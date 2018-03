A major fire has consumed the roof and upper floors of a multi-storey block of flats in the city of Grozny, Chechnya. More than 200 people have been evacuated, as firefighters work on extinguishing the flames.

