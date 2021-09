Remembering 9/11: The complete list of the victims’ names

It is 20 years since thousands of people were murdered in a tragedy that changed the course of history ever since.

As a tribute, in the following list you can read the names of the victims, their hometown and where they were when the attacks took place.

Am 11: American 11 (Flew into the World Trade Center North Tower)

Am 77: American 77 (Flew into the Pentagon)

Un 93: United 93 (Crashed in Pennsylvania)

Un 175: United 175 (Flew into the World Trade Center South Tower)

“Dec”: Deceased, “E/R”: Emergency/Rescue Personnel, “Msg”: Missing, “Ptn”: Pentagon

“WTC” & “Ptn” refers to someone who was inside, or occupying, the World Trade Center or the Pentagon when their respective attacks occurred

Name – Age – Hometown – Place of Attack

Aamoth Jr., Gordon McCannel – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Abad, Edelmiro – 54 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Abad, Maria Rose – 49 – Syosset, NY – Dec WTC

Abate, Andrew Anthony – 37 – Melville, NY – Dec WTC

Abate, Vincent – 40 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Abel, Laurence – – New York, NY – Msg WTC

Abraham, Alona – 30 – Ashdod, Israel – Un 175

Abrahamson, William F. – 58 – Cortland Manor, NY – Dec WTC

Aceto, Richard Anthony – 42 – Wantagh , NY – Dec WTC

Ackermann, Heinrich Bernhard – 38 – Manhattan, NY – Dec WTC

Acquaviva, Paul Andrew – 29 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

Adams, Christian – 37 – Biebelsheim, Germany – Un 93

Adams, Donald Leroy – 28 – Chatham, NJ – Dec WTC

Adams, Patrick – 61 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Adams, Shannon Lewis – 25 – Long Island City, NY – Dec WTC

Adams, Stephen George – 51 – Manhattan, NY – Dec WTC

Adanga, Ignatius – 62 – Bronx, NY – Dec WTC

Addamo, Christy A. – 28 – New Hyde Park, NY – Dec WTC

Adderley Jr., Terence E. – 22 – Bloomfield Hills, MI – Dec WTC

Addo, Sophia Buruwa – 36 – Bronx, NY – Dec WTC

Adler, Lee – 48 – Springfield, NJ – Dec WTC

Afflitto, Daniel Thomas – 32 – Manalapan, NJ – Dec WTC

Afuakwah, Emmanuel – 37 – Bronx, NY – Dec WTC

Agarwal, Alok – 36 – Kendell Park, NJ – Dec WTC

Agarwala, Mukul – 37 – Manhattan, NY – Dec WTC

Agnello, Joseph – 35 – Belle Harbor, NY – Dec E/R

Agnes, David S. – 46 – New York, NY – Dec WTC

Aguiar Jr., Joao A.D. – 30 – Red Bank, NJ – Dec WTC

Ahearn, Brian G. – 43 – Huntington, NY – Dec E/R

Ahern, Jeremiah J. – 74 – Cliffside Park, NJ – Dec WTC

Ahladiotis, Joanne Marie – 27 – Forest Hills, NY – Dec WTC

Ahmed, Shabbir – 45 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Aiken, Terrance Andre – 30 – Staten Island, NY – Dec WTC

Ajala, Godwin – 33 – Jamaica, NY – Dec WTC

Akwasi-Mienkah, Nana – – New York, NY – Msg WTC

Alagero, Gertrude “Trudi” M. – 37 – Manhattan, NY – Dec WTC

Alameno, Andrew – 37 – Westfield, NJ – Dec WTC

Alarcon, Manuel A. – – Medford, NJ – Msg WTC

Alario, Margaret Ann Jezycki “Peggy” – 41 – Staten Island, NY – Dec WTC

Albero, Gary – 39 – Emerson, NJ – Dec WTC

Albert, Jon L. – 46 – Upper Nyack, NY – Dec WTC

Alderman, Peter Craig – 25 – Manhattan, NY – Dec WTC

Aldridge, Jacquelyn Delaine – 46 – Staten Island, NY – Dec WTC

Alegre-Cua, Grace – 40 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

Alger, David Dewey – 57 – Manhattan, NY – Dec WTC

al-Hashim, Boutros – 41 – Unknown – Dec WTC

Alikakos, Ernest – 43 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Allegretto, Edward L. – 51 – Colonia, NJ – Dec WTC

Allen, Eric – 41 – Unknown – Dec E/R

Allen, Joseph Ryan – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Allen, Richard Dennis – 31 – Belle Harbor, NY – Dec E/R

Allen, Richard Lanard – 30 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Allen, Samantha Lightbourn – 36 – Hillside, MD – Dec Ptn

Allingham, Christopher Edward – 36 – River Edge, NJ – Dec WTC

Allison, Anna Williams – 49 – Stoneham, MA – Am 11

Alonso, Janet M. – 41 – Stony Point, NY – Dec WTC

Alvarado, Anthony – 31 – Bronx, NY – Dec WTC

Alvarez, Antonio Javier – 23 – Jackson Heights, NY – Msg WTC

Alvear, Telmo – 25 – Jackson Heights, NY – Dec WTC

Alviar, Cesar A. – 60 – Bloomfield, NJ – Dec WTC

Amanullah, Tariq – 40 – Metuchen, NJ – Dec WTC

Amaranto, Angelo – 60 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Amato, James M. – 43 – Ronkonkoma, NY – Dec E/R

Amatuccio, Joseph – 41 – Ozone Park, NY – Dec WTC

Ambrose, Paul – 32 – Washington, DC – On American 77

Amoroso, Christopher C. – 29 – Staten Island, NY – Dec E/R

Amundson, Craig – 28 – Fort Belvoir, VA – Dec Ptn

Anai, Kazuhiro – 42 – Scarsdale, NY – Dec WTC

Anaya Jr., Calixto “Charlie” – 35 – Suffern, NY – Dec E/R

Anaya, Jorge Octavio Santos – – Aguascalientes, Mexico – Msg WTC

Anchundia, Joseph Peter – 26 – Manhattan, NY – Dec WTC

Anderson, Kermit Charles – 57 – Green Brook, NJ – Dec WTC

Anderson, Yvette Constance – 53 – Manhattan, NY – Dec WTC

Andreacchio, John – 52 – New York, NY – Dec WTC

Andrews, Michael Rourke – 34 – Belle Harbor, NY – Dec WTC

Andrucki, Jean Ann – 42 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Ang, Siew Nya – 37 – East Brunswick, NJ – Dec WTC

Angelini Jr., Joseph – 38 – Lindenhurst, NY – Dec E/R

Angelini Sr., Joseph – 63 – Lindenhurst, NY – Dec E/R

Angell, David Lawrence – 54 – Pasadena, CA – Am 11

Angell, Lynn – 52 – Pasadena, CA – Am 11

Angilletta, Laura – 23 – Staten Island, NY – Dec WTC

Angrisani, Doreen J. – 44 – Ridgewood, NY – Dec WTC

Antigua, Lorraine Del Carmen – 32 – Middletown, NJ – Dec WTC

Aoyama, Seima – 48 – Culver City , CA – Am 11

Apollo, Peter Paul – 26 – Waretown, NJ – Dec WTC

Apostol Jr., Faustino – 55 – Staten Island, NY – Dec E/R

Aquilino, Frank Thomas “F.T.” – 26 – Staten Island, NY – Dec WTC

Aranyos, Patrick Michael – 26 – Manhattan, NY – Dec WTC

Arce, David Gregory – 36 – Manhattan, NY – Dec E/R

Arczynski, Michael G. – 45 – Little Silver, NJ – Dec WTC

Arena, Louis – 32 – Staten Island, NY – Dec E/R

Arestigui, Barbara Jean – 38 – Marstons Mills, MA – Am 11

Arias, Adam P. – 37 – Staten Island, NY – Dec WTC

Armstrong, Michael Joseph – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Aron, Jack Charles – 52 – Bergenfield, NJ – Dec WTC

Aron, Joshua Todd – 29 – New York, NY – Dec WTC

Aronow, Richard Avery – 48 – Mahwah, NJ – Dec WTC

Aronson, Myra Joy – 50 – Charleston, MA – Am 11

Aryee, Japhet J. – 49 – Spring Valley, NY – Dec WTC

Asaro, Carl Francis – 39 – Middletown, NY – Dec E/R

Asciak, Michael A. – 47 – Ridgefield, NJ – Dec WTC

Asher, Michael Edward – 53 – Monroe, NY – Dec WTC

Ashley, Janice M. – 25 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Ashton, Thomas J. – 21 – Woodside, NY – Dec WTC

Asitimbay, Manuel O. – 36 – New York, NY – Dec WTC

Atlas, Gregg Arthur – 45 – Howells, NY – Dec E/R

Atwood, Gerald – 38 – Brooklyn, NY – Msg E/R

Audiffred, James – 38 – Starret City, NY – Dec WTC

Aversano Jr., Frank Louis – 58 – Manalapan, NJ – Dec WTC

Aviles, Ezra – 41 – Commack, NY – Dec WTC

Ayala, Samuel “Sandy” – 36 – New York, NY – Dec WTC

Babakitis, Arlene T. – 47 – Secaucus, NJ – Dec WTC

Bacchus, Eustace “Rudy” – 48 – Metuchen, NJ – Dec WTC

Badagliacca, John James – 35 – Staten Island, NY – Dec WTC

Baeszler, Jane Ellen – 43 – Staten Island, NY – Dec WTC

Baierwalter, Robert John – 44 – Albertson, NY – Dec WTC

Bailey, Andrew J. – 29 – Queens, NY – Dec WTC

Bailey, Brett T. – 28 – Bricktown, NJ – Dec WTC

Bailey, Garnet Edward “Ace” – 54 – Lynnfield, MA – Un 175

Bakalinskaya, Tatyana – 43 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Baksh, Michael S. – 36 – Engelwood, NJ – Dec WTC

Balanca, Julio Minto – – Unknown – Msg WTC

Balkcom, Sharon – 43 – White Plains, NY – Dec WTC

Bane, Michael Andrew – 33 – Yardley, PA – Dec WTC

Bantis, Kathy – 44 – Chicago, IL – Dec WTC

Baptiste, Gerard Jean – 35 – Riverdale, NY – Dec E/R

Baran, Walter – 42 – Staten Island, NY – Dec WTC

Barbara, Gerard A. – 53 – Staten Island, NY – Dec E/R

Barbaro, Paul V. – 35 – Holmdel, NJ – Dec WTC

Barbella, James W. – 53 – Oceanside, NY – Dec WTC

Barbosa, Ivan Kiryllos Fairbanks – 30 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Barbosa, Victor Daniel – 23 – Bronx, NY – Dec WTC

Barbuto, Christine – 32 – Brookline, MA – Am 11

Barkow, Colleen Ann (Meehan) – 26 – East Windsor, NJ – Dec WTC

Barkway, David Michael – 34 – Toronto, Ontario, Canada – Dec WTC

Barnes, Matthew – 37 – Monroe, NY – Dec E/R

Barnes, Melissa Rose – 27 – Redlands, CA – Dec Ptn

Barnes, Sheila Patricia – 55 – Bay Shore, NY – Dec WTC

Baron, Evan J. – 38 – Bridgewater , NJ – Dec WTC

Barrett-Arjune, Renee – 41 – Unknown – Dec WTC

Barry, Arthur Thaddeus – 35 – Staten Island, NY – Dec E/R

Barry, Diane G. – 60 – Staten Island, NY – Dec WTC

Barry, Maurice Vincent “Moe” – 48 – Rutherford, NJ – Dec E/R

Bart, Scott D. – 28 – Malverne, NY – Dec WTC

Bartels, Carlton W. – 44 – Staten Island, NY – Dec WTC

Barzvi, Guy – 29 – Queens, NY – Dec WTC

Basina, Inna – 43 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Basmajian, Alysia – 23 – Bayonne, NJ – Dec WTC

Basnicki, Kenneth William – 48 – Etobicoke, Ontario, Canada – Dec WTC

Bates, Steven J. – 42 – Glendale, NY – Dec E/R

Battaglia, Paul James – 22 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Bauer, W. David – 45 – Rumson, NJ – Dec WTC

Bautista, Ivhan Luis Carpio – 24 – Ozone Park, NY – Dec WTC

Bautista, Marlyn C. – 46 – Iselin, NJ – Dec WTC

Bavis, Mark Lawrence – 31 – West Newton, MA – Un 175

Baxter, Jasper – 45 – Philadelphia, PA – Dec WTC

Bay, Lorraine Grace – 58 – Highstown, NJ – Un 93

Beale, Michelle – 37 – Essex, England – Dec WTC

Beamer, Todd – 32 – Cranbury, NJ – Un 93

Beatini, Paul F. – 40 – Park Ridge, NJ – Dec WTC

Beatty, Jane S. – 53 – Belford, NJ – Dec WTC

Beaven, Alan – 48 – Oakland, CA – Un 93

Beck, Lawrence I. – 38 – Baldwin, NY – Dec WTC

Beckles, Manette Marie – 43 – Rahway, NJ – Dec WTC

Bedigian, Carl – 35 – Flushing, NY – Dec E/R

Beekman, Michael E. – 39 – Staten Island, NY – Dec WTC

Behr, Maria Asuncion – 41 – Milford, NJ – Dec WTC

Beilke, Max – 69 – Laurel, MD – Dec Ptn

Belilovsky, Yelena “Helen” – 38 – Mamaroneck, NY – Dec WTC

Bell, Nina Patrice – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Bella, Andrea Della – 59 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Bellows, Debbie S. – 30 – East Windsor, NJ – Dec WTC

Belson, Stephen – 51 – Far Rockaway, NY – Dec E/R

Benedetti, Paul Michael – 32 – Queens, NY – Dec WTC

Benedetto, Denise Lenore – 40 – Staten Island, NY – Dec WTC

Bennett, Bryan Craig – 25 – Manhattan, NY – Dec WTC

Bennett, Eric L. – 29 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Bennett, Oliver Dncan – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Benson, Margaret L. – 52 – Rockaway, NJ – Dec WTC

Berardi, Dominick J. – 25 – Whitestone, NY – Dec WTC

Berger, James Patrick – 44 – Lower Makefield, PA – Dec WTC

Berger, Steven Howard – 45 – Manalapan, NJ – Dec WTC

Bergin, John P. – 39 – Staten Island, NY – Dec E/R

Bergsohn, Alvin – 48 – Baldwin Harbor, NY – Dec WTC

Bergstein, Daniel D. – 38 – Teaneck, NJ – Dec WTC

Berkeley, Graham Andrew – 37 – Wellesley, MA – Un 175

Berkeley, Michael – 38 – Manhattan, NY – Dec WTC

Bernaerts-Kearns, Donna – 44 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Bernard, Dave – 57 – Chelmsford, MA – Dec WTC

Bernstein, William H. “Bill” – 44 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Berray, David M. – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Berry, David S. – 43 – Park Slope, NY – Dec WTC

Berry, Joseph J. – 55 – Saddle River, NJ – Dec WTC

Bethke, William Reed – 36 – Hamilton, NJ – Dec WTC

Betru, Yeneneh – 35 – Burbank, CA – Am 77

Betterly, Timothy D. – 42 – Little Silver, NJ – Dec WTC

Beug, Carolyn – 48 – Santa Monica, CA – Am 11

Beyea, Edward Frank – 42 – Manhattan, NY – Dec WTC

Beyer, Paul Michael – 37 – Staten Island, NY – Dec E/R

Bharvaney, Anil T. – 41 – East Windsor, NJ – Dec WTC

Bhukhan, Bella – 23 – Union, NJ – Dec WTC

Biegeleisen, Shimmy David – 42 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Bielfeld, Peter Alexander – 44 – Bronx, NY – Dec E/R

Biggart, William – 54 – New York, NY – Dec WTC

Bijoux, Ralph – – Unknown – Msg WTC

Bilcher, Brian – 36 – Staten Island, NY – Msg E/R

Bingham, Mark K. – 31 – San Francisco, CA – Un 93

Bini, Carl Vincent – 44 – Staten Island, NY – Dec E/R

Bird, Gary – 51 – Tempe, AZ – Dec WTC

Birnbaum, Joshua David – 24 – Manhattan, NY – Dec WTC

Bishop, George John – 52 – Granite Springs, NY – Dec WTC

Bishundat, Kris Romeo – 23 – Waldorf, MD – Dec Ptn

Bittner, Jeffrey D. – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Blackman, Balewa Albert – 26 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Blackwell, Christopher Joseph – 42 – Putnam Lake, NY – Dec E/R

Blagburn, Carrie – 48 – Temple Hills, MD – Dec Ptn

Blair, Susan L. – 35 – East Brunswick, NJ – Dec WTC

Blanding Jr., Harry – 38 – Blakeslee, PA – Dec WTC

Blaney, Janice L. – 55 – Williston Park, NY – Dec WTC

Blass, Craig Michael – 27 – Greenlawn, NY – Dec WTC

Blau, Rita – 52 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Blood, Richard M. – 38 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Boccardi, Michael Andrew – 30 – Bronxville, NY – Dec WTC

Bocchi, John Paul – 38 – New Vernon, NJ – Dec WTC

Bocchino, Michael Leopoldo – 45 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Bochino, Susan Mary – 36 – Staten Island, NY – Dec WTC

Bodley, Deora Frances – 20 – Santa Clara, CA – Un 93

Boehm, Bruce Douglas – 49 – West Hempstead, NY – Dec WTC

Boffa, Mary Katherine – 45 – Staten Island, NY – Dec WTC

Bogdan, Nicholas A. – 34 – Browns Mills, NJ – Dec WTC

Bohan, Darren Christopher – 34 – Kew Gardens, NY – Dec WTC

Boisseau, Lawrence Francis – 36 – Freehold, NJ – Dec WTC

Boland Jr., Vincent M – 25 – Ringwood, NJ – Dec WTC

Bolourchi, Touran Hamzavi – 69 – Beverly Hills, CA – Un 175

Bondarenko, Alan – 53 – Flemington, NJ – Dec WTC

Bonheur Jr., Andre – 40 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Bonnett, Colin Arthur – 39 – Crown Heights, NY – Dec WTC

Bonomo, Frank – 42 – Port Jefferson, NY – Dec E/R

Bonomo, Yvonne L. – 30 – Jackson Heights, NY – Dec WTC

Booker, Sean – 35 – Irvington, NJ – Dec WTC

Booms, Kelly Ann – 24 – Brookline, MA – Am 11

Boone, Canfield D. “Buddy” – 54 – Clifton, VA – Dec Ptn

Booth, Mary Jane “MJ” – 64 – Falls Church, VA – Am 77

Borda Leyva, Juan Jose – 58 – New York, NY – Msg WTC

Bordeaux, Sherry Ann – 38 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Bordenabe, Krystine C. – 33 – Old Bridge, NJ – Dec WTC

