New Greek government announced

The spokesperson of the Greek government, Dimitrios Tzanakopoulos announced the composition of the new cabinet on Wednesday. Following the resignation of Economy Minister Dimitris Papadimitriou, a day after his wife and Deputy Labour Minister, Rania Antonopoulou had stepped down in a row over a housing allowance, Greek PM Alexis Tsipras proceeded to make a mini-reshuffle to the cabinet. Vice President Ioannis Dragasakis filled the post of Dimitris Papadimitriou, while Athanasios Iliopoulos replaced Rania Antonopoulou ion the Labour Ministry. Fotis Kouvelis replaced Dimitris Vitsas in the Defence Ministry, with Vitsas replacing Migrant Policy Minister Ioannis Mouzalas. the

The new government:

Prime Minister Alexis Tsipras

Vice President Ioannis Dragasakis

Ministry of Interior Affairs

Minister: Panagiotis Skourletis

Deputy Citizens Protection Minister: Nikolaos Toskas

Deputy Macedonia-Thrace Minister: Maria Kollia-Tsaroucha

Ministry of Finance and Development:

Minister: Ioannis Dragasakis

Deputy Minister: Alexandros Charitsis

Deputy Minister: Stelios Pirtsiolas

Digital Policy, Telecommunication and Information Ministry

Minister: Nikolaos Pappas

National Defence Ministry

Minister: Panos Kammenos

Deputy Minister: Fotis Kouvelis

Education, Research and Religious Affairs Ministry

Minister: Konstandinos Gavroglou

Deputy Research Minister: Konstandinos Fotakis

Deputy: Dimitris Baxevanakis

Deputy: Meropi Tzoufi

Labor, Social Security and Social Solidarity Ministry

Minister: Effy Achtsioglou

Alternate Minister for Unemployment Matters Athanasios Iliopoulos

Alternate Minister for Social Solidarity: Theano Fotiou

Deputy Minister for Social Security: Anastasios Petropoulos

Foreign Ministry

Minister: Nikolaos Kotzias

Alternate Minister for European Affairs: Giorgos Katrougalos

Deputy Minister: Ioannis Amantidis

Deputy Minister for Greeks Living Alone: Terence Spencer Quick

Justice, Transparency and Human Rights Ministry

Minister: Stavros Kontonis

Deputy Minister: Dimitris Papangelopoulos

Finance Ministry

Minister: Euclid Tsakalotos

Deputy Minister: George Chouliarakis

Deputy Minister: Katerina Papanatsiou

Health Ministry

Minister: Andreas Xanthos

Deputy: Pavlos Polakis

Restructure and Administration Ministry

Minister: Olga Gerovasili

Culture and Sports Ministry

Minister: Lydia Koniordou

Deputy: Konstantinos Stratis

Deputy Sports Minister: George Vasileiadis

Environment and Energy Ministry

Minister: George Stathakis

Deputy Minister: Socrates Famelos

Infrastructure and Transport Ministry

Minister: Christos Sprintzis

Deputy Minister: Nikolaos Mavrogiannis

Migrant Policy Ministry

Minister: Dimitris Vitsas

Deputy Minister: Ioannis Balafas

Shipping and Island Policy Ministry

Minister: Panagiotis Kouroumblis

Deputy Minister: Nektarios Santorinios

Agricultural Development and Food Ministry

Minister: Evangelos Apostolou

Alternate Minister: Ioannis Tsironis

Deputy Minister: Vasilios Kokkalis

Tourism Ministry

Minister: Elena Koundoura

State Ministers: Alexandros Flambouraris, Christoforos Vernardakis

Alternate Prime Minister:Dimitrios Liakos

Government Spokesperson: Dimitrios Tzanakopoulos