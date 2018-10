That’s why we love the social media

Chantel Zales is somehow not yet a household name.

Unless, of course, we’re talking about Instagram’s house, because there, she’s quite well known…

She’s got just over 4 million(!) followers and it’s not hard to see why.

Wanna play? 😎 @lookscouldkyll Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chantel Zales (@chantelzales) στις 25 Σεπ, 2018 στις 8:08 πμ PDT

Felt like a kid again at the #revolvecarnival Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Chantel Zales (@chantelzales) στις 4 Σεπ, 2018 στις 10:12 πμ PDT