Boryczewski, Martin – 29 – Parsippany, NJ – Dec WTC

Bosco, Richard E. – 34 – Suffern, NY – Dec WTC

Bothe, Klaus – 31 – Linkenheim, Baden-Wurttemberg, Germany – Un 175

Bouchard, Carol Marie – 43 – Warwick, RI – Am 11

Boulton Jr., John Howard – 29 – New York, NY – Dec WTC

Bourdier, Francisco E. – 41 – Jackson Heights, NY – Dec WTC

Bowden Jr., Thomas H. – 36 – Wyckoff, NJ – Dec WTC

Bowen, Donna – 42 – Waldorf, MD – Dec Ptn

Bowers, Kimberly S. – 31 – Islip, NY – Dec WTC

Bowers, Veronique Nicole – 28 – Bronx, NY – Dec WTC

Bowman Jr., Shawn Edward – 28 – Staten Island, NY – Dec WTC

Bowman, Larry – 46 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Bowser, Kevin L. – 45 – Philadelphia, PA – Dec WTC

Box, Gary R. – 37 – North Bellmore, NY – Dec E/R

Boyarsky, Gennady – 34 – Far Rockaway, NY – Dec WTC

Boyce, Pamela – 43 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Boyle, Allen – 30 – Fredericksburg, VA – Dec Ptn

Boyle, Michael – 37 – Manhattan, NY – Dec E/R

Braca, Alfred J. – 54 – Leonardo, NJ – Dec WTC

Brace, Sandra Conaty – 60 – Staten Island, NY – Dec WTC

Bracken, Kevin H. – 37 – Manhattan, NY – Dec E/R

Bradshaw, Sandra W. – 38 – Greensboro, NC – Un 93

Brady, David Brian – 41 – Summit, NJ – Dec WTC

Braginsky, Alexander – 38 – Stamford, CT – Dec WTC

Brandemarti, Nicholas W. – 21 – West Deptford, NJ – Dec WTC

Brandhorst, Daniel R. – 42 – Los Angeles, CA – Un 175

Brandhorst, David Reed Gamboa – 3 – Los Angeles, CA – Un 175

Bratton, Michelle Renee – 23 – Yonkers, NY – Dec WTC

Braut, Patrice – 31 – Bronx, NY – Dec WTC

Bravo, Lydia Estelle – 50 – Dunellen, NJ – Dec WTC

Breitweiser, Ronald Michael – 39 – Middleton, NJ – Dec WTC

Brennan III, Edward A. “Ted” – 37 – Manhattan, NY – Dec WTC

Brennan, Frank H. – 50 – Oak Beach, NY – Dec WTC

Brennan, Michael Emmett – 27 – Long Island City, NY – Dec E/R

Brennan, Peter – 30 – Ronkonkoma, NY – Dec E/R

Brennan, Thomas M. – 32 – Scarsdale, NY – Dec WTC

Brethel, Daniel J. – 43 – Farmingville, NY – Dec E/R

Bright, Gary L. – 36 – Union City, NJ – Dec WTC

Briley, Jonathan Eric – 43 – Mount Vernon, NY – Dec WTC

Brisman, Mark A. – 34 – Armonk, NY – Dec WTC

Bristow, Paul Gary – 27 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Brito, Victoria Alvarez – 38 – Elmhurst, NY – Dec WTC

Britton, Marion Ruth – 53 – Bay Ridge, NY – Un 93

Broderick, Mark Francis – 42 – Old Bridge, NJ – Dec WTC

Broghammer, Herman – 58 – North Merrick, NY – Dec WTC

Broomfield, Keith – 49 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Brown, Bernard Curtis – 11 – Washington, DC – On American 77

Brown, Janice J. – 35 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Brown, Lloyd – 28 – Bronxville, NY – Dec WTC

Brown, Patrick J. – 48 – Manhattan, NY – Dec E/R

Browne-Radburn, Bettina – 49 – Atlantic Beach, NY – Dec WTC

Bruce, Mark – 40 – Summit, NJ – Dec WTC

Bruehert, Richard – 38 – Westbury, NY – Dec WTC

Brunn, Andrew Christopher – 28 – Flushing, NY – Dec E/R

Brunton, Vincent – – New York, NY – Dec E/R

Bucca, Ronald Paul – 47 – Tuckahoe, NY – Dec E/R

Buchanan, Brandon J. – 24 – Manhattan, NY – Dec WTC

Buck, Gregory Joseph – 37 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Buckley, Dennis – 38 – Chatham, NJ – Dec WTC

Bueche, Nancy – 43 – Hicksville, NY – Dec WTC

Buhse, Patrick Joseph – 36 – Lincroft, NJ – Dec WTC

Bulaga Jr., John E. – 35 – Haskell, NJ – Dec WTC

Bunin, Stephen – 45 – Unknown – Dec WTC

Burford, Christopher Lee – 23 – Hubert, NC – Dec Ptn

Burke Jr., William F. – 46 – New York, NY – Dec E/R

Burke, Matthew J. – 28 – Manhattan, NY – Dec WTC

Burke, Thomas Daniel – 38 – Bedford Hills, NY – Dec WTC

Burlingame III, Charles “Chick” – 51 – Herndon, VA – Am 77

Burnett Jr., Thomas E. – 38 – San Ramon, CA – Un 93

Burns, Donald James – 61 – Nissequogue, NY – Dec E/R

Burns, Kathleen A. – 49 – Staten Island, NY – Dec WTC

Burns, Keith James – 39 – East Rutherford, NJ – Dec WTC

Burnside, John Patrick – 36 – Manhattan, NY – Dec E/R

Buslo, Irina – 32 – Queens, NY – Dec WTC

Bustillo, Milton – 37 – Staten Island, NY – Dec WTC

Butler, Thomas M. – 37 – Kings Park, NY – Dec E/R

Byrne, Patrick – – New York, NY – Msg E/R

Byrne, Timothy G. – 36 – Manhattan, NY – Dec WTC

Caballero, Daniel Martin – 21 – Houston, TX – Dec Ptn

Cabezas, Jesus N. – 66 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Caceres, Lillian – 48 – Staten Island, NY – Dec WTC

Cachia, Brian Joseph – 26 – Fresh Meadows, NY – Dec WTC

Cafiero Jr., Steven – 31 – Whitestone, NY – Dec WTC

Caggiano, Richard M. – 25 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Caguicla, Cecile M. – 55 – Boonton, NJ – Dec WTC

Cahill, John Brett – 56 – Wellesley, MA – Un 175

Cahill, Michael John – 37 – East Williston, NY – Dec WTC

Cahill, Scott Walter – 30 – West Caldwell, NJ – Dec WTC

Cahill, Thomas J. – 36 – Franklin Lakes, NJ – Dec WTC

Cain, George C. – 35 – Patterson, NY – Dec E/R

Calabro, Salvatore – 38 – Staten Island , NY – Dec E/R

Calandrillo, Joseph – 49 – Hawley, PA – Dec WTC

Calcagno, Philip V. – 57 – Staten Island, NY – Dec WTC

Calderon, Edward – 43 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Calderon, Jose Orlando – 44 – Annandale, VA – Dec Ptn

Caldwell, Kenneth Marcus – 30 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Calia, Dominick Enrico – 40 – Manalapan, NJ – Dec WTC

Calixte, Felix “Bobby” – 38 – New York, NY – Dec WTC

Callahan, Frank – – Unknown – Msg E/R

Callahan, Liam – 44 – Rockaway, NJ – Dec E/R

Calley, Suzanne – 42 – San Martin, CA – Am 77

Calvi, Luigi “Gino” – 34 – East Rutherford, NJ – Dec WTC

Camaj, Roko – 60 – Manhasset, NY – Dec WTC

Cammarata, Michael F. – 22 – Staten Island, NY – Dec E/R

Campbell, David Otey – 51 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Campbell, Geoffrey Thomas – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Campbell, Jill Marie – 31 – Middle Village, NY – Dec WTC

Campbell, Robert Arthur – 25 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Campbell, Sandra Patricia – 45 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Campos, Juan Ortega – 32 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Canavan, Sean T. – 39 – Bay Ridge, NY – Dec WTC

Candela, John A. – 42 – Glen Ridge, NJ – Dec WTC

Cangelosi, Vincent – 30 – Staten Island, NY – Dec WTC

Cangialosi, Stephen J. – 40 – Middletown, NJ – Dec WTC

Cannava, Lisa B. – 30 – Staten Island, NY – Dec WTC

Cannizzaro, Brian – 30 – Staten Island, NY – Dec E/R

Canton, Christopher Sean – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Canty, Michael R. – 30 – Schenectady, NY – Dec WTC

Caporicci, Louis A. – 35 – Staten Island, NY – Dec WTC

Cappello, Jonathan Neff – 23 – Garden City, NY – Dec WTC

Cappers, James Christopher – 33 – Wading River, NY – Dec WTC

Caproni, Richard M. – 34 – Lynbrook, NY – Dec WTC

Cardona, Jose – 35 – Manhattan, NY – Dec WTC

Carey, Dennis M. – 51 – Wantagh, NY – Dec E/R

Carlino, Edward – 46 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Carlo, Michael Scott – 34 – Whitestone, NY – Dec E/R

Carlone, David G. – 46 – Randolph, NJ – Dec WTC

Carlson, Rosemarie C. – 40 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Carney, Mark Stephen – 41 – Rahway, NJ – Dec WTC

Carpeneto, Joyce Ann – 40 – Manhattan, NY – Dec WTC

Carranza, Alicia Acevedo – – Teziutian, Puebla, Mexico – Msg WTC

Carrington, Jeremy M. – 34 – New York, NY – Dec WTC

Carroll, Michael T. – 39 – New York, NY – Dec E/R

Carroll, Peter J. – 35 – Staten Island, NY – Dec E/R

Carson Jr., James J. – 32 – Massapequa Park, NY – Dec WTC

Carstanjen, Christoffer Mikael – 33 – Turner Falls, MA – Un 175

Carter, Angelene C. – 51 – Forrestville, MD – Dec Ptn

Carter, Christopher Newton – 52 – Middletown, NJ – Dec WTC

Cartier, James Marcel – 26 – Astoria, NY – Dec WTC

Cartridge, Joel – – Unknown – Msg WTC

Carver, Sharon – 38 – Waldorf, MD – Dec Ptn

Casalduc, Vivian – 45 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Casazza, John F. – 38 – Colts Neck, NJ – Dec WTC

Cascio, Paul Reegan – 23 – Manhasset, NY – Dec WTC

Casey, Neilie Anne Heffernan – 32 – Wellesley, MA – Am 11

Cashman, William Joseph – 57 – North Bergen, NJ – Un 93

Casillas, Margarito – – Guadalajara, Jalisco, Mexico – Msg WTC

Casoria, Thomas Anthony – 29 – Whitestone, NY – Dec E/R

Caspar, William Otto – 57 – Eatontown, NJ – Dec WTC

Castano, Alejandro – 35 – Edgewater, NJ – Dec WTC

Castillo, Arcelia “Chela” – 49 – Elizabeth, NJ – Dec WTC

Castrianno, Leonard – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Castro, Jose Ramon – 37 – Bronx, NY – Dec WTC

Caswell, William E. – 54 – Silver Spring, MD – Am 77

Catarelli, Richard G. – 47 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Caton, Christopher Sean – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Caufield, Robert J. – 49 – Valley Stream, NY – Dec WTC

Caulfield, Mary Teresa – 58 – Eastchester, NY – Dec WTC

Cavalier, Judson – 26 – Huntington, NY – Dec WTC

Cawley, Michael Joseph – 32 – Bellmore, NY – Dec E/R

Cayne, Jason David – 32 – Morganville, NJ – Dec WTC

Ceballos, Juan Armando – 47 – Queens, NY – Dec WTC

Cecil-Carter, Marcia G. – 34 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Cefalu, Jason – 30 – West Hempstead, NY – Dec WTC

Celic, Thomas J. – 43 – Staten Island, NY – Dec WTC

Centeno, Ana M. – 38 – Bayonne, NJ – Dec WTC

Cesta, Joni – 37 – Bellmore, NY – Dec WTC

Chada, John J. – 55 – Manassas, VA – Dec Ptn

Chairnoff, Jeffrey M. – 35 – Windsor, NJ – Dec WTC

Chalasani, Swarna – 33 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Chalcoff, William – 41 – Roslyn, NY – Dec WTC

Chalouh, Eli – 23 – Brooklyn, NY – Msg WTC

Chan, Charles Lawrence “Chip” – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

Chang, Mandy – 40 – Manhattan, NY – Dec WTC

Chapa, Rosa Maria “Rosemary” – 64 – Springfield, VA – Dec Ptn

Charette, Mark L. – 38 – Millburn, NJ – Dec WTC

Charlebois, David M. – 39 – Washington, DC – On American 77

Chavez, Gregorio Manuel – 48 – Manhattan, NY – Dec WTC

Checo, Pedro Francisco – 35 – New York, NY – Msg WTC

Cherry, Douglas MacMillan – 38 – Maplewood, NJ – Dec WTC

Cherry, Stephen Patrick – 41 – Stamford, CT – Dec WTC

Cherry, Vernon Paul – 49 – Queens, NY – Dec E/R

Chevalier, Nestor – 30 – New York, NY – Dec WTC

Chevalier, Swede Joseph – 26 – Locust, NJ – Dec WTC

Chiang, Alexander H. – 51 – New York, NY – Dec WTC

Chiarchiaro, Dorothy J. – 61 – Glenwood, NY – Dec WTC

Chimbo, Luis Alfonso – 39 – Corona, NY – Dec WTC

Chin, Robert – 33 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Ching, Wing Wai “Eddie” – 29 – Union, NJ – Dec WTC

Chiofalo Jr., Nicholas P. – 39 – Selden, NY – Dec E/R

Chipura, John – 39 – Staten Island, NY – Dec E/R

Chirchirillo, Peter A. – 47 – Langhorne, PA – Dec WTC

Chirls, Catherine E. – 47 – Princeton, NJ – Dec WTC

Cho, Kyung “Kaccy” – 30 – Clifton, NJ – Msg WTC

Chowdhury, Abdul K. – 30 – New York, NY – Dec WTC

Chowdhury, Mohammad Salahuddin – 38 – Woodside, NY – Dec WTC

Christophe, Kirsten L. – 39 – Maplewood, NJ – Dec WTC

Chu, Pamela – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Chucknick, Steven Paul – 44 – Cliffwood Beach, NJ – Dec WTC

Chung, Wai-ching – 36 – New York, NY – Dec WTC

Ciafardini, Christopher – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ciccone, Alex F. – 38 – New Rochelle, NY – Dec WTC

Cilente, Frances Ann – 26 – Staten Island, NY – Dec WTC

Cillo, Elaine – 40 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Cintron, Edna – 46 – New York, NY – Dec WTC

Cintron, Nestor Andre – 26 – Bronx, NY – Dec WTC

Cirri, Robert D. – 39 – Nutley, NJ – Dec E/R

Cisneros, Juan Pablo – 24 – Weehawken, NJ – Dec WTC

Clark, Benjamin Keefe – 39 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Clark, Eugene – 47 – Manhattan, NY – Dec WTC

Clark, Gregory A. – 40 – Teaneck, NJ – Dec WTC

Clark, Mannie Leroy – 54 – Bronx, NY – Dec WTC

Clark, Sarah – 65 – Columbia, MD – Am 77

Clark, Thomas R. – 37 – Summit, NJ – Dec WTC

Clarke, Christopher Robert – 34 – Philadelphia, PA – Dec WTC

Clarke, Donna – 39 – New York, NY – Dec WTC

Clarke, Michael – 27 – Prince’s Bay, NY – Dec E/R

Clarke, Suria R.E. – 30 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Cleary, Kevin F. – 38 – New York, NY – Dec WTC

Cleere, James D. – 55 – Newton, IA – Dec WTC

Cloud, Geoffrey W. – 36 – Stamford, CT – Dec WTC

Clyne, Susan M. – 42 – Lindenhurst, NY – Dec WTC

Coakley, Steven – 36 – Deer Park, NY – Dec E/R

Coale, Jeffrey – 31 – Souderton, PA – Dec WTC

Cody, Patricia A. – 46 – Brigantine, NJ – Dec WTC

Coffey, Daniel Michael – 54 – Newburgh, NY – Dec WTC

Coffey, Jason Matthew – 25 – Newburgh, NY – Dec WTC

Cohen, Florence – 62 – Bensonhurst, NY – Dec WTC

Cohen, Kevin Sanford – 28 – Manhattan, NY – Dec WTC

Coladonato III, Anthony Joseph – 47 – Staten Island, NY – Dec WTC

Colaio, Mark Joseph – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Colaio, Stephen J. – 32 – Montauk, NY – Dec WTC

Colasanti, Christopher M. – 33 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Colbert, Kevin Nathaniel – 25 – West Hempstead, NY – Dec WTC

Colbert, Michel Paris – 39 – West New York, NJ – Dec WTC

Coleman, Keith Eugene – 34 – Warren, NJ – Dec WTC

Coleman, Scott Thomas – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Coleman, Tarel – 32 – Rochdale Village, NY – Dec E/R

Colhoun, Liam – 34 – Flushing, NY – Dec WTC

Colin, Robert Dana – 49 – West Babylon, NY – Dec WTC

Coll, Robert Joseph – 35 – Glen Ridge, NJ – Dec WTC

Collin, Jean Marie – 42 – Manhattan, NY – Dec WTC

Collins, John Michael – 42 – Bronx, NY – Dec E/R

Collins, Michael – 38 – Upper Montclair, NJ – Dec WTC

Collins, Thomas J. – 36 – New York, NY – Dec WTC

Collison, Joseph – – New York, NY – Msg WTC

Collman, Jeffrey Dwayne – 41 – Novato, CA – Am 11

Colodner, Patricia Malia – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Colon, Linda M. – 46 – Perrineville, NJ – Dec WTC

Colon, Soledi E. – 39 – New York, NY – Dec WTC

Comer, Ronald – 56 – Huntington, NY – Dec WTC

Concepcion, Jaime – 46 – Manhattan, NY – Dec WTC

Conde, Albert – 62 – Englishtown, NJ – Dec WTC

Conley, Denease – 44 – New York, NY – Dec WTC

Conlon, Susan Clancy – 41 – Staten Island, NY – Dec WTC

Conner, Margaret Mary – 57 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Connolly Jr., John E. – 46 – Allenwood, NJ – Dec WTC

