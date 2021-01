The new Greek cabinet

The swearing-in ceremony will take place tomorrow

The new Greek government spokesperson, Christos Tarantilis, who replaced Stelios Petsas, announced the reshuffle of PM Kyriakos Mitsotakis’s new cabinet at the General Secretariat of Information and Communication.

The former spokesperson, Stelios Petsas was appointed to the office of Deputy Minister of Interior.

Kostis Hatzidakis takes over the Ministry of Labour, Makis Voridis the Ministry of Interior with Stelios Petsas Deputy Minister, and Spilios Livanos was appointed Minister of Rural Development.

– Prime Minister

Kyriakos Mitsotakis

– Deputy Prime Minister

Panagiotis Pikrammenos

– State Minister

George Gerapetritis

– Minister to the Prime Minister

Theodoros Livanos

– Government Spokesman

Christos Tarantilis

– Ministry of Finance

Minister: Christos Staikouras

Deputy: Apostolos Vesyropoulos

Deputy: Theodoros Skylakakis

Deputy: George Zavvos

– Ministry of Development and Investments

Minister: Adonis Georgiadis

Deputy: Yiannis Tsakiris

Deputy: Christos Dimas

Deputy: Nikos Papathanassis

– Ministry of Foreign Affairs

Minister: Nikos Dendias

Alternate: Miltiadis Varvitsiotis

Deputy: Costas Fragogiannis

Deputy: Kostas Vlasis

– Ministry for Citizens’ Protection

Minister: Michalis Chrysochoidis

Deputy: Lefteris Economou

– Ministry for Immigration and Asylum

Minister: Notis Mytarakis

Alternate Minister: Sofia Voultepsi

– Ministry of National Defense

Minister: Nikos Panagiotopoulos

Deputy: Alkiviadis Stefanis

– Ministry of Education and Religious Affairs

Minister: Niki Kerameus

Deputy: Angelos Syrigos

Deputy: Vassilis Digalakis

– Ministry of Labor and Social Affairs

Minister: Kostis Hatzidakis

Deputy: Panagiotis Tsakloglou

Deputy: Domna Michailidou

Deputy: Maria Syreggela

– Ministry of Health

Minister: Vassilis Kikilias

Deputy: Vassilis Kontozamanis

Deputy: Zoe Rapti

– Ministry of Environment and Energy

Minister: Costas Skrekas

Deputy: Giorgos Amyras

Deputy: Nikos Tagaras

– Ministry of Culture and Sports

Minister: Lina Mendoni

Deputy: Nikos Giatromanolakis

Deputy: Lefteris Avgenakis

– Ministry of Justice

Minister: Costas Tsiaras

Deputy: George Kostiras

– Ministry of Interior

Minister: Makis Voridis

Deputy: Stelios Petsas

Deputy: Theodoros Livanios

Deputy – Ministry of Macedonia and Thrace

Stavros Kalafatis

– Ministry of Digital Governance

Minister: Kyriakos Pierrakakis

Deputy: Georgios Georgantas

Deputy: George Stylios

– Ministry of Infrastructure and Transport

Minister: Kostas A. Karamanlis

Deputy: Yiannis Kefaloyiannis

– Ministry of Shipping and Island Policy

Minister: Yiannis Plakiotakis

Deputy: Kostas Katsafados

– Ministry of Agricultural Development and Food

Minister: Spilios Livanos

Deputy: Giannis Economou

Deputy: Fotini Arabatzi

– Ministry of Tourism

Minister: Haris Theoharis

Deputy: Sofia Zaharachi