? Пройдя по ссылке в шапке моего профиля, вы узнаете, как проходят первые свидания на хоккее, кто «принял эту розу», классная ли жопа у Вороны и ещё некоторые подробности про Первый раз ??? Смотрите, улыбайтесь и пишите комменты! Всех лю! ❤ #силовойприем #юлияушакова #спартак #спартакмосква #хоккей #spartakmoscow #hockey
How will astronauts poop on the moon? – NASA tries to make space toilet
Горжусь собой сегодня ?? классная тренировка в комплекте от @ttfyofficial ?☺ Леггинсы сидят просто суперр ?? Я снова в строю, девочки??? Махи на попу через “сгибания лежа”, 4 подхода по 15 раз на каждую ? Вес 25кг. Потом сгибания 4 подхода по 12 и тяга на прямых ногах 1*20; и 4*12-12-10-10 повт. ?? Еще суперсет на пресс- обратные и прямые скручивания 4 подхода по 25 повт. ✊? #ttfy #fitnesswear #sportwear #yuliaushakova #tailand #юлияушакова #фитнес #вотпуске