Connolly, Cynthia L. – 40 – Metuchen, NJ – Dec WTC

Connor, James Lee – 38 – Summit, NJ – Dec WTC

Connors, Jonathan “J.C.” – 55 – Old Brookville, NY – Dec WTC

Connors, Kevin P. – 55 – Greenwich, CT – Dec WTC

Conroy, Kevin Francis – 47 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Conway, Brenda E. – 40 – Bronx, NY – Dec WTC

Cook, Dennis Michael – 33 – Colts Neck, NJ – Dec WTC

Cook, Helen D. – 24 – Bronx, NY – Dec WTC

Coombs, Jeffrey – 42 – Abington, MA – Am 11

Cooper, John A. – 40 – Bayonne, NJ – Dec WTC

Cooper, Julian – 39 – Springdale, MD – Dec Ptn

Coppo Jr., Joseph J. – 47 – New Canaan, CT – Dec WTC

Coppola, Gerard J. – 46 – New Providence, NJ – Dec WTC

Corbett, Joseph Albert – 28 – Islip, NY – Dec WTC

Corcoran, John “Jay” – 45 – Norwell, MA – Un 175

Cordero, Alejandro – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

Cordice, Robert – 28 – Staten Island, NY – Dec E/R

Correa, Ruben D. – 44 – Staten Island, NY – Dec E/R

Correa-Gutierrez, Daniel A. – 25 – Fairview, NJ – Dec WTC

Corrigan, Georgine Rose – 56 – Honolulu, HI – Un 93

Corrigan, James – 60 – Little Neck, NY – Dec E/R

Cortes, Carlos – 57 – Manhattan, NY – Dec WTC

Cosgrove, Kevin M. – 46 – West Islip, NY – Dec WTC

Costa, Dolores Marie – 53 – Middletown, NJ – Dec WTC

Costanza, Alexandra Digna – 25 – Woodside, NY – Dec WTC

Costello, Charles Gregory – 46 – Old Bridge, NJ – Dec WTC

Costello, Michael S. – 27 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Cottom, Asia – 11 – Washington, DC – On American 77

Cottoy Sr., Conrod K.H. – 51 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Coughlan, Martin – 54 – County Tipperary, Ireland – Dec WTC

Coughlin, John Gerard – 43 – Pomona, NY – Dec E/R

Coughlin, Timothy John – 42 – Manhattan, NY – Dec WTC

Cove, James E. – 48 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Cox, Andre – 29 – Canarsie, NY – Dec WTC

Cox, Frederick John – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Coyle, James Raymond – 26 – New York, NY – Dec E/R

Coyle-Eulau, Michele – 38 – Garden City, NY – Dec WTC

Cramer, Anne Martino – 47 – Staten Island, NY – Dec WTC

Cramer, Christopher S. – 34 – Manahawkin, NJ – Dec WTC

Cranford, Eric Allen – 32 – Drexel, NC – Dec Ptn

Crant, Denise – 46 – Hackensack, NJ – Dec WTC

Crawford Jr., James Leslie – 33 – Madison, NJ – Dec WTC

Crawford, Robert James – 62 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Creamer, Tara Kathleen – 30 – Worcester, MA – Am 11

Cregan, Joanne Mary – 32 – New York, NY – Dec WTC

Crifasi, Lucia – 51 – Glendale, NY – Dec WTC

Crisci, John – 48 – Holbrook, NY – Dec E/R

Crisman, Daniel Hal – 25 – Manhattan, NY – Dec WTC

Cross, Dennis A. – 60 – Islip Terrace, NY – Dec E/R

Crossin-Kittle, Helen – 34 – Larchmont, NY – Dec WTC

Crotty, Kevin Raymond – 43 – Summit, NJ – Dec WTC

Crotty, Thomas G. – 42 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Crowe, John R. – 57 – Rutherford, NJ – Dec WTC

Crowther, Welles Remy – 24 – Manhattan, NY – Dec WTC

Cruikshank, Robert – 64 – New York, NY – Dec WTC

Cruz, Francisco – 47 – Staten Island, NY – Dec WTC

Cruz, John Robert – 32 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Cubas, Kenneth John – 48 – Staten Island, NY – Dec WTC

Cubero, Francisco C. – 47 – Staten Island, NY – Dec WTC

Cuccinello, Thelma – 71 – Wilmot Flat, NH – Am 11

Cudina, Richard Joseph – 46 – Glen Gardner, NJ – Dec WTC

Cudmore, Neil James – 38 – Port Washington, NY – Dec WTC

Cullen III, Thomas Patrick – 31 – Staten Island, NY – Dec E/R

Cullinan, Joan McConnell – 47 – Scarsdale, NY – Dec WTC

Cummings, Joyce – 65 – Unknown – Dec WTC

Cummins, Brian Thomas – 38 – Manasquan, NJ – Dec WTC

Cunha, Nilton Albuquerque Fernao – 41 – Unknown – Msg WTC

Cunningham, Michael Joseph “Mickey” – 39 – West Windsor, NJ – Dec WTC

Curatolo, Robert – 31 – Staten Island, NY – Dec E/R

Curia, Laurence – 41 – Garden City, NY – Dec WTC

Curioli, Paul Dario – 53 – Norwalk, CT – Dec WTC

Currivan, Patrick – 52 – Winchester, MA – Am 11

Curry, Beverly – 41 – Staten Island, NY – Dec WTC

Curtin, Michael Sean – 45 – Medford, NY – Dec E/R

Cushing, Patricia – 69 – Bayonne, NJ – Un 93

Cushny, Gavin – 47 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Da Mota, Manuel J. – 44 – Valley Stream, NY – Dec WTC

Dack, Caleb Arron – 39 – Montclair, NJ – Dec WTC

DaCosta, Carlos S. – 41 – Elizabeth, NJ – Dec WTC

Dahl, Jason – 43 – Denver, CO – Un 93

Dale, Brian Paul – 43 – Warren, NJ – Am 11

D’Allara, John – 47 – Pearl River , NY – Dec E/R

D’Amadeo, Vincent – 36 – East Patchouge, NY – Dec WTC

Damaskinos, Thomas A. – 33 – Matawan, NJ – Dec WTC

D’Ambrosi, Jack L. – 45 – Woodcliff Lake, NJ – Dec WTC

Damiani-Jones, Jeannine Marie – 28 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Danahy, Patrick William – 35 – Yorktown Heights, NY – Dec WTC

D’Antonio, Mary Yolanda – 55 – New York, NY – Dec WTC

Danz, Vincent G. – 38 – Farmingdale, NY – Dec E/R

Darcy, Dwight Donald – 55 – Bronxville, NY – Dec WTC

Darling, Elizabeth Ann – 28 – Newark, NJ – Dec WTC

Dataram, Anette Andrea – 25 – South Ozone Park, NY – Dec WTC

D’Atri, Edward Alexander – 38 – Staten Island, NY – Dec E/R

D’Auria, Michael D. – 25 – Staten Island, NY – Dec E/R

Davidson, Julane – 26 – Jersey City, NJ – Msg WTC

Davidson, Lawrence – 51 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Davidson, Michael Allen – 27 – Westfield, NJ – Dec WTC

Davidson, Scott Matthew – 33 – New York, NY – Dec E/R

Davidson, Titus – 50 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Davila, Niurka – 47 – Manhattan, NY – Dec WTC

Davis, Ada – 57 – Camp Springs, MD – Dec Ptn

Davis, Clinton – 38 – Flushing, NY – Dec E/R

Davis, Wayne Terrial – 29 – Fort Meade, MD – Dec WTC

Dawson, Anthony Richard – 32 – Southampton Hampshire, England – Dec WTC

Dawson, Calvin – 46 – New York, NY – Dec WTC

Day, Edward James – 45 – Staten Island, NY – Dec E/R

De Chavez, Jayceryll M. – 24 – Carteret, NJ – Dec WTC

de la Cruz, Nataly – – New York, NY – Msg WTC

De la Pena, Emerita “Emily” – 32 – Briarwood, NY – Dec WTC

de la Torre, Azucena – 50 – Staten Island, NY – Dec WTC

de Laura, Cristina – – Unknown – Msg WTC

de Laura, Oscar – – Unknown – Msg WTC

De Martini, Francis Albert – 49 – Brooklyn, NY – Dec WTC

de Padro, Diana Borrero – 55 – Woodbridge, VA – Dec Ptn

De Pena, Jose Nicholas – 42 – Bronx, NY – Dec WTC

De Santis, Jemal Legesse – 28 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Dean, William T. – 35 – Floral Park, NY – Dec WTC

DeAngelis Jr., Robert J. – 47 – West Hempstead, NY – Dec WTC

DeAngelis, Thomas P. – 51 – Westbury, NY – Dec E/R

Dearaujo, Dorothy – 82 – Long Beach, CA – Un 175

DeBarrera, Ana Gloria Pocasangre – 49 – Soyapango, El Salvador – Dec WTC

Debek, Tara – 35 – Babylon, NY – Dec WTC

Debeuneure, James Daniel – 58 – Upper Marlboro, MD – Am 77

DeBin, Anna – 30 – East Farmingdale, NY – Dec WTC

Deblase, James Vincent – 45 – Manalapan, NJ – Dec WTC

DeCola, Paul – 39 – Ridgewood, NY – Dec WTC

Deconto, Gerald Francis – 44 – Sandwich, MA – Dec Ptn

Dedvukaj, Simon – 26 – Mohegan Lake, NY – Dec WTC

DeFazio, Jason Christopher – 29 – Staten Island, NY – Dec WTC

DeFeo, David A. – 37 – Flushing, NY – Dec WTC

DeJesus, Jennifer – 23 – Brooklyn, NY – Dec WTC

DeJesus, Monique E. – 28 – Brooklyn, NY – Dec WTC

DeJesus, Nereida – 30 – Bronx , NY – Dec WTC

Del Valle Jr., Manuel – 32 – Bronx, NY – Dec E/R

Delapenha, Donald A. – 37 – Allendale, NJ – Dec WTC

DeLeo, Vito Joseph – 41 – Staten Island, NY – Dec WTC

Delie, Danielle – 47 – New York, NY – Dec WTC

Della Pietra, Joseph A. – 24 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Delli Gatti, Palmina – 33 – Queens, NY – Dec WTC

Deloughery, Colleen Ann – 41 – Bayonne, NJ – Dec WTC

DeLuca, Joseph – 52 – Ledgewood, NJ – Un 93

Demas, Anthony – 61 – New York, NY – Dec WTC

DeMeo, Martin N. – 47 – Farmingville, NY – Dec E/R

Deming, Francis X. – 47 – Franklin Lakes, NJ – Dec WTC

Demitz, Carol K. – 49 – Manhattan, NY – Dec WTC

Dennis, Kevin – 43 – Peapack, NJ – Dec WTC

Dennis, Thomas F. – 43 – Setauket, NY – Dec WTC

DePalma, Jean C. – 42 – Newfoundland, NJ – Dec WTC

Deraney, Robert J. – 43 – Manhattan, NY – Dec WTC

DeRienzo, Michael – 37 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Derubbio, David Paul – 38 – Bensonhurst, NY – Dec E/R

DeSimone III, Edward – 36 – Atlantic Highlands, NJ – Dec WTC

DeSimone, Christian D. – 23 – Ringwood, NJ – Dec WTC

Desperito, Andrew J. – 44 – East Patchogue, NY – Dec E/R

D’Esposito, Michael Jude – 32 – Morganville, NJ – Dec WTC

Deuel, Cindy Ann – 28 – Brooklyn, NY – Dec WTC

DeVere, Melanie Louise – 30 – Portsmouth, England – Dec WTC

DeVito, Jerry – 66 – Bronx, NY – Dec WTC

Devitt Jr., Robert P. – 36 – Plainsboro, NJ – Dec WTC

Devlin, Dennis Lawrence – 51 – Washingtonville, NY – Dec E/R

Dewan, Gerard – 35 – New York, NY – Dec E/R

Dhanani, Sulemanali A. – 62 – Hartsdale, NY – Dec WTC

Di Nardo Schorpp, Marisa – 38 – White Plains, NY – Dec WTC

Diagostino, Michael L. – 41 – Garden City, NY – Dec WTC

Diaz, Matthew – 33 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Diaz, Nancy – 28 – North Bronx, NY – Dec WTC

Diaz-Piedra III, Michael – 49 – Unknown – Dec WTC

Diaz-Sierra, Judith Berquis – 32 – Bay Shore, NY – Dec WTC

Dichiaro, Patricia F. – 63 – Queens, NY – Dec WTC

Dickens, Rodney – 11 – Washington, DC – On American 77

Dickerson, Jerry Don – 41 – Durant, MS – Dec Ptn

Dickey Jr., Joseph Dermott – 50 – Manhasset, NY – Dec WTC

Dickinson, Lawrence Patrick – 35 – Morganville, NJ – Dec WTC

Diehl, Michael David – 48 – Bricktown, NJ – Dec WTC

DiFato, John – 39 – Staten Island, NY – Dec WTC

DiFazio, Vincent Francis – 43 – Hampton, NJ – Dec WTC

DiFranco, Carl – 27 – Staten Island, NY – Dec WTC

DiFranco, Donald J. – 43 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Dillard, Eddie – 54 – Alexandria, VA – Am 77

DiMartino, Debra Ann – 36 – Staten Island, NY – Dec WTC

DiMeglio, David – 22 – Wakefield, MA – Am 11

Dimino, Stephen Patrick – 48 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Dimmling, William J. – 47 – Garden City, NY – Dec WTC

Dincuff, Christopher M. – 31 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Dingle, Jeffrey M. – 32 – Bronx, NY – Dec WTC

Dionisio Jr., Anthony – 38 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

DiPasquale, George – 33 – Staten Island, NY – Dec E/R

DiPilato, Joseph – 57 – Staten Island, NY – Dec WTC

DiStefano, Douglas Frank – 24 – Hoboken, NJ – Dec WTC

DiTullio, Donald Americo – 49 – Peabody, MA – Am 11

Doany, Ramzi A. – 35 – Bayone, NJ – Dec WTC

Doctor Jr., Johnnie, – 32 – Jacksonville, FL – Dec Ptn

Doherty, John J. – 58 – Hartsdale, NY – Dec WTC

Doi, Melissa C. – 32 – Bronx, NY – Dec WTC

Dolan, Brendan – 37 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

Dolan, Robert Edward – 43 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Dollard, Neil M. – 28 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Domanico, James Joseph – 56 – New York, NY – Dec WTC

Domingo, Benilda P. – 38 – Elmhurst, NY – Dec WTC

Dominguez, Alberto – 66 – Lidcombe N.S.W., Australia – Am 11

Dominguez, Carlos – 34 – East Meadow, NY – Dec WTC

Dominguez, Jerome Mark Patrick – 37 – Holtsville, NY – Dec E/R

Donnelly, Kevin W. – 43 – Seaford, NY – Dec E/R

Donovan, Jacqueline – 34 – Lynbrook, NY – Dec WTC

Donovan, William Howard – 37 – Nunda, NY – Dec Ptn

Dorf, Stephen S. – 39 – New Milford, NJ – Dec WTC

Dowd, Thomas – 37 – Monroe, NY – Dec WTC

Dowdell, Kevin Christopher – 46 – Breezy Point, NY – Dec E/R

Dowling, Mary Yolanda – 46 – Rosedale, NY – Dec WTC

Downey, Ray M. – 63 – Deer Park, NY – Dec E/R

Doyle, Frank Joseph – 39 – Engelwood, NJ – Dec WTC

Doyle, Joseph M. – 25 – Staten Island, NY – Dec WTC

Drake, Randy – 37 – Lee’s Summit, MO – Dec WTC

Driscoll, Patrick Joseph – 70 – Manalapan, NJ – Un 93

Driscoll, Stephen Patrick – 38 – Lake Carmel, NY – Dec E/R

Droz, Charles – 52 – Springfield, VA – Am 77

Duarte, Mirna A. – 31 – Richmond Hill, NY – Dec WTC

Duberry, Michelle – – London, England – Msg WTC

Dudek, Luke A. – 50 – Livingston, NJ – Dec WTC

Duffy, Christopher Michael – 23 – Crestwood, NY – Dec WTC

Duffy, Gerard – 53 – Manorville, NY – Dec E/R

Duffy, Michael Joseph – 29 – Northport, NY – Dec WTC

Duffy, Thomas W. – 52 – Pittsford, NY – Dec WTC

Duger, Antoinette – 44 – Belleville, NJ – Dec WTC

Duggan, Jackie Sayegh – 34 – Unknown – Dec WTC

Dukat, Sareve – 53 – Manhattan, NY – Dec WTC

Dunn, Patrick S. – 39 – Springfield, VA – Dec Ptn

Dunne, Christopher Joseph – 28 – Mineola, NY – Dec WTC

Dunstan, Richard A. – 54 – New Providence, NJ – Dec WTC

Dwyer, Patrick Thomas – 37 – Nissequogue, NY – Dec WTC

Eacobacci, Joseph Anthony – 26 – Flushing, NY – Dec WTC

Eagleson, John Bruce – 53 – Middlefield, CT – Dec WTC

Eagon, Catherine – – Hull, NJ – Msg WTC

Earhart, Edward Thomas – 26 – Salt Lick, KY – Dec Ptn

Eaton, Robert – 37 – Manhasset, NY – Dec WTC

Eberling, Dean P. – 44 – Cranford, NJ – Dec WTC

Echtermann, Margaret Ruth – 33 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Eckna, Paul Robert – 28 – West New York, NJ – Dec WTC

Economos, Constantine “Gus” – 41 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Edwards, Barbara G. – 58 – Las Vegas, NV – Am 77

Edwards, Dennis Michael – 35 – Huntington, NY – Dec WTC

Edwards, Michael Hardy – 33 – Manhattan, NY – Dec WTC

Egan Jr., Martin J. – 36 – Staten Island, NY – Dec E/R

Egan, Christine – 55 – Winnipeg, Manitoba, Canada – Dec WTC

Egan, Lisa – 31 – Cliffside Park, NJ – Dec WTC

Egan, Michael – 51 – Middletown, NJ – Dec WTC

Egan, Samantha – 24 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Eggert, Carole – 61 – Staten Island, NY – Dec WTC

Ehrlich, Lisa Caren – 36 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Eichler, John Ernst “Jack” – 69 – Cedar Grove, NJ – Dec WTC

