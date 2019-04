The Islamic State terror group published a photo said to show the eight bombers who carried out Easter Sunday’s attacks in Sri Lanka.

Seven men are seen standing next to each other, allegedly taken shortly before the attacks, with an IS flag in the background.

תמונה שמפרסמת כעת סוכנות הידיעות של דאע”ש המראה לכאורה את 7 המפגעים שביצעו את מתקפת הטרור בסרי לנקה. pic.twitter.com/UN9N2MB8i7 — Moav Vardi (@MoavVardi) April 23, 2019