Olympiacos to most likely meet Partizan Belgrade in Champions Leauge 3rd rnd (full draws)

Greek football champions Olympiacos Piraeus will most likely face Serbian club Partizan Belgrade after the 3rd qualifying round draw in the UEFA Champions League, as the Serbs have a 2-0 advantage over Podgorica. AEK Athens will have a difficult task ahead as they will meet with Russian CSKA Moscow.

This is the League route to advance in the competition:

FCSB (ROU) v Viktoria Plzeň (CZE)

Nice (FRA) v Ajax (NED)

Dynamo Kyiv (UKR) v Young Boys (SUI)

AEK Athens (GRE) v CSKA Moskva (RUS)

Club Brugge (BEL) v İstanbul Başakşehir (TUR)

The Champions route:

Slavia Praha (CZE) v BATE Borisov (BLR)/Alashkert (ARM)

Spartaks Jūrmala (LVA)/Astana (KAZ) v IFK Mariehamn (FIN)/Legia Warszawa (POL)

Zrinjski (BIH)/Maribor (SVN) v FH Hafnarfjördur (ISL)/Víkingur (FRO)

Žilina (SVK)/København (DEN) v Malmö (SWE)/Vardar (MKD)

Linfield (NIR)/Celtic (SCO) v Dundalk (IRL)/Rosenborg (NOR)

Hapoel Beer-Sheva (ISR)/Honvéd (HUN) v Žalgiris Vilnius (LTU)/Ludogorets (BUL)

Viitorul (ROU) v APOEL (CYP)/Dudelange (LUX)

Hibernians (MLT)/Salzburg (AUT) v Rijeka (CRO)/TNS (WAL)

Qarabağ (AZE)/Samtredia (GEO) v Sheriff (MDA)/Kukësi (ALB)

Partizan (SRB)/Budućnost Podgorica (MNE) v Olympiacos (GRE)