Eisenberg, Eric Adam – 32 – Commack, NY – Dec WTC

Elder, Daphne F. – 36 – Newark, NJ – Dec WTC

Elferis, Michael J. – 27 – College Point, NY – Dec E/R

Ellis, Mark J. – 26 – Huntington, NY – Dec E/R

Ellis, Valerie Silver – 46 – New York, NY – Dec WTC

Elmarry, Albert Alfy William – 30 – North Brunswick, NJ – Dec WTC

Elseth, Robert Randolph “Bob” – 37 – Vestal, NY – Dec Ptn

Emery, Edgar H. – 45 – Clifton, NJ – Dec WTC

Eng, Doris Suk-Yuen – 30 – Flushing, NY – Dec WTC

Epps, Christopher S. – 29 – Bronx, NY – Msg WTC

Erker, Erwin L. – 41 – Farmingdale, NY – Dec WTC

Erwin, William John – 30 – Verona, NJ – Dec WTC

Escarcega, Sarah Ali – 35 – Manhattan, NY – Dec WTC

Espinal, Jose – 31 – Unknown – Dec WTC

Espinoza, Fanny M. – 29 – Teaneck, NJ – Dec WTC

Esposito, Brigette Ann – 34 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Esposito, Francis – 32 – Staten Island, NY – Dec E/R

Esposito, Michael – 43 – Staten Island, NY – Dec E/R

Esposito, William – 52 – Bellmore, NY – Dec WTC

Esquilin Jr., Ruben – 35 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ette, Sadie – 36 – Manhattan, NY – Dec WTC

Etzold, Barbara G. – 43 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Evans, Eric Brian – 31 – Weehawken, NJ – Dec WTC

Evans, Robert Edward “Bobby” – 36 – Franklin Square, NY – Dec E/R

Ewart, Meredith Emily June – 29 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Fagan, Catherine K. – 58 – Greenpoint, NY – Dec WTC

Fagan, Patricia M. – 55 – Toms River, NJ – Dec WTC

Fairben, Keith George – 24 – Floral Park, NY – Dec E/R

Falkenberg, Charles S. – 45 – University Park, MD – Am 77

Falkenberg, Dana – 3 – University Park, MD – Am 77

Falkenberg, Zoe – 8 – University Park, MD – Am 77

Fallon Jr., William F. – 53 – Rocky Hill, NJ – Dec WTC

Fallon Jr., William L. – 38 – Coram, NY – Dec WTC

Fallon, Jamie Lynn – 23 – Woodbridge, VA – Dec Ptn

Fallone Jr., Anthony J. – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Fanelli, Dolores B. – 38 – Farmingville, NY – Dec WTC

Fangman, Robert J. – 33 – Claymont, DE – Un 175

Fanning, John Joseph “Jack” – 54 – West Hempstead, NY – Dec E/R

Faragher, Kathleen “Kit” – 33 – Denver, CO – Dec WTC

Farino, Thomas J. – 37 – South Ozone Park, NY – Dec E/R

Farley, Nancy Carole – 45 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Farley-Hackel, Paige – 46 – Newton, MA – Am 11

Farmer, Elizabeth Ann “Betty” – 62 – Manhattan, NY – Dec WTC

Farnum, Douglas – 33 – New York, NY – Dec WTC

Farrell, John Gerard – 32 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Farrell, John William – 41 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Farrell, Terrence Patrick – 45 – Huntington, NY – Dec E/R

Farrelly, Joseph – 47 – Staten Island, NY – Dec E/R

Farrelly, Thomas P. – 54 – East Northport, NY – Dec WTC

Fatha, Syed Abdul – 54 – Newark, NJ – Dec WTC

Faughnan, Christopher – 37 – South Orange, NJ – Dec WTC

Faulkner, Wendy R. – 47 – Mason, OH – Dec WTC

Fava, Shannon M. – 30 – Bensonhurst, NY – Dec WTC

Favuzza, Bernard D. – 52 – Suffern, NY – Dec WTC

Fazio, Robert – 41 – Freeport, NY – Dec E/R

Fazio, Ronald Carl – 57 – Closter, NJ – Dec WTC

Feehan, William M. – 71 – Flushing, NY – Dec E/R

Feely, Francis J. “Frank” – 41 – Middletown, NY – Dec WTC

Feeney, Garth E. – 28 – Manhattan, NY – Dec WTC

Fegan, Sean – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Fehling, Lee – 28 – Wantagh, NY – Dec E/R

Feidelberg, Peter – 34 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Feinberg, Alan D. – 48 – Marlboro, NJ – Dec E/R

Feinberg, Arnold – – Neptune, NJ – Msg WTC

Feliciano, Rosa Maria – 30 – New York, NY – Dec WTC

Felt, Edward Porter – 41 – Matawan, NJ – Un 93

Fergus Jr., Edward T. – 40 – Wilton, CT – Dec WTC

Ferguson, George J. – 54 – Teaneck, NJ – Dec WTC

Ferguson, James Joe – 39 – Washington, DC – On American 77

Fernandez, Henry – 23 – New York, NY – Dec WTC

Fernandez, Jose Manuel Contreras – – El Aguacate, Jalisco, Mexico – Msg WTC

Fernandez, Judy H. – 27 – Parlin, NJ – Dec WTC

Ferraina, Elisa Giselle – 27 – London, England – Dec WTC

Ferreira, Anne Marie Sallerin – 29 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Ferris, Robert John – 63 – Garden City, NY – Dec WTC

Ferrugio, David Francis – 46 – Middletown, NJ – Dec WTC

Fersini, Louis V. – 38 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Ferugio, Michael – 37 – Brooklyn Heights, NY – Dec WTC

Fetchet, Bradley James – 24 – Manhattan, NY – Dec WTC

Fialko, Jennifer Louise – 29 – Teaneck, NJ – Dec WTC

Fiedel, Kristen – 27 – Bronx, NY – Dec WTC

Fields, Amelia Virginia – 36 – Dumfries, VA – Dec Ptn

Fields, Samuel – 36 – Manhattan, NY – Dec WTC

Filipov, Alexander M. – 70 – Concord, MA – Am 11

Finnegan, Michael Bradley – 37 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Finnerty, Timothy J. – 33 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

Fiore, Michael Curtis – 46 – Staten Island, NY – Dec E/R

Fiorelli, Stephen J. – 43 – Aberdeen, NJ – Dec WTC

Fiori, Paul – 31 – Yorktown Heights, NY – Dec WTC

Fiorito, John – 40 – Stamford, CT – Dec WTC

Fischer, John R. – 46 – Staten Island, NY – Dec E/R

Fisher, Andrew – 42 – Manhattan, NY – Dec WTC

Fisher, Bennett Lawson – 58 – Stamford, CT – Dec WTC

Fisher, Gerald P. – 57 – Potomac, MD – Dec Ptn

Fisher, John Roger – 46 – Bayonne, NJ – Dec WTC

Fisher, Thomas Joseph – 36 – Union , NJ – Dec WTC

Fishman, Lucy – 37 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Fitzgerald, Ryan Daniel – 26 – Floral Park, NY – Dec WTC

Fitzpatrick, Thomas – 35 – Tuckahoe, NY – Dec WTC

Fitzsimons, Richard P. – 57 – Lynbrook, NY – Dec WTC

Fiumefreddo, Salvatore A. – 45 – Manalapan, NJ – Dec WTC

Flagg, Darlene “Dee” – 63 – Millwood, VA – Am 77

Flagg, Wilson “Bud” – 63 – Millwood, VA – Am 77

Flannery, Christina Donovan – 26 – Middle Village, NY – Dec WTC

Flecha, Eileen – 33 – Kew Gardens, NY – Dec WTC

Fletcher, Andre G. – 37 – North Babylon, NY – Dec E/R

Flickinger, Carl M. – 38 – Conyers, NY – Dec WTC

Flocco, Matthew Michael – 21 – Newark, DE – Dec Ptn

Florio, John Joseph – 33 – Oceanside, NY – Dec E/R

Flounders, Joseph W. – 46 – East Stroudsburg, PA – Dec WTC

Flyzik, Carol – 40 – Plaistow, NH – Am 11

Fodor, David Lawrence William – 38 – Garrison, NY – Dec WTC

Fodor, Michael N. – 53 – Warwick, NY – Dec E/R

Fogel, Stephen Mark – 40 – Westfield, NJ – Dec WTC

Foley, Thomas – 32 – West Nyack, NY – Dec E/R

Folger, Jane C. – 73 – Bayonne, NJ – Un 93

Fontana, David – 37 – New York, NY – Dec E/R

Foo, Chih Min “Dennis” – 40 – Holmdel, NJ – Dec WTC

Forbes, Bobby – 37 – Rahway, NJ – Msg WTC

Forbes-Cheatham, Del Rose – 48 – New York, NY – Dec WTC

Forde, Godwin – 39 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Foreman, Donald A. – 53 – Staten Island, NY – Dec E/R

Forsythe, Christopher Hugh – 44 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Foster, Claudia Alicia Martinez – 26 – Staten Island, NY – Dec WTC

Foster, Noel J. – 40 – Bridgewater, NJ – Dec WTC

Foster, Sandra N. – 41 – Clinton, MD – Dec Ptn

Fosteris, Ana – 58 – Coram, NY – Dec WTC

Foti, Robert Joseph – 42 – Albertson, NY – Dec E/R

Fouchet, Yolette – – Unknown – Msg WTC

Fox, Jeffrey L. – 40 – Cranbury, NJ – Dec WTC

Fox, Virginia – 58 – Manhattan, NY – Dec WTC

Francis, Joan – – Unknown – Msg WTC

Francis, Lucille Virgin – 63 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Francis, Pauline – 57 – New York, NY – Dec WTC

Francois, Jean-Pierre – 58 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Frank, Gary J. – 35 – South Amboy, NJ – Dec WTC

Frank, Morton H. – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Frank, Peter Christopher – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Fraser, Colleen Laura – 51 – Elizabeth, NJ – Un 93

Fraser, Richard K. – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Frawley, Kevin Joseph – 34 – Bronxville, NY – Dec WTC

Frazier Jr., Clyde – 41 – Jamaica, NY – Dec WTC

Frederick, Lillian Inez – 46 – Teaneck, NJ – Dec WTC

Fredericks, Andrew – 40 – Suffern, NY – Dec E/R

Freeman, Tamitha – 35 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Freemen, Jamitha – 35 – New York, NY – Dec WTC

Freiman, Brett O. – 29 – Roslyn, NY – Dec WTC

Freund, Peter L. – 45 – Westtown, NY – Dec E/R

Fried, Arlene E. – 49 – Roslyn Heights, NY – Dec WTC

Friedlander, Alan Wayne – 52 – Yorktown Heights, NY – Dec WTC

Friedman, Andrew K. – 44 – Woodbury, NY – Dec WTC

Friedman, Paul J. – 45 – Belmont, MA – Am 11

Froehner, Gregg J. – 46 – Chester, NJ – Dec E/R

Frost, Lisa Anne – 22 – Rancho Santa Margarita, CA – Un 175

Fry, Peter Christian – 36 – Wilton, CT – Dec WTC

Fumando, Clement – 59 – Staten Island, NY – Dec WTC

Furman, Steven Elliot – 40 – Wesley Hills, NY – Dec WTC

Furmato, Paul James – 37 – Colts Neck, NJ – Dec WTC

Fyfe, Karleton D.B. – 31 – Brookline, MA – Am 11

Gabler, Fredric – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gabriel, Richard P. – 54 – Great Falls, VA – Am 77

Gabrielle, Richard S. – 50 – West Haven, CT – Dec WTC

Gadiel, James Andrew – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gaff, Pamela – 51 – Robinsville, NJ – Dec WTC

Gailliard, Ervin Vincent – 42 – Bronx, NY – Dec WTC

Galante, Deanna – 32 – Staten Island, NY – Dec WTC

Galante, Grace – 29 – Staten Island, NY – Dec WTC

Galicia, German Castillo – – Ozumba, Mexico – Msg WTC

Gallagher, Anthony Edward – 41 – New York, NY – Dec WTC

Gallagher, Daniel James – 23 – Red Bank, NJ – Dec WTC

Gallagher, John – 31 – Yonkers, NY – Dec WTC

Galletti, Lourdes – 33 – Bronx, NY – Dec WTC

Gallo, Cono E. – 30 – Maspeth, NY – Dec WTC

Gallucci, Vincenzo – 36 – Monroe, NJ – Dec WTC

Galvin, Thomas Edward – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gambale, Giovanna “Genni” – 27 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Gambino Jr., Thomas – 48 – Babylon, NY – Dec E/R

Gamboa, Giann F. – 26 – New York, NY – Dec WTC

Gamboa, Ronald – 33 – Los Angeles, CA – Un 175

Ganci, Peter – 54 – North Massapequa, NY – Dec E/R

Gann, Claude Michael – 41 – Roswell, GA – Dec WTC

Garbarini, Charles William – 43 – Pleasantville, NY – Dec E/R

Garcia, Andrew – 62 – Portola Valley, CA – Un 93

Garcia, Cesar R. – 36 – Staten Island, NY – Dec WTC

Garcia, David – 40 – Freeport, NY – Dec WTC

Garcia, Jorge Luis Morron – 38 – Queens, NY – Dec WTC

Garcia, Juan – 50 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Garcia, Marlyn Carmen – 21 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Gardner III, Harvey Joseph – 35 – Lakewood, NJ – Dec WTC

Gardner, Christopher – 36 – Darien, CT – Dec WTC

Gardner, Douglas B. – 39 – New York, NY – Dec WTC

Gardner, Jeffrey Brian – 36 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Gardner, Thomas A. – 39 – Oceanside, NY – Dec E/R

Gardner, William Arthur “Bill” – 45 – Lynbrook, NY – Dec WTC

Garfi, Francesco – 29 – New York, NY – Dec WTC

Gargano, Rocco – 28 – Bayside, NY – Dec WTC

Gartenberg, James Michael – 36 – Manhattan, NY – Dec WTC

Garvey, Matthew David – 37 – Unknown – Dec E/R

Gary, Bruce H. – 51 – Bellmore, NY – Dec E/R

Gatton, Boyd A. – 38 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Gavagan Jr., Donald Richard – 35 – Bay Ridge, NY – Dec WTC

Gay, Peter Allan – 54 – Tewksbury, MA – Am 11

Gazzani, Terence D. – 24 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Geidel, Gary – – New York, NY – Msg E/R

Geier, Paul Hamilton – 33 – Farmingdale, NY – Dec WTC

Geis, Julie – 44 – Lee’s Summit, MO – Dec WTC

Gelinas, Peter – 34 – Bronxville, NY – Dec WTC

Geller, Steven Paul – 52 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gelling Jr., Howard G. – 28 – Manhattan, NY – Dec WTC

Genco, Peter Victor – 36 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Genovese, Steven Gregory – 37 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Gentul, Alayne F. – 44 – Montain Lakes, NJ – Dec WTC

George, Linda M. – 27 – Westboro, MA – Am 11

Geraghty, Edward F. – 45 – Rockville Centre, NY – Dec E/R

Geraty, Suzanne – 30 – Bay Ridge, NY – Dec WTC

Gerhardt, Ralph – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gerlich, Robert J. – 56 – Monroe, CT – Dec WTC

Germain, Denis P. – 33 – Tuxedo Park, NY – Dec E/R

Gertsberg, Marina R. – 25 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Getzendanner, Susan M. – 57 – Manhattan, NY – Dec WTC

Getzfred, Lawrence Daniel – 57 – Elgin, NE – Dec Ptn

Geyer, James “Jimmy” Gerald – 41 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Ghee, Cortz – 54 – Reisterstown, MD – Dec Ptn

Giaccone, Joseph M. – 43 – Monroe, NJ – Dec WTC

Giammona, Vincent Francis – 40 – Valley Stream, NY – Dec E/R

Gibbon, Debra L. – 43 – Hackettstown, NJ – Dec WTC

Giberson, James Andrew – 43 – Staten Island, NY – Dec E/R

Gibson, Brenda C. – 59 – Falls Church, VA – Dec Ptn

Gibson, Craig Neil – 37 – New York, NY – Dec WTC

Gies, Ronnie E. – 43 – Merrick, NY – Dec E/R

Gilbert IV, Andrew Clive – 39 – Califon, NJ – Dec WTC

Gilbert, Timothy Paul – 35 – Lebanon, NJ – Dec WTC

Gilbey, Paul Stuart – 39 – Chatham, NJ – Dec WTC

Gill, Paul John – 34 – Queens, NY – Dec E/R

Gilles, Mark Y. – 33 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Gillette, Evan H. – 40 – New York, NY – Dec WTC

Gilligan, Ronald – 43 – Norwalk, CT – Dec WTC

Gillis, Rodney C. – 34 – Brownsville, NY – Dec E/R

Gilly, Laura – 32 – Bay Ridge, NY – Dec WTC

Ginley, John F. – 37 – Warwick, NY – Dec E/R

Giordano, Donna Marie – 44 – Parlin, NJ – Dec WTC

Giordano, Jeffrey John – 46 – Staten Island, NY – Dec E/R

Giordano, John J. – 46 – Newburgh, NY – Dec E/R

Giorgetti, Steven A. – 43 – Manhasset, NY – Dec WTC

Giovinazzo Jr., Martin – 34 – Staten Island, NY – Dec WTC

Giraldo, Jinny Lady – 27 – Unknown – Msg WTC

Girolamo, Kum-Kum – 41 – Kew Gardens, NY – Dec WTC

Gitto, Salvatore – 44 – Manalapan, NJ – Dec WTC

Giugliano, Cynthia – 46 – Nesconset, NY – Dec WTC

Gjonbalaj, Mon – 65 – Throgs Neck, NY – Dec WTC

Gladstone, Dianne – 55 – Forest Hills, NY – Dec WTC

Glascoe, Keith Alexander – 38 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Glasser, Thomas I. – 40 – Summit, NJ – Dec WTC

Glazer, Edmund – 41 – Wellesley, MA – Am 11

Glenn, Harry – 38 – Piscataway, NJ – Dec WTC

Glick, Barry H. – 55 – Wayne, NJ – Dec WTC

Glick, Jeremy – 31 – West Milford, NJ – Un 93

Glick, Steven Lawrence – 42 – Greenwich, CT – Dec WTC

Gnazzo, John T. – 32 – New York, NY – Dec WTC

Godshalk, William Robert “Bill” – 35 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gogliormella, Michael – 43 – New Providence, NJ – Dec WTC

Goldberg, Brian Frederic – 26 – Union, NJ – Dec WTC

Goldflam, Jeffrey Grant – 48 – Melville, NY – Dec WTC

Goldstein, Michelle Herman – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Goldstein, Monica – 25 – Staten Island, NY – Dec WTC

Goldstein, Steven – 35 – Princeton, NJ – Dec WTC

Golinski, Ron – 60 – Columbia, MD – Msg (Ptn )

Golkin, Andrew H. – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gomes, Dennis James – 40 – Richmond Hill, NY – Dec WTC

Gomez, Enrique Antonio – 42 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Gomez, Jose Bienvenido – 45 – New York, NY – Dec WTC

Gomez, Manuel – 42 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Gomez, Max – – Unknown – Msg WTC

Gomez, Wilder – 38 – New York, NY – Msg WTC

Gonzalez, Jenine – 27 – Bronx, NY – Dec WTC

Gonzalez, Joel Guevara – – Aguascalientes, Mexico – Msg WTC

Gonzalez, Mauricio – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gonzalez, Rosa Julia – 32 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Gonzalez, Tambi – 22 – Yonkers, NY – Msg WTC

Goodchild, Lynn Catherine – 25 – Attleboro, MA – Un 175

Gooding, Calvin J. – 38 – Riverdale, NY – Dec WTC

Goodrich, Peter Morgan – 33 – Sudbury, MA – Un 175

Goody, Harry – 50 – Coney Island, NY – Dec WTC

Gopu, Kiran Reddy – 24 – Bridgeport, CT – Dec WTC

Gorayeb, Catherine Carmen – 41 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gordenstein, Lisa Reinhart Fenn – 41 – Needham, MA – Am 11

Gordon, Kerene – 42 – Far Rockaway, NY – Dec WTC

Gorki, Sebastian – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Gorman, Kieran Joseph – 35 – Yonkers, NY – Dec WTC

Gorman, Thomas E. – 41 – Middlesex, NJ – Dec E/R

Gould White, Olga Kristin – 65 – New York, NY – Un 93

Gould, Michael Edward – 29 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Gowell, Douglas A. – 52 – Methuen , MA – Un 175

Goya, Yuji – 42 – Rye, NY – Dec WTC

Grabowski, Jon Richard – 33 – Manhattan, NY – Dec WTC

Grady, Christopher Michael – 39 – Cranford, NJ – Dec WTC

Graff III, Edwin J. – 48 – Rowayton, CT – Dec WTC

Graifman, David M. – 40 – Manhattan, NY – Dec WTC

Granados, Gilbert – 51 – Hicksville, NY – Dec WTC

Grandcolas, Lauren – 36 – San Rafael, CA – Un 93

Granitto, Elvira – 43 – Bronx, NY – Dec WTC

Grant, Winston Arthur – 59 – West Hempstead, NY – Dec WTC

Gray, Christopher Stewart – 32 – Weehawken, NJ – Dec WTC

Gray, Ian J. – 55 – Columbia, MD – Am 77

Gray, James Michael – 34 – Staten Island, NY – Dec E/R

Grayling, Linda Mair – 44 – New York, NY – Dec WTC

Grazioso, John Michael – 41 – Middletown, NJ – Dec WTC

Grazioso, Tim – 42 – Gulf Stream, FL – Dec WTC

Green, Andrew Peter Charles Curry – 34 – Santa Monica, CA – Am 11

Green, Derrick Arthur – 44 – Bronx, NY – Dec WTC

Green, Wade Brian – 42 – Westbury, NY – Dec WTC

Green, Wanda Anita – 49 – Linden, NJ – Un 93

Greenberg, Elaine Myra – 56 – Manhattan, NY – Dec WTC

Greene, Donald F. – 52 – Greenwich, CT – Un 93

Greene, Gayle R. – 51 – Montville, NJ – Dec WTC

Greenleaf Jr., James Arthur – 32 – New York, NY – Dec WTC

Greenstein, Eileen Marsha – 52 – Morris Plains, NJ – Dec WTC

Gregg, Elizabeth Martin “Lisa” – 52 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Gregory, Denise – 39 – Queens, NY – Dec WTC

Gregory, Donald H. – 62 – Ramsey, NJ – Dec WTC

Gregory, Florence M. – 38 – Breezy Point, NY – Dec WTC

Gregory, Jack – 53 – Manhattan, NY – Dec WTC

Grehan, Pedro “David” – 35 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Griffin, John M. – 38 – Waldwick, NJ – Dec WTC

Griffin, Tawanna – 30 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Griffith, Joan Donna – 39 – Willingboro, NJ – Dec WTC

Grifka, Warren – 54 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Grijalvo, Ramon – 58 – Unknown – Dec WTC

Grillo, Joseph F. – 46 – Staten Island, NY – Dec WTC

Grimner, David – 51 – Merrick, NY – Dec WTC

Grogan, Francis – 76 – Easton, MA – Un 175

Gronlund, Linda – 46 – Greenwood Lake, NY – Un 93

Grouzalis, Kenneth George – 56 – Lyndhurst, NJ – Dec WTC

Grzelak, Joseph – 52 – Staten Island, NY – Dec E/R

Grzymalski, Matthew J. – 34 – New Hyde Park, NY – Dec WTC

Gschaar, Robert Joseph – 55 – Spring Valley, NY – Dec WTC

Gu, LiMing “Michael” – 34 – Piscataway, NJ – Dec WTC

Guadagno, Richard Jerry – 38 – Eureka, CA – Un 93

Guadalupe, Jose Antonio – 37 – Rochdale Village , NY – Dec E/R

Guan, Yan Zhu “Cindy” – 25 – New York, NY – Dec WTC

Guja, Geoffrey E. – 47 – Lindenhurst, NY – Dec E/R

Gullickson, Joseph – 37 – Staten Island, NY – Dec E/R

Guman, Babita – 33 – Bronx, NY – Dec WTC

Gurian, Douglas B. Radianz – 38 – Tenafly, NJ – Dec WTC

Gustafson, Janet H. – 48 – New York, NY – Dec WTC

Guza, Philip T. – 54 – Sea Bright, NJ – Dec WTC

Guzman, Sabita – – Unknown – Msg WTC

Guzzardo, Barbara – 49 – Glendale, NY – Dec WTC

Gyulavary, Peter Mark – 44 – Warwick, NY – Dec WTC

Haag, Gary Robert – 36 – Ossining, NY – Dec WTC

Haberman, Andrea Lyn – 25 – Chicago, IL – Dec WTC

Habib, Barbara Mary Contarino – 49 – Staten Island, NY – Dec WTC

Haentzler, Philip – 49 – Staten Island, NY – Dec WTC

Hafiz, Nizam Ahmad – 32 – South Ozone Park, NY – Dec WTC

Hagerty, Karen – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Hagis, Steven Michael – 31 – Staten Island, NY – Dec WTC

Hague, Mary Lou – 26 – Manhattan, NY – Dec WTC

Halderman Jr., David – 40 – New York, NY – Dec E/R

Hale, Maile Rachel – 26 – Cambridge, MA – Dec WTC

Hale-McKinzy, Diane M. – 38 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Hall, Richard – 49 – Purchase , NY – Dec WTC

Hall, Stanley – 68 – Rancho Palos Verdes, CA – Am 77

Hall, Vaswald George – 50 – St. Albans, NY – Dec WTC

Halligan, Robert John – 59 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Halloran, Vincent Gerard – 43 – North Salem, NY – Dec E/R

Halmon, Carolyn B. – 49 – Washington, DC – Dec Ptn

Halvorson, James D. – 56 – Greenwich, CT – Dec WTC

Hamdani, Mohammed Salman – 23 – Bayside, NY – Dec WTC

Hamilton, Felicia – 62 – New York, NY – Dec WTC

Hamilton, Robert – 43 – Washingtonville, NY – Dec E/R

Hammond Jr., Carl Max – 37 – Derry, NH – Un 175

Han, Frederic Kim – 45 – Marlboro, NJ – Dec WTC

Hanley, Christopher James – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Hanley, Sean – 35 – New York, NY – Dec E/R

Hanna, Valerie Joan – 57 – Freeville, NY – Dec WTC

Hannafin, Thomas – 36 – Staten Island, NY – Dec E/R

Hannaford, Kevin James – 32 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Hannan, Michael L. – 34 – Lynbrook, NY – Dec WTC

Hannon, Dana – 29 – Suffern, NY – Dec E/R

Hanson, Christine – 2 – Groton, MA – Un 175

Hanson, Peter – 32 – Groton, MA – Un 175

Hanson, Sue Jue Kim – 35 – Groton, MA – Un 175

Haramis, Vassilios G. – 56 – Staten Island, NY – Dec WTC

Haran, James A. – 41 – Malverne, NY – Dec WTC

Hardacre, Gerald F. – 62 – Carlsbad, CA – Un 175

Hardy, Jeffrey P. – 46 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Hargrave, Timothy John – 38 – Readington, NJ – Dec WTC

Harlin, Daniel – 41 – Kent, NY – Msg E/R

Haros, Frances – 76 – Staten Island, NY – Dec WTC

Harrell, Harvey L. – 49 – Staten Island, NY – Dec E/R

Harrell, Stephen Gary – 44 – Staten Island, NY – Dec E/R

Harris, Aisha – 22 – Bronx, NY – Dec WTC

Harris, Stewart Dennis – 52 – Marlboro, NJ – Dec WTC

Hart, John Patrick – 38 – Danville, CA – Dec WTC

Hartono, Eric Samadikan – 20 – Boston, MA – Un 175

Hartz, John Clinton – 64 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Harvey, Emeric J. – 56 – Upper Montclair, NJ – Dec WTC

Hashem, Peter Paul – 40 – Tewksbury, MA – Am 11

Haskell, Thomas Theodore – 37 – Massapequa, NY – Dec E/R

Haskell, Timothy – 34 – Seaford, NY – Dec E/R

Hasson III, Joseph John – 34 – New York, NY – Dec WTC

Hatton, Leonard William – 45 – Ridgefield Park, NJ – Dec WTC

Hatton, Terence S. – 41 – Manhattan, NY – Dec E/R

Haub, Michael Helmut – 34 – Roslyn Heights, NY – Dec E/R

Haviland, Timothy Aaron – 41 – Oceanside, NY – Dec WTC

Havlish Jr., Donald G. – 53 – Yardley, PA – Dec WTC

Hawkins, Anthony – 30 – Bedford-Stuyvesant, NY – Msg WTC

Hayatsu, Nobuhiro – 36 – Scarsdale, NY – Dec WTC

Hayden, James E. – 47 – Westford, MA – Un 175

Hayes, Philip Thomas – 67 – East Northport , NY – Dec E/R

Hayes, Robert Jay – 38 – Amesbury, MA – Am 11

Haynes, William Ward – 35 – Rye, NY – Dec WTC

Hazelcorn, Scott – 29 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Healey, Michael K. – 42 – East Patchogue, NY – Dec E/R

Heber, Roberta Bernstein – 60 – New York, NY – Dec WTC

Heeran, Charles Francis Xavier – 23 – Belle Harbor, NY – Dec WTC

Heffernan, John E. – 37 – New York, NY – Dec E/R

Heidenberger, Michele – 57 – Chevy Chase, MD – Am 77

Hein, Sheila – 51 – University Park, MD – Dec Ptn

Heller, Howard Joseph – 37 – Ridgefield, CT – Dec WTC

Heltibridle, JoAnn L. – 46 – Springfield, NJ – Dec WTC

Hemenway, Ronald John – 37 – Shawnee, KS – Msg (Ptn )

Hemschoot, Mark F. – 45 – Red Bank, NJ – Dec WTC

Henderson, Ronnie Lee – 52 – Newburgh, NJ – Dec E/R

Hendricks, Janet – – Unknown – Dec WTC

Hennessey, Brian – 35 – Ringoes, NJ – Dec WTC

Hennessy Jr., Edward R. “Ted” – 35 – Belmont, MA – Am 11

Henrique, Michelle Marie – 27 – Staten Island, NY – Dec WTC

Henry, Joseph P. – 25 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Henry, William – 49 – Springfield Gardens, NY – Dec E/R

Henwood, John C. – 35 – New York, NY – Dec WTC

Hepburn, Robert Allan – 39 – Union, NJ – Dec WTC

Herencia, Mary “Molly” – 47 – New York, NY – Dec WTC

Herkness III, Lindsay Coates – 58 – Manhattan, NY – Dec WTC

Hermer, Harvey Robert – 59 – Manhattan, NY – Dec WTC

Hernandez, Anabel – 41 – Unknown – Msg WTC

Hernandez, Claribel – 31 – Woodside, NY – Dec WTC

Hernandez, Eduardo – 40 – Unknown – Msg WTC

Hernandez, Norberto – 42 – New York, NY – Dec WTC

Hernandez, Raul – 51 – Washington Heights, NY – Msg WTC

Herold, Gary – 44 – Farmingdale, NY – Dec WTC

Hersch, Jeffrey A. – 53 – New York, NY – Dec WTC

Hetzel, Thomas – 33 – Elmont, NY – Dec E/R

Hickey, Brian – 47 – Bethpage, NY – Msg E/R

Hidalgo-Tejada, Ysidro – – Dominican Republic – Msg WTC

Higgins, Timothy B. – 43 – Farmingville, NY – Dec E/R

Higley II, Robert – 29 – New Fairfield, CT – Dec WTC

Hill, Todd Russell – 34 – Boston, MA – Dec WTC

Hinds, Clara Victorine – 52 – Far Rockaway, NY – Dec WTC

Hinds, Neal – 28 – Laurelton Gardens, NY – Dec WTC

Hindy, Mark D. – 28 – New York, NY – Dec WTC

Hirai, Katsuyuki – 32 – Hartsdale, NY – Dec WTC

Ho, Heather Malia – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Hobbs, Tara Yvette – 31 – New York, NY – Dec WTC

Hobbs, Thomas A. – 41 – Baldwin, NY – Dec WTC

Hobin, James L. – 47 – Marlborough, CT – Dec WTC

Hobson III, Robert Wayne – 36 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Hodges, DaJuan – 29 – Bronx, NY – Dec WTC

Hoerner, Ronald George – 58 – Massapequa Park, NY – Dec WTC

Hoey, Patrick Aloysius – 53 – Middletown, NJ – Dec WTC

Hofer, John – 45 – Bellflower, CA – Am 11

Hoffman, Frederick J. – 53 – Freehold, NJ – Dec WTC

Hoffman, Joseph – 43 – Unknown – Dec WTC

Hoffman, Marcia – 52 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Hoffman, Michele Lee – 27 – Freehold, NJ – Dec WTC

Hoffman, Stephen G. – 36 – Long Beach, NY – Dec WTC

Hofmiller, Judith Florence – 53 – Brookfield, CT – Dec WTC

Hogan, Wallace Cole – 40 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Hohlweck Jr., Thomas Warren – 57 – Harrison, NY – Dec WTC

Hohmann, Jonathan R. – 48 – Staten Island, NY – Dec E/R

Holland, Cora Hidalgo – 52 – Sundbury, MA – Am 11

Holland, John – 30 – Unknown – Dec WTC

Holland, Joseph Francis – 32 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

Holley, Jimmie Ira – 54 – Lanham, MD – Dec Ptn

Holmes, Elizabeth – 42 – Manhattan, NY – Dec WTC

Holohan, Thomas P. – 36 – Chester , NY – Dec E/R

Homer, Herbert W. – 48 – Milford, MA – Un 175

Homer, LeRoy – 36 – Marlton, NJ – Un 93

Hoorn, Bradley – 22 – Richland, MI – Dec WTC

Hopper, James Patrick – 52 – Farmingdale, NY – Dec WTC

Hord, Montgomery McCullough “Monte” – 46 – Pelham, NY – Dec WTC

Horn, Michael – 27 – Lynbrook, NY – Dec WTC

Horning, Matthew D. – 26 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Horohoe Jr., Robert L. – 31 – New York, NY – Dec WTC

Horrocks, Michael R. – 38 – Glen Mills, PA – Un 175

Horwitz, Aaron – 24 – New York, NY – Dec WTC

Houston, Charles J. – 42 – New York, NY – Dec WTC

Houston, Uhuru – 32 – Englewood, NJ – Dec E/R

Houtz, Angela – 27 – La Plata, MD – Dec Ptn

Howard, George Gerald – 45 – Hicksville, NY – Dec E/R

Howell, Brady Kay – 26 – Arlington, VA – Dec Ptn

Howell, Michael C. – 60 – Bayside, NY – Dec WTC

Howell, Steven L. – 36 – Staten Island, NY – Dec WTC

Howley-Dorsey, Jennifer L. – 34 – New Hyde Park, NY – Dec WTC

Hromada, Milagros “Millie” – 35 – Queens, NY – Dec WTC

Hrycak, Marian – 56 – Flushing, NY – Dec WTC

Huczko Jr., Stephen – 44 – Bethlehem, NJ – Dec E/R

Hughes Jr., Thomas F. – 46 – Spring Lake Heights, NJ – Dec WTC

Hughes, Kris R. – 30 – Nesconset, NY – Dec WTC

Hughes, Melissa Harrington – 31 – San Francisco, CA – Dec WTC

Hughes, Paul – 38 – Stamford, CT – Dec WTC

Hughes, Robert Thomas “Bobby” – 23 – Sayreville, NJ – Dec WTC

Hughes, Timothy Robert – 43 – Madison, NJ – Dec WTC

Huie, Susan – 43 – Fair Lawn, NJ – Dec WTC

Hulse, Mychal Lamar – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Humber Jr., John Nicholas – 60 – Newton, MA – Am 11

Hunt, Kathleen “Casey” Anne – 43 – Middletown, NJ – Dec WTC

Hunt, William C. – 32 – Norwalk, CT – Dec WTC

Hunter, Joseph G. – 32 – South Hempstead, NY – Dec E/R

Hurt, Peggie – 36 – Crewe, VA – Dec Ptn

Hussa, Robert – 51 – Roslyn, NY – Dec WTC

Hyland, Stephen Neil – 45 – Burke, VA – Dec Ptn

Hymel, Robert J. – 55 – Woodbridge, VA – Dec Ptn

Hynes, Thomas E. – 28 – Norwalk, CT – Dec WTC

Hynes, Walter G. – 36 – Belle Harbor, NY – Dec E/R

Ianelli Jr., Joseph Anthony – 28 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Ibis, Zuhtu – 25 – Clifton, NJ – Dec WTC

Ielpi, Jonathan Lee – 29 – Great Neck, NY – Dec E/R

Iken, Michael Patrick – 37 – Bronx, NY – Dec WTC

Ilkanayev, Daniel – 36 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Ill Jr., Frederick – 49 – Pearl River, NY – Dec E/R

Ilowitz, Abraham Nethanel – 51 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Infante Jr., Anthony P. – 47 – Mountainside, NJ – Dec E/R

Inghilterra, Louis Steven – 46 – New Castle, NY – Dec WTC

Ingrassia, Christopher N. – 28 – Watchung, NJ – Dec WTC

Innella, Paul William – 33 – East Brunswick, NJ – Dec WTC

Irby, Stephanie V. – 38 – St. Albans, NY – Dec WTC

Irgang, Doug – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Irvine-Ryan, Kristin A. – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Isaac, Todd A. – 29 – New York, NY – Dec WTC

Isbrandtsen, Erik Hans – 30 – New York, NY – Dec WTC

Iselepis, William – 33 – Unknown – Dec WTC

Ishikawa, Taizo – 50 – Unknown – Dec WTC

Iskandar, Waleed – 34 – London, England – Am 11

Iskenderian, Aram – 41 – Merrick, NY – Dec WTC

Iskyan, John F. – 41 – Wilton, CT – Dec WTC

Ito, Kazushige – 35 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ivantsov, Aleksander Valeryerich – 23 – New York, NY – Dec WTC

Ivory, Lacey B. – 43 – Woodbridge, VA – Dec Ptn

Jablonski, Virginia M. – 49 – Matawan, NJ – Dec WTC

Jack, Bryan Creed – 48 – Alexandria, VA – Am 77

Jackman, Brooke Alexandra – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

Jacobs, Aaron – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Jacobs, Ariel Louis – 29 – Briarcliff Manor, NY – Dec WTC

Jacobs, Jason Kyle – 32 – Mendham, NJ – Dec WTC

Jacobs, Michael Grady – 54 – Danbury, CT – Dec WTC

Jacobson, Steven A. – 53 – Manhattan, NY – Dec WTC

Jacoby, Steven D. “Jake” – 43 – Alexandria, VA – Am 77

Jaggernauth, Ricknauth – 58 – New York, NY – Dec WTC

Jagoda, Jake Denis – 24 – Huntington, NY – Dec WTC

Jain, Yudh V.S. – 54 – New City, NY – Dec WTC

Jakubiak, Maria – 41 – Ridgewood, NY – Dec WTC

Jalbert, Robert Adrien – 61 – Swampscott, MA – Un 175

James, Ernest – 40 – Manhattan, NY – Dec WTC

James, Gricelda E. Garo – 44 – Willingboro, NJ – Dec WTC

Jardim, Mark – 39 – New York, NY – Dec WTC

Jarret, Amy N. – 28 – North Smithfield, RI – Un 175

Jawara, Muhammadou – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Jean-Pierre, Maxima – 40 – Bellport, NY – Dec WTC

Jeffers, Paul E. – 39 – New York, NY – Dec WTC

Jenkins, John Charles – 45 – Cambridge, MA – Am 11

Jenkins, Joseph – 47 – New York, NY – Dec WTC

Jensen, Alan K. – 49 – Wyckoff, NJ – Dec WTC

Jerath, Prem Nath – 57 – Edison, NJ – Dec WTC

Jeudy, Farah – 32 – Spring Valley, NY – Dec WTC

Jian, Hweidar – 42 – East Brunswick, NJ – Dec WTC

Jimenez, Luis – 25 – Corona, NY – Dec WTC

Jiminez Jr., Eliezer – 38 – New York, NY – Dec WTC

John, Charles Gregory – 44 – Brooklyn, NY – Dec WTC

John, Nicholas – 42 – Manhattan, NY – Dec WTC

Johnson, Dennis M. – 48 – Port Edwards, WI – Dec Ptn

Johnson, LaShawana – 27 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Johnson, Scott Michael – 26 – Manhattan, NY – Dec WTC

Johnston, William – 31 – North Babylon, NY – Dec E/R

Jones II, Donald Thomas – 39 – Livingston, NJ – Dec WTC

Jones III, Arthur Joseph – 37 – Ossining, NY – Dec WTC

Jones, Allison Horstmann – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Jones, Brian L. – 44 – Kew Gardens, NY – Dec WTC

Jones, Charles Edward – 48 – Bedford, MA – Am 11

Jones, Christopher D. – 53 – Huntington , NY – Dec WTC

Jones, Donald W. – 43 – Fairless Hills, PA – Dec WTC

Jones, Judith – 53 – Woodbridge, VA – Dec Ptn

Jones, Linda – 50 – New York, NY – Dec WTC

Jones, Mary S. – 72 – New York, NY – Dec WTC

Jordan, Andrew – 36 – Remsenburg, NY – Dec E/R

Jordan, Robert Thomas – 34 – East Williston, NY – Dec WTC

Joseph, Albert – 79 – Manhattan, NY – Dec WTC

Joseph, Ingeborg – 60 – Germany – Dec WTC

Joseph, Karl Henry – 25 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Joseph, Stephen – 39 – Franklin Park, NJ – Dec WTC

Josiah, Jane Eileen – 47 – Bellmore, NY – Dec WTC

Jovic, Anthony – 39 – Massapequa Park, NY – Dec E/R

Juarbe Jr., Angel C. – 35 – Bronx, NY – Dec E/R

Juday, Karen Susan – 52 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Judge, Ann – 49 – Great Falls, VA – Am 77

Judge, Mychal – 68 – Manhattan, NY – Dec E/R

Jurgens, Paul William – 47 – Levittown, NY – Dec E/R

Jurgens, Thomas Edward – 26 – Lawrence , NY – Dec E/R

Kadaba, Shashikiran Lakshmikantha – 25 – Hackensack, NJ – Dec WTC

Kafaie, Roya – – New York, NY – Msg WTC

Kamardinova, Gavkharoy Mukhometovna – 26 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Kandell, Shari Ann – 27 – Wyckoff, NJ – Dec WTC

Kane, Howard Lee – 40 – Hazlet, NJ – Dec WTC

Kane, Jennifer Lynn – 26 – Fair Lawn, NJ – Dec WTC

Kane, Vincent D. – 37 – Manhattan, NY – Dec E/R

Kang, Joon Koo – 34 – Riverdale, NJ – Dec WTC

Kanter, Sheldon R. – 53 – Edison, NJ – Dec WTC

Kaplan, Deborah H. – 45 – Paramus, NJ – Dec WTC

Kaplan, Robin – 33 – Westboro, MA – Am 11

Kappelman Jr., Alvin Peter – 57 – Greenbrook, NJ – Dec WTC

Karczewski, Charles – 34 – Union , NJ – Dec WTC

Karnes, William “Tony” A. – 37 – Manhattan, NY – Dec WTC

Karpiloff, Douglas G. – 53 – Mamaroneck, NY – Dec WTC

Kasper, Charles L. – 54 – Staten Island, NY – Dec E/R

Kates, Andrew Keith – 37 – Manhattan, NY – Dec WTC

Katsimatides, John – 31 – East Marion, NY – Dec WTC

Kaulfers, Robert M. – 49 – Kenilworth, NJ – Dec E/R

Kauth Jr., Don Jerome – 51 – Saratoga Springs, NY – Dec WTC

Kawauchi, Hideya – 36 – Fort Lee, NJ – Dec WTC

Keane, Edward Thomas – 66 – West Caldwell, NJ – Dec WTC

Keane, Richard M. – 54 – Wethersfield, CT – Dec WTC

Kearney-Griffin, Lisa – 35 – Jamaica, NY – Dec WTC

Keasler, Karol Ann – 42 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Keating, Barbara – 72 – Palm Springs, CA – Am 11

Keating, Paul Hanlon – 38 – Manhattan, NY – Dec E/R

Keene III, Leo Russell – 33 – Westfield, NJ – Dec WTC

Kegler, Brenda – 49 – Washington, DC – Dec Ptn

Keller, Chandler “Chad” – 29 – El Segundo, CA – Am 77

Keller, Joseph J. – 31 – Park Ridge, NJ – Dec WTC

Kellerman, Peter Rodney – 35 – New York, NY – Dec WTC

Kellett, Joseph P. – 37 – Riverdale, NY – Dec WTC

Kelley, Frederick H. – 57 – Huntington, NY – Dec WTC

Kelly Jr., Richard John – 50 – Staten Island, NY – Dec E/R

Kelly Jr., William Hill – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Kelly, James Joseph “Kells” – 39 – Oceanside, NY – Dec WTC

Kelly, Joseph Anthony – 40 – Oyster Bay, NY – Dec WTC

Kelly, Maurice Patrick – 41 – Bronx, NY – Dec WTC

Kelly, Thomas Michael – 41 – Wyckoff, NJ – Dec WTC

Kelly, Thomas Richard – 38 – Riverhead, NY – Dec E/R

Kelly, Thomas W. – 51 – Staten Island, NY – Dec E/R

Kelly, Timothy C. – 37 – Port Washington, NY – Dec WTC

Kennedy, Robert C. – 55 – Toms River, NJ – Dec WTC

Kennedy, Thomas J. – 36 – Islip Terrace, NY – Dec E/R

Kennedy, Yvonne – 62 – Sydney, New South Wales, Australia – Am 77

Keohane, John Richard – 41 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Kershaw, Ralph Francis – 52 – Manchester-by-the-Sea, MA – Un 175

Kerwin, Ronald T. – 42 – Levittown, NY – Dec E/R

Kestenbaum, Howard L. – 56 – Upper Montclair, NJ – Dec WTC

Ketcham, Douglas D. – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ketler, Ruth E. – 42 – New York, NY – Dec WTC

Khalif, Boris – 30 – Sheepshead Bay, NY – Dec WTC

Khan, Norma Cruz – 45 – Reston, VA – Am 77

Khan, Sarah – 32 – Queens, NY – Dec WTC

Khan, Taimour Firaz – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Khandelwal, Rajesh – 33 – South Plainfield, NJ – Dec WTC

Khemraj, Bhowanie Devi – – Jersey City, NJ – Msg WTC

Khoo, Seilai – 38 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Kiefer, Michael – 26 – Hempstead, NY – Msg E/R

Kikuchihara, Satoshi – 43 – Scarsdale, NY – Dec WTC

Kim, Andrew Jay-Hoon – 26 – Leonia, NJ – Dec WTC

Kim, Lawrence Donald – 31 – Blue Bell, PA – Dec WTC

Kimelman, Mary Jo – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Kimmig, Heinrich – 43 – Willstaett, Germany – Un 175

Kincaid, Karen A. – 40 – Washington, DC – On American 77

King Jr., Robert – 36 – Bellerose Terrace, NY – Dec E/R

King, Amy R. – 29 – Stafford Springs, CT – Un 175

King, Andrew Marshall – 42 – Princeton, NJ – Dec WTC

King, Lucille – 59 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

King-Johnson, Lisa M. – 34 – New York, NY – Dec WTC

Kinney, Brian – 29 – Lowell, MA – Un 175

Kinoshita, Takashi – 46 – Rye, NY – Msg WTC

Kirby, Chris Michael – 21 – Bronx, NY – Dec WTC

Kirschbaum, Howard “Barry” – 53 – Staten Island, NY – Dec WTC

Kirwin, Glenn Davis – 40 – Scarsdale, NY – Dec WTC

Klares, Richard J. – 59 – Somers, NY – Dec WTC

Klein, Peter A. – 35 – Weehawken, NJ – Dec WTC

Kleinberg, Alan David – 39 – East Brunswick, NJ – Dec WTC

Klitzman, Karen Joyce – 38 – Manhattan, NY – Dec WTC

Kloepfer, Ronald Phillip – 39 – Franklin Square, NY – Dec E/R

Kniazev, Eugeuni – 46 – New York, NY – Dec WTC

Knox, Andrew – 30 – Adelaide, Australia – Dec WTC

Knox, Thomas Patrick – 31 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Koborie, Rebecca – 48 – Guttenberg, NJ – Dec WTC

Kobus, Deborah – 36 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Koecheler, Gary Edward – 57 – Harrison, NY – Dec WTC

Koestner, Frank J. – 48 – Ridgewood, NY – Dec WTC

Kohart, Ryan – 26 – Manhattan, NY – Dec WTC

Kolpak, Vanessa Lynn – 21 – New York, NY – Dec WTC

Kolpakova, Irina – 37 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Kondratenko, Suzanne – 28 – Chicago, IL – Msg WTC

Kone, Abdoulaye – 37 – New York, NY – Dec WTC

Koo, Bon-seok – 43 – River Edge, NJ – Msg WTC

Kopiczko, Dorota – 26 – Nutley, NJ – Dec WTC

Kopytko, Scott – 32 – Oakland Gardens, NY – Dec E/R

Kostic, Bojan – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Kousoulis, Danielle – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Kovalcin, David P. – 42 – Hudson, NH – Am 11

Kren, John J. – 52 – Unknown – Dec WTC

Krukowski, William – 36 – New York, NY – Dec E/R

Ksido, Lyudmila – 46 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Kuge, Toshiya – 20 – Tokyo, Japan – Un 93

Kumar, Shekhar – 30 – New York, NY – Dec WTC

Kumpel, Kenneth – 42 – Cornwall, NY – Dec E/R

Kuo Jr., Frederick – 53 – Great Neck, NY – Dec WTC

Kuras, Patricia – 42 – New York, NY – Dec WTC

Kushitani, Nauka – 44 – New York, NY – Dec WTC

Kuveikis, Thomas Joseph – 48 – Carmel, NY – Dec E/R

Kwarkye, Victor – 35 – New York, NY – Dec WTC

Kwok, Kui Fai – 31 – New York, NY – Dec WTC

Kyte, Angela R. – 49 – Boonton Township, NJ – Dec WTC

LaBorie, Kathryn L. – 44 – Providence, RI – Un 175

Lachhman, Amarnauth – 42 – Valley Stream, NY – Dec WTC

LaCorte, Andrew – 61 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Ladkat, Ganesh K. – 27 – Somerset , NJ – Dec WTC

Ladley, James Patrick – 41 – Colts Neck, NJ – Dec WTC

Lafalce, Joseph A. – 54 – Queens, NY – Dec WTC

LaFond-Menichino, Jeanette – 49 – New York, NY – Dec WTC

LaForge, David – 50 – Staten Island, NY – Dec E/R

LaForte, Michael Patrick – 39 – Holmdel, NJ – Dec WTC

Lafranco, Alan – 43 – Unknown – Msg WTC

Lafuente, Juan – 61 – Poughkeepsie, NY – Msg WTC

Lai, Neil Kwong-Wah – 59 – East Windsor, NJ – Dec WTC

Laieta, Vincent Anthony – 31 – Edison, NJ – Dec WTC

Lake, William David – 44 – Bay Ridge, NY – Dec E/R

Lalama, Franco – 45 – Nutley, NJ – Dec WTC

Lam, Chow Kwan – 48 – Maywood, NJ – Dec WTC

Lamana, Michael Scott – 31 – Baton Rouge, LA – Dec Ptn

LaMantia, Steven – 38 – Darien, CT – Dec WTC

Lamonsoff, Amy Hope – 29 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Lane, Robert T. – 28 – Staten Island, NY – Dec E/R

Lang, Brendan Mark – 30 – Red Bank, NJ – Dec WTC

Lang, Rosanne P. – 42 – Middletown, NJ – Dec WTC

Langer, Vanessa Lang – 29 – Yonkers, NY – Dec WTC

Langley, Mary Lou – 53 – Staten Island, NY – Dec WTC

Langone, Peter J. – 41 – Roslyn Heights, NY – Dec E/R

Langone, Thomas Michael – 39 – Williston Park, NY – Dec E/R

Lanza, Michele B. – 36 – Staten Island, NY – Dec WTC

Lapin, Ruth Sheila – 53 – East Windsor, NJ – Dec WTC

LaPlante, Carol Ann – 59 – New York, NY – Dec WTC

Lariby, Ingeborg Astrid Desiree – 42 – Manhattan, NY – Dec WTC

Larkey, Robin Blair – 48 – Chatham, NJ – Dec WTC

Larocque, Judy – 50 – Framingham, MA – Am 11

Larrabee, Christopher Randall – 26 – New York, NY – Dec WTC

Larry, Hamidou S. – 37 – New York, NY – Dec WTC

Larsen, Scott – – Queens, NY – Msg E/R

Larson, John Adam – 37 – Woodbridge, NJ – Dec WTC

Lasden, Natalie Janis – 46 – Peabody, MA – Am 11

Lasko, Gary E. – 49 – Memphis, TN – Dec WTC

Lassman, Nicholas C. – 28 – Cliffside Park, NJ – Dec WTC

Laszczynski, Paul – 49 – Paramus, NJ – Dec E/R

Latouche, Jeffrey – 49 – Jamaica, NY – Dec WTC

Laurencin, Charles Augustus – 61 – Bedford-Stuyvesant , NY – Dec WTC

Lauria, Stephen James – 39 – Staten Island, NY – Dec WTC

LaVache, Maria – 60 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Lavelle, Denis F. – 42 – Yonkers, NY – Dec WTC

Laverde, Jeannine M. – 36 – Staten Island, NY – Dec WTC

Laverty, Anna A. – 52 – Middletown, NJ – Dec WTC

Lawn, Steven – 28 – West Windsor, NJ – Dec WTC

Lawrence, Robert A. – 41 – Summit, NJ – Dec WTC

Lawson, Nathaniel – 61 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Laychak, David W. – 40 – Manassas, VA – Dec Ptn

Lazar, Eugen – 27 – Glendale, NY – Dec WTC

Leahy, James Patrick – 38 – Staten Island, NY – Dec E/R

Leavey, Joseph Gerard – 45 – Pelham, NY – Dec E/R

Leavy, Neil – 34 – Staten Island, NY – Dec E/R

LeBlanc, Robert George – 70 – Lee, NH – Un 175

Lebor, Leon – 51 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Ledee, Kenneth Charles – 38 – Monmouth Junction, NJ – Dec WTC

Lederman, Alan J. – 43 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ledesma, Elena F. – 37 – Williamsburg, NY – Dec WTC

Leduc, Alexis – 45 – Bronx, NY – Dec WTC

Lee, Daniel John – 34 – Van Nuys, CA – Am 11

Lee, David Shufee – 37 – West Orange, NJ – Dec WTC

Lee, Dong – 48 – Leesburg, VA – Am 77

Lee, Gary H. – 62 – Lindenhurst, NY – Dec WTC

Lee, Hyun-joon “Paul” – 32 – New York, NY – Dec WTC

Lee, Jong-min – – Unknown – Msg WTC

Lee, Juanita – 44 – New York, NY – Dec WTC

Lee, Kathryn Blair – 55 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Lee, Linda C. – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Lee, Lorraine – 37 – Staten Island, NY – Dec WTC

Lee, Myung Woo – 41 – Lyndhurst, NJ – Dec WTC

Lee, Richard Yun Choon – 34 – Great Neck, NY – Dec WTC

Lee, Stuart Soo-Jin – 30 – New York, NY – Dec WTC

Lee, Yang-Der – 63 – Staten Island, NY – Dec WTC

Lefkowitz, Stephen Paul – 50 – Belle Harbor, NY – Dec WTC

Legro, Adriana – 32 – Elmhurst, NY – Dec WTC

Lehman, Edward J. – 41 – Glen Cove, NY – Dec WTC

Lehrfeld, Eric Andrew – 32 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Leistman, David Ralph – 43 – Garden City, NY – Dec WTC

Lemange, David Prudencio – 27 – North Bergen, NJ – Dec E/R

Lenihan, Joseph A. – 41 – Cos Cob, CT – Dec WTC

Lennon Jr., John Joseph “Jay” – 44 – Howell, NJ – Dec E/R

Lenoir, John Robinson – 38 – Locust Valley, NY – Dec WTC

Leon, Jorge Luis – 43 – Union City, NJ – Dec WTC

Leonard, Matthew Gerard – 38 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Lepore, Michael – 39 – Bronxville, NY – Dec WTC

Lesperance, Charles Antoine – 55 – Brooklyn, NY – Dec WTC

LeVeen, Jeffrey Earle – 55 – Manhasset, NY – Dec WTC

Levi, John Dennis – 50 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Levin, Alisha Caren – 33 – Manhattan, NY – Dec WTC

Levin, Neil D. – 46 – Manhattan, NY – Dec WTC

Levine, Robert “Bobby” – 66 – West Babylon, NY – Dec WTC

Levine, Robert M. – 66 – Edgewater, NJ – Dec WTC

Levinhar, Shai – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Lewin, Daniel C. – 31 – Charlestown, MA – Am 11

Lewis, Adam J. – 36 – Fairfield, CT – Dec WTC

Lewis, Jennifer – 38 – Culpeper, VA – Am 77

Lewis, Kenneth – 49 – Culpeper, VA – Am 77

Lewis, Margaret Susan – 49 – Elizabeth, NJ – Dec WTC

Liang, Ye Wei – 27 – Woodside, NY – Dec WTC

Liangthanasarn, Orasri – 26 – Bayonne, NJ – Dec WTC

Libretti, Daniel F. – 43 – Staten Island, NY – Dec E/R

Licciardi, Ralph M. – 30 – West Hempstead, NY – Dec WTC

Lichtschein, Edward – 35 – Park Slope, NY – Dec WTC

Lillianthal, Steven Barry – 38 – Millburn, NJ – Dec WTC

Lillo, Carlos R. – 37 – Babylon, NY – Dec E/R

Lilore, Craig Damian – 30 – Lyndhurst, NJ – Dec WTC

Lim, Arnold A. – 28 – New York, NY – Dec WTC

Lin, Darya – 32 – Chicago , IL – Dec WTC

Lin, Wei Rong – 31 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Linares, Tomas Gallegos – – Queretaro, Mexico – Msg WTC

Lindo, Nickie L. – 31 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Linehan Jr., Thomas V. – 39 – Montville, NJ – Dec WTC

Linnane, Robert Thomas – 33 – West Hempstead, NY – Dec E/R

Linton Jr., Alan – 26 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Lipari, Diane Theresa – 42 – Manhattan, NY – Dec WTC

Lira, Kenneth P. – 28 – Paterson , NJ – Msg WTC

Liriano, Francisco Alberto – 33 – Queens, NY – Dec WTC

Lisi, Lorraine – 44 – New York, NY – Dec WTC

Lisson, Paul – 45 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Litto, Vincent M. – 52 – Staten Island, NY – Dec WTC

Liu, Ming-Hao – 41 – Livingston, NJ – Dec WTC

Livera, Joseph – 67 – Unknown – Dec WTC

Liz, Nancy – 39 – New York, NY – Dec WTC

Lizcano, Harold – 31 – East Elmhurst, NY – Dec WTC

Lizzul, Martin – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Llanes, George A. – 33 – New York, NY – Dec WTC

Logler, Elizabeth Claire “Beth” – 31 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

LoGuidice, Catherine Lisa – 30 – New York, NY – Dec WTC

Lohez, Jerome Robert – 30 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Lomax, Michael – 37 – New York, NY – Dec WTC

Long, Stephen V. – 39 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Longing, Laura M. – 35 – Pearl River, NY – Dec WTC

Lopes, Salvatore – – Franklin Square, NY – Msg WTC

Lopez, Daniel – 39 – Greenpoint, NY – Dec WTC

Lopez, George – 40 – Stroudsburg, PA – Dec WTC

Lopez, Luis M. – 38 – New York, NY – Dec WTC

Lopez, Maclovio “Joe” – 41 – Los Angeles, CA – Un 175

Lopez, Manuel L. “Manny” – 54 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Lostrangio, Joseph – 48 – Langhorne, PA – Dec WTC

Louie, Chet – 45 – Manhattan, NY – Dec WTC

Louis, Stuart Seid – 43 – East Brunswick, NJ – Dec WTC

Lovero, Joseph – 60 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Low, Sara Elizabeth – 28 – Batesville, AR – Am 11

Lowe, Michael W. – 48 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Lozier, Garry – 47 – Darien, CT – Dec WTC

Lozowsky, John Peter – 45 – Astoria, NY – Dec WTC

Lucania, Charles Peter – 34 – East Atlantic Beach, NY – Dec WTC

Luckett II, Edward “Ted” Hobbs – 40 – Fair Haven, NJ – Dec WTC

Ludvigsen, Mark G. – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ludwig, Lee Charles – 49 – Staten Island, NY – Dec WTC

Lugano, Sean Thomas – 28 – Manhattan, NY – Dec WTC

Lugo, Daniel – 45 – Manhattan, NY – Dec WTC

Lukas, Marie – 32 – Staten Island, NY – Dec WTC

Lum Jr., William – 45 – Manhattan, NY – Dec WTC

Lunden, Michael P. – 37 – Manhattan, NY – Dec WTC

Lunder, Christopher Edmund – 34 – Wall, NJ – Dec WTC

Luparello, Anthony – 62 – Corona, NY – Dec WTC

Lutnick, Gary – 36 – New York, NY – Dec WTC

Luzzicone, Linda – 33 – Staten Island, NY – Dec WTC

Lygin, Alexander – 28 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Lyles, CeeCee – 33 – Fort Myers, FL – Un 93

Lynch Jr., Robert H. – 44 – Cranford, NJ – Dec WTC

Lynch, Farrell Peter – 39 – Centerport, NY – Dec WTC

Lynch, James – 55 – Manassas, VA – Dec Ptn

Lynch, James Francis – 47 – Woodbridge, NJ – Dec E/R

Lynch, Louise A. – 58 – Amityville, NY – Dec WTC

Lynch, Michael – 34 – Unknown – Dec WTC

Lynch, Michael Francis – 30 – Bronx, NY – Dec E/R

Lynch, Michael Francis – 33 – New Hyde Park, NY – Dec E/R

Lynch, Richard Dennis – 30 – Bedford Hills, NY – Dec WTC

Lynch, Sean – 34 – New York, NY – Dec WTC

Lynch, Sean Patrick – 36 – Morristown, NJ – Dec WTC

Lynch, Terence M. – 49 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Lyons IV, Nehamon – 30 – Mobile, AL – Dec Ptn

Lyons, Michael J. – 32 – Hawthorne, NY – Dec E/R

Lyons, Monica – 53 – Kew Gardens, NY – Dec WTC

Lyons, Patrick – 34 – South Setauket, NY – Dec E/R

Mace, Robert Francis – 43 – Manhattan, NY – Dec WTC

MacFarlane, Marianne – 34 – Revere, MA – Un 175

Maciejewski, Jan – 37 – Long Island City, NY – Dec WTC

MacKay, Susan A. – 44 – Wellesley, MA – Am 11

MacRae, Catherine Fairfax – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

Madden, Richard B. – 35 – Westfield, NJ – Dec WTC

Maddison, Simon – 40 – Florham Park, NJ – Dec WTC

Maerz, Noell C. – 29 – Long Beach, NY – Dec WTC

Maffeo, Jennieann – 40 – Bensonhurst, NY – Dec WTC

Maffeo, Joseph – 30 – Staten Island, NY – Dec E/R

Magazine, Jay Robert – 48 – Suffern, NY – Dec WTC

Magee, Brian – 52 – Floral Park, NY – Dec WTC

Magee, Charles Wilson – 51 – Wantagh , NY – Dec WTC

Maggitti, Joseph – 47 – Abington, MD – Dec WTC

Magnuson, Ronald E. – 57 – Park Ridge, NJ – Dec WTC

Maher, Daniel L. – 50 – Hamilton, NJ – Dec WTC

Mahon, Thomas A. – 37 – East Norwich, NY – Dec WTC

Mahoney, William J. – 38 – Bohemia, NY – Dec E/R

Maio, Joseph – 32 – Roslyn Harbor, NY – Dec WTC

Makimoto, Takashi – 49 – Manhattan, NY – Dec WTC

Malahi, Abdu – 37 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Maldonado, Debora I. – 47 – South Ozone Park, NY – Dec WTC

Maldonado-Agosto, Myrna T. – 49 – Bronx, NY – Dec WTC

Maler, Alfred R. – 39 – Convent Station, NJ – Dec WTC

Malone, Gregory James – 42 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Maloney, Edward Francis “Teddy” – 32 – Norwalk, CT – Dec WTC

Maloney, Joseph E. – 46 – Farmingville, NY – Dec E/R

Maloy, Gene E. – 41 – Bay Ridge, NY – Dec WTC

Maltby, Christian Hartwell – 37 – Chatham, NJ – Dec WTC

Mancini, Francisco – 26 – Astoria, NY – Dec WTC

Mangano, Joseph – 53 – Jackson, NJ – Dec WTC

Manley, Sara Elizabeth – 31 – New York, NY – Dec WTC

Mannetta, Debra M. – 31 – Islip, NY – Dec WTC

Manning, Marion Victoria “Vickie” – 27 – Rochdale Village, NY – Dec WTC

Manning, Terence J. – 36 – Point Lookout, NY – Dec WTC

Maounis, James – 42 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Marchand, Alfred Gilles Padre Joseph – 44 – Alamogordo, NM – Un 175

Marchbanks Jr., Joseph Ross – 47 – Nanuet, NY – Dec E/R

Marchese, Laura A. Giglio – 35 – Oceanside, NY – Dec WTC

Marcin, Hilda – 79 – Budd Lake, NJ – Un 93

Mardikian, Peter Edward – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Mardovich, Edward Joseph – 42 – Lloyd Harbor, NY – Dec WTC

Margiotta, Charles Joseph – 44 – Staten Island, NY – Dec E/R

Mariani, Louis Neil – 59 – Derry, NH – Un 175

Marino, Kenneth Joseph – 40 – Monroe, NY – Dec E/R

Marino, Lester Vincent – 57 – Massapequa, NY – Dec WTC

Marino, Vita – 49 – Manhattan, NY – Dec WTC

Marlo, Kevin D. – 28 – Manhattan, NY – Dec WTC

Marrero, Jose J. – 32 – Old Bridge, NJ – Dec WTC

Marshall, John – 35 – Congers, NY – Dec E/R

Marshall, Shelley A. – 37 – Marbury, MD – Dec Ptn

Martello, James – 41 – Rumson, NJ – Dec WTC

Marti, Michael A. – 26 – Glendale, NY – Dec WTC

Martin, Karen – 40 – Danvers, MA – Am 11

Martin, Peter C. – 43 – Miller Place, NY – Dec E/R

Martin, Teresa M. – 45 – Stafford, VA – Dec Ptn

Martin, William J. – 35 – Denville, NJ – Dec WTC

Martineau, Brian E. – 37 – Edison, NJ – Dec WTC

Martinez, Betsy – 33 – East New York, NY – Dec WTC

Martinez, Edward J. – 60 – New York, NY – Dec WTC

Martinez, Jose – 49 – Hauppauge, NY – Dec WTC

Martinez, Robert Gabriel – 23 – Long Island City, NY – Dec WTC

Martinez-Calderon, Lizie – 32 – Washington Heights, NY – Dec WTC

Martini, Paul Richard – 37 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Mascali, Joseph A. – 44 – Staten Island, NY – Dec E/R

Mascarenhas, Bernard – 54 – Newmarket, Ontario, Canada – Dec WTC

Masi, Stephen F. – 55 – New York, NY – Dec WTC

Mason, Ada L. – 50 – Springfield, VA – Dec Ptn

Massa, Nicholas “Nick” – 65 – Manhattan, NY – Dec WTC

Massari, Patricia Ann – 25 – Glendale, NY – Dec WTC

Massaroli, Michael – 38 – Staten Island, NY – Dec WTC

Mastrandrea, Philip W. – 42 – Chatham, NJ – Dec WTC

Mastrocinque, Rudolph – 43 – Kings Park, NY – Dec WTC

Mathai, Joseph – 49 – Arlington, MA – Dec WTC

Mathers, Charles William – 61 – Sea Girt, NJ – Dec WTC

Mathesen, William A. – 40 – Morris Township, NJ – Dec WTC

Mattic, Margaret Elaine – 51 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Mattricciano, Marcello – 31 – New York, NY – Dec WTC

Mattson, Dean E. – 57 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Mattson, Robert D. – 54 – Green Pond, NJ – Dec WTC

Matuza, Walter – 39 – Staten Island, NY – Dec WTC

Maude, Timothy – 53 – Fort Myer, VA – Dec Ptn

Mauro, Charles A. – 65 – Eltingville, NY – Dec WTC

Mauro, Charles J. – 38 – Eltingville, NY – Dec WTC

Mauro, Dorothy – 55 – New York, NY – Dec WTC

Mauro, Nancy T. – 51 – Forest Hills, NY – Dec WTC

Maxwell, Robert J. – 53 – Manassas, VA – Dec Ptn

May, Renee – 39 – Baltimore, MD – Am 77

May, Tyrone – 44 – Rahway, NJ – Dec WTC

Maynard, Keithroy – 30 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Mayo, Robert J. – 46 – Morganville, NJ – Dec WTC

Mazza-Delosh, Kathy Nancy – 46 – Farmingdale, NY – Dec E/R

Mazzella Jr., Edward – 62 – Monroe, NY – Dec WTC

Mazzotta, Jennifer – 23 – Maspeth, NY – Dec WTC

Mbaya, Kaaria – 39 – Edison, NJ – Dec WTC

McAlary, James J. – 42 – Spring Lake Heights, NJ – Dec WTC

McAleese, Brian G. – 36 – Baldwin, NY – Dec E/R

McAneney, Patricia A. – 50 – Pomona, NJ – Dec WTC

McArthur, Colin Richard – 52 – Howell, NJ – Dec WTC

McAvoy, John Kevin – 47 – Staten Island, NY – Dec E/R

McBrayer, Kenneth M. – 49 – Manhattan, NY – Dec WTC

McCabe, Brendan F. – 40 – Sayville, NY – Dec WTC

McCabe, Charlie – 46 – Unknown – Msg WTC

McCabe, Michael Justin – 42 – Rumson, NJ – Dec WTC

McCann, Thomas J. – 46 – Manalapan, NJ – Dec E/R

McCarthy, Justin – 30 – Port Washington , NY – Dec WTC

McCarthy, Kevin – 42 – Fairfield, CT – Dec WTC

McCarthy, Michael Desmond – 33 – Huntington, NY – Dec WTC

McCarthy, Robert Garvin – 33 – Stony Point, NY – Dec WTC

McCaskill, Stanley – 47 – Manhattan, NY – Dec WTC

McCloskey, Katie – 25 – Mount Vernon, NY – Dec WTC

McCloud-Gray, Tara – 30 – Brooklyn, NY – Dec WTC

McCourt, Juliana Valentine – 4 – New London, CT – Un 175

McCourt, Ruth Magdaline – 45 – New London, CT – Un 175

McCrann, Charles Austin – 55 – Manhattan, NY – Dec WTC

McDay, Tonyell – 25 – Colonia, NJ – Dec WTC

McDermott, Matthew T. – 34 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

McDonald, Joseph P. – 43 – Livingston , NJ – Dec WTC

McDonnell, Brian G. – 38 – Wantagh, NY – Dec E/R

McDonnell, Michael Patrick – 34 – Red Bank, NJ – Dec WTC

McDowell Jr., John F. – 33 – Manhattan, NY – Dec WTC

McEneaney, Eamon J. – 46 – New Canaan, CT – Dec WTC

McErlean Jr., John Thomas – 39 – Larchmont, NY – Dec WTC

McGarry-Noack, Katherine “Katie” – 30 – Hoboken, NJ – Dec WTC

McGinley, Daniel F. – 40 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

McGinly, Mark Ryan – 26 – Manhattan, NY – Dec WTC

McGinn, William E. – 43 – Bronx, NY – Dec E/R

McGinnis, Thomas Henry – 41 – Oakland, NJ – Dec WTC

McGinty, Michael Gregory – 42 – Foxboro, MA – Dec WTC

McGovern, Ann – 67 – East Meadow, NY – Dec WTC

McGovern, Scott Martin – 35 – Wyckoff, NJ – Dec WTC

McGovern, William J. – 49 – Smithtown, NY – Dec E/R

McGowan, Stacey S. – 38 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

McGuinn, Francis Noel – 48 – Rye, NY – Dec WTC

McGuinness Jr., Thomas F. – 42 – Portsmouth, NH – Am 11

McGuire, Patrick J. – 40 – Madison, NJ – Dec WTC

McHale, Thomas Michael – 33 – Huntington, NY – Dec WTC

McHeffey, Keith – 31 – Monmouth Beach, NJ – Dec WTC

McHugh Jr., Michael Edward – 35 – Tuckahoe, NY – Dec WTC

McHugh, Ann M. – 35 – New York, NY – Dec WTC

McHugh, Denis J. – 36 – Manhattan, NY – Dec WTC

McHugh, Dennis P. – 34 – Sparkill, NY – Dec E/R

McIlvaine, Robert G. – 26 – Manhattan, NY – Dec WTC

McIntyre, Donald James – 38 – New City, NY – Dec E/R

McKenna, Stephanie Marie – 45 – Staten Island, NY – Dec WTC

McKenzie, Molly Hornberger – 38 – Dale City, VA – Dec Ptn

McKeon, Barry J. – 47 – Yorktown Heights, NY – Dec WTC

McKinnedy, Evelyn C. – 60 – Brooklyn, NY – Dec WTC

McKinney, Darryl Leron – 26 – New York, NY – Dec WTC

McLaughlin Jr., George Patrick – 36 – Hoboken, NJ – Dec WTC

McLaughlin Jr., Robert Carroll – 29 – Westchester, NY – Dec WTC

McMahon, Gavin – 35 – Bayonne, NJ – Dec WTC

McMahon, Robert Dismas – 35 – Woodside, NY – Dec E/R

McNally, Edmund M. – 40 – Fair Haven, NJ – Dec WTC

McNeal, Daniel – 29 – Unknown – Dec WTC

McNeil, Walter Arthur – 53 – East Stroudsburg, PA – Dec E/R

McNulty, Christine Sheila – 42 – Peterborough, England – Dec WTC

McNulty, Sean Peter – 30 – New York, NY – Dec WTC

McPadden, Robert William – 30 – Pearl River, NY – Dec E/R

McShane, Terence – 37 – West Islip, NY – Dec E/R

McSweeney, Timothy Patrick – 37 – Staten Island, NY – Dec E/R

McWilliams, Martin Edward – 35 – Kings Park, NY – Dec E/R

Medaglia, Rocco – 49 – Melville, NY – Dec WTC

Medina, Abigail – 46 – New York, NY – Dec WTC

Medina, Ana Iris – 39 – New York, NY – Dec WTC

Medwig, Deborah – 46 – Dedham, MA – Un 175

Meehan, Damien – 32 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

Meehan, William J. – 49 – Darien, CT – Dec WTC

Mehta, Alok – 23 – Littleton, CO – Msg WTC

Meisenheimer, Raymond – 46 – West Babylon, NY – Dec E/R

Mejia, Manuel Emilio – 54 – Manhattan, NY – Dec WTC

Melaku, Eskedar – 31 – New York, NY – Dec WTC

Melendez, Antonio – 30 – Bronx, NY – Dec WTC

Melendez, Mary – 44 – Stroudsburg, PA – Dec WTC

Mello, Christopher D. – 25 – Boston, MA – Am 11

Melnichenko, Yelena – 28 – New York, NY – Dec WTC

Meltzer, Stuart Todd – 32 – Syosset, NY – Dec WTC

Mena, Diarelia Jovannah – 30 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Menchaca, Dora M. – 45 – Santa Monica, CA – Am 77

Mendez, Charles – 38 – Floral Park, NY – Dec E/R

Mendoza, Lizette – 33 – North Bergen, NJ – Dec WTC

Mentis, Shevonne – 25 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Menzel, Wolfgang Peter – 59 – Willstaett, Germany – Un 175

Mercado, Steve – 38 – Bronx, NY – Dec E/R

Mercer, Wesley – 70 – Manhattan, NY – Dec WTC

Mercurio, Ralph Joseph – 47 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Merdinger, Alan H. – 47 – Allentown, PA – Dec WTC

Merino, George C. – 39 – Bayside, NY – Dec WTC

Merino, Yamel – 24 – Yonkers, NY – Dec E/R

Merkouris, George – 35 – Levittown, NY – Dec WTC

Merrick, Deborah – 45 – Unknown – Dec WTC

Metz III, Raymond J. – 37 – Trumbull, CT – Dec WTC

Metzler, Jill A. – 32 – Franklin Square, NY – Dec WTC

Meyer, David Robert – 57 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

Miah, Nurul Huq – 35 – Bay Ridge, NY – Dec WTC

Miah, Shakila Yasmin – 26 – Bay Ridge, NY – Dec WTC

Micciulli, William Edward – 30 – Matawan, NJ – Dec WTC

Michelstein, Martin Paul – 57 – Morristown, NJ – Dec WTC

Mickley, Patricia E. “Patti” – 41 – Springfield, VA – Dec Ptn

Mier, Luis Clodoldo Revilla – 54 – Unknown – Dec WTC

Milam, Ronald D. – 33 – Washington , DC – Dec Ptn

Milano, Peter Teague – 43 – Middletown, NJ – Dec WTC

Milanowycz, Gregory – 25 – Cranford, NJ – Dec WTC

Milewski, Lukasz – 21 – Kew Gardens, NY – Dec WTC

Miller Jr., Douglas C. – 34 – Port Jervis, NY – Dec E/R

Miller Jr., Henry – 52 – Massapequa, NY – Dec E/R

Miller Jr., Robert Cromwell – 55 – Hasbrouck Heights, NJ – Dec WTC

Miller, Corey Peter – 34 – Flushing, NY – Dec WTC

Miller, Craig James – 29 – Unknown – Dec WTC

Miller, Joel – 55 – Baldwin, NY – Dec WTC

Miller, Michael Matthew – 39 – Englewood, NJ – Dec WTC

Miller, Nicole – 21 – San Jose, CA – Un 93

Miller, Phillip D. – 53 – Staten Island, NY – Dec WTC

Miller, Robert Alan – 46 – Matawan, NJ – Dec WTC

Millman, Benjamin – 40 – Staten Island, NY – Dec WTC

Mills, Charles M. – 61 – Brentwood, NY – Dec WTC

Milstein, Ronald Keith – 54 – Queens, NY – Dec WTC

Minara, Robert – 54 – Carmel, NY – Dec E/R

Minardi, William G. – 46 – Bedford, NY – Dec WTC

Minervino, Louis Joseph – 54 – Middletown, NJ – Dec WTC

Mingione, Thomas – – West Islip, NY – Msg E/R

Miraille, Wilbert – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Mircovich, Domenick – 40 – Closter, NJ – Dec WTC

Mirpuri, Rajesh A. – 30 – Engelwood Cliffs, NJ – Dec WTC

Mistrulli, Joseph – 47 – Wantagh, NY – Dec WTC

Miszkowicz, Susan – 37 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Mitchell, Paul Thomas – 46 – Staten Island, NY – Dec E/R

Miuccio, Richard – 55 – Staten Island, NY – Dec WTC

Mladenik, Jeff – 43 – Hinsdale, IL – Am 11

Moccia Sr., Frank V. – 57 – Hauppauge, NY – Dec WTC

Modafferi, Louis Joseph – 45 – Staten Island, NY – Dec E/R

Mohammed, Boyie – 50 – New York, NY – Dec WTC

Mojica, Dennis – 50 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Mojica, Manuel – 37 – Bellmore, NY – Dec E/R

Molina, Fernando Jiminez – – Oaxaca, Mexico – Msg WTC

Molina, Manuel Dejesus – 31 – New York, NY – Dec WTC

Molinaro, Carl – 32 – Staten Island, NY – Dec E/R

Molisani Jr., Justin J. – 42 – Middletown Township, NJ – Dec WTC

Monaghan, Brian Patrick – 21 – New York, NY – Dec WTC

Monahan, Franklin – 45 – Roxbury , NY – Dec WTC

Monahan, John Gerard – 47 – Wanamassa, NJ – Dec WTC

Montanaro, Kristen – 34 – Staten Island, NY – Dec WTC

Montano, Craig D. – 38 – Glen Ridge, NJ – Dec WTC

Montesi, Michael G. – 39 – Highland Mills, NY – Dec E/R

Montoya, Carlos Alberto – 36 – Bellmont, MA – Am 11

Monyak, Cheryl Ann – 43 – Greenwich, CT – Dec WTC

Moody, Thomas – 45 – Stony Brook, NY – Dec E/R

Moore, Sharon – 37 – Queens, NY – Dec WTC

Moorthy, Krishna V. – 59 – Briarcliff Manor, NY – Dec WTC

Morabito, Laura Lee – 34 – Framingham, MA – Am 11

Morales, Abner – 37 – Ozone Park, NY – Dec WTC

Morales, Carlos – 29 – New York, NY – Dec WTC

Morales, Paula – 42 – Richmond Hill, NY – Dec WTC

Moran, Gerard P. “Jerry” – 39 – Upper Marlboro, MD – Dec Ptn

Moran, John – 43 – Rockaway, NY – Dec E/R

Moran, John Christopher – 38 – Haslemere, Surrey, England – Dec WTC

Moran, Kathleen – 42 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Morehouse, Lindsay S. – 24 – Manhattan, NY – Dec WTC

Morell, George – 47 – Mt. Kisco, NY – Dec WTC

Morello, Steven P. – 52 – Bayonne, NJ – Dec WTC

Morello, Vincent S. – 34 – Middle Village, NY – Dec E/R

Moreno, Arturo Alva – – Mexico City, Mexico – Msg WTC

Moreno, Yvette Nicole – 25 – Bronx, NY – Dec WTC

Morgan, Dorothy – 47 – Hempstead, NY – Dec WTC

Morgan, Richard J. – 63 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

Morgenstern, Nancy – 32 – New York, NY – Msg WTC

Mori, Sanae – – Tokyo, Japan – Dec WTC

Morocho, Blanca – 26 – New York, NY – Dec WTC

Morocho, Leonel – 36 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Moroney, Dennis G. – 39 – Tuckahoe, NY – Dec WTC

Morris, Lynne Irene – 22 – Monroe, NY – Dec WTC

Morris, Odessa V. – 54 – Upper Marlboro, MD – Dec Ptn

Morris, Seth Allan – 35 – Kinnelon, NJ – Dec WTC

Morris, Stephen Philip – 31 – Ormond Beach, FL – Dec WTC

Morrison, Christopher – 34 – Charlestown , MA – Dec WTC

Morrone, Ferdinand V. – 63 – Lakewood, NJ – Dec E/R

Moskal, William David – 50 – Brecksville, OH – Dec WTC

Moss, Brian Anthony – 34 – Sperry, OK – Dec Ptn

Motroni Sr., Marco – 57 – Fort Lee, NJ – Dec WTC

Motus-Wilson, Cynthia – 52 – Bronx, NY – Dec WTC

Mou, Chung – – Unknown – Msg WTC

Mouchinski, Iouri A. – 55 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Moussa, Jude J. – 35 – Manhattan, NY – Dec WTC

Moutos, Peter C. – 44 – Chatham, NJ – Dec WTC

Mowatt, Damion – 21 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Moy, Teddington Hamm “Ted” – 48 – Silver Spring, MD – Dec Ptn

Mozzillo, Christopher – 27 – Staten Island, NY – Dec E/R

Mulderry, Stephen V. – 33 – Manhattan, NY – Dec WTC

Muldowney Jr., Richard – 40 – Babylon, NY – Msg E/R

Mullan, Michael Dermott – 34 – Flushing , NY – Dec E/R

Mulligan, Dennis Michael – 32 – Bronx, NY – Dec E/R

Mulligan, Peter James – 28 – Manhattan, NY – Dec WTC

Mullin, Michael Joseph – 27 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Munhall, James Donald – 45 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Muniz, Nancy – 45 – Ridgewood, NY – Dec WTC

Munoz, Carlos Mario – 43 – Unknown – Dec WTC

Munson, Theresa “Terry” – 54 – New York, NY – Dec WTC

Murach, Robert M. – 45 – Montclair, NJ – Dec WTC

Murillo, Cesar Augusto – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Murolo, Marc A. – 28 – Maywood, NJ – Dec WTC

Murphy IV, James Francis – 30 – Garden City, NY – Dec WTC

Murphy Jr., Robert Eddie – 56 – Hollis, NY – Dec WTC

Murphy, Brian Joseph – 41 – New York, NY – Dec WTC

Murphy, Charles A. – 36 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Murphy, Christopher William White – 35 – Stamford, CT – Dec WTC

Murphy, Edward C. – 42 – Clifton, NJ – Dec WTC

Murphy, James Thomas – 35 – Middletown, NJ – Dec WTC

Murphy, Kevin James – 40 – Northport, NY – Dec WTC

Murphy, Patrick Jude – 38 – Berkeley Heights, NJ – Dec Ptn

Murphy, Patrick Sean – 36 – Millburn, NJ – Dec WTC

Murphy, Raymond E. – 46 – New York, NY – Dec E/R

Murray, John J. – 32 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Murray, John Joseph “Jack” – 52 – Colts Neck, NJ – Dec WTC

Murray, Susan D. – 54 – Summit, NJ – Dec WTC

Murray, Valerie Victoria – 65 – Queens, NY – Dec WTC

Mushynskyi, Yuriy – 55 – Unknown – Msg WTC

Myhre, Richard Todd – 37 – Staten Island, NY – Dec WTC

Nacke, Louis J. – 42 – New Hope, PA – Un 93

Nagel, Robert – 55 – Manhattan, NY – Dec E/R

Naiman, Mildred Rose – 81 – Andover, MA – Am 11

Nakamura, Takuya – 30 – Tuckahoe, NY – Dec WTC

Napier Jr., Alexander J.R. – 38 – Morris Township, NJ – Dec WTC

Naples III, Frank Joseph – 29 – Cliffside Park, NJ – Dec WTC

Napolitano, John – 33 – Ronkonkoma, NY – Dec E/R

Nardella, Catherine – 40 – Bloomfield, NJ – Dec WTC

Nardone, Mario – 32 – Staten Island, NY – Dec WTC

Narula, Manika – 22 – Kings Park, NY – Dec WTC

Nassaney, Shawn – 25 – Pawtucket, RI – Un 175

Nath, Narendra – 33 – Colonia, NJ – Dec WTC

Navarro, Karen S. – 30 – Bayside, NY – Dec WTC

Navas, Joseph Michael – 44 – Paramus, NJ – Dec E/R

Nazario, Francis – 28 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Neblett, Glenroy – 42 – New York, NY – Dec WTC

Neblett, Marcus R. – 31 – Roslyn Heights, NY – Dec WTC

Nedd, Jerome O. – 39 – New York, NY – Dec WTC

Nedell, Laurence – 51 – Lindenhurst, NY – Dec WTC

Nee, Luke G. – 44 – Stony Point, NY – Dec WTC

Negron, Pete – 34 – Bergenfield, NJ – Dec WTC

Neira, Laurie Ann – 48 – Los Angeles, CA – Am 11

Nelson, Ann Nicole – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Nelson, David William – 50 – Park Slope, NY – Dec WTC

Nelson, James Arthur – 40 – Clark, NJ – Dec E/R

Nelson, Michele Ann – 27 – Valley Stream, NY – Dec WTC

Nelson, Peter Allen – 42 – Huntington Station, NY – Dec E/R

Nesbitt, Oscar – 58 – New York, NY – Dec WTC

Nevins, Gerard Terence – 46 – Campbell Hall, NY – Dec E/R

Newell, Renee Lucille – 37 – Cranston, RI – Am 11

Newton, Christopher – 38 – Ashburn, VA – Am 77

Ngo, Nancy Yuen – 36 – Harrington Park, NJ – Dec WTC

Nguyen, Khang – 41 – Fairfax, VA – Dec Ptn

Nichilo, Jody Tepedino – 39 – New York, NY – Dec WTC

Nicosia, Kathleen Ann – 54 – Winthrop, MA – Am 11

Niederer, Martin Stewart – 23 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Niedermeyer III, Alfonse Joseph – 40 – Manasquan, NJ – Dec E/R

Niestadt Jr., Frank John – 55 – Ronkonkoma, NY – Dec WTC

Nieves Jr., Juan – 56 – Bronx, NY – Dec WTC

Nieves, Gloria – 48 – Jackson Heights, NY – Dec WTC

Nilsen, Troy Edward – 33 – Staten Island, NY – Dec WTC

Nimbley, Paul R. – 42 – Middletown, NJ – Dec WTC

Niven, John Ballantine – 44 – Oyster Bay, NY – Dec WTC

Noel, Curtis Terrence – 22 – Poughkeepsie, NY – Dec WTC

Noeth, Michael Allen – 30 – Jackson Heights, NY – Dec Ptn

Nolan, Daniel Robert – 44 – Lake Hopatcong, NJ – Dec WTC

Noonan, Robert Walter – 36 – Norwalk, CT – Dec WTC

Norton, Jacqueline – 60 – Lubec, ME – Am 11

Norton, Robert Grant – 85 – Lubec, ME – Am 11

Notaro, Daniela R. – 25 – New York, NY – Dec WTC

Novotny, Brian – 33 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Numata, Soichi – 45 – Irvington, NY – Msg WTC

Nunez, Brian Felix – 29 – Staten Island, NY – Dec WTC

Nunez, Jose R. – 42 – Bronx, NY – Dec WTC

Nussbaum, Jeffrey – 37 – Oceanside, NY – Dec WTC

Oakley, James A. – 52 – Cortlandt Manor, NY – Dec WTC

O’Berg, Dennis Patrick – – Babylon, NY – Dec E/R

O’Brien, James P. – 33 – New York, NY – Dec WTC

O’Brien, Michael – 42 – Cedar Knolls, NJ – Dec WTC

O’Brien, Scott J. – 40 – Brooklyn, NY – Dec WTC

O’Brien, Timothy Michael – 40 – Brookville, NY – Dec WTC

O’Callaghan, Daniel – 42 – Smithtown, NY – Dec E/R

Ocampo, Jefferson – 28 – Unknown – Dec WTC

O’Connor Jr., Dennis J. – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

O’Connor, Diana J. – 38 – Eastchester, NY – Dec WTC

O’Connor, Keith Kevin – 28 – Hoboken, NJ – Dec WTC

O’Connor, Richard J. – 49 – LaGrangeville, NY – Dec WTC

O’Doherty, Amy – 23 – New York, NY – Dec WTC

O’Doherty, Marni Pont – 31 – Armonk, NY – Dec WTC

Oelschlager, Douglas E. – 36 – St. James, NY – Dec E/R

Ogawa, Takashi – 37 – Tokyo, Japan – Dec WTC

Ogletree, Albert – 49 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ognibene, Philip Paul – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ogonowski, John – 52 – Dracut, MA – Am 11

O’Grady, James Andrew – 32 – Harrington Park, NJ – Dec WTC

Ogren, Joseph J. – 30 – Staten Island, NY – Dec E/R

O’Hagan, Thomas G. – 43 – Bronx, NY – Dec WTC

Oitice, Samuel – 45 – Peekskill, NY – Dec E/R

O’Keefe, Patrick J. – 44 – Oakdale, NY – Dec E/R

O’Keefe, William – 49 – Staten Island, NY – Dec E/R

Olcott, Gerald Michael – 55 – New Hyde Park, NY – Dec WTC

O’Leary, Gerald – 34 – Stony Point, NY – Dec WTC

Olender, Christine Anne – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Oliva, Linda Mary – 44 – Staten Island, NY – Dec WTC

Oliver, Edward K. – 31 – Jackson, NJ – Dec WTC

Oliver, Leah E. – 24 – Brooklyn Heights, NY – Dec WTC

Olsen, Eric Taube – 41 – Staten Island, NY – Dec E/R

Olsen, Jeffrey James – 31 – Staten Island, NY – Dec E/R

Olson, Barbara – 45 – Great Falls, VA – Am 77

Olson, Maureen L. “Rene” – 50 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Olson, Steven John – 38 – Staten Island, NY – Dec E/R

O’Mahony, Matthew Timothy – 39 – Manhattna, NY – Dec WTC

Onda, Toshihiro – 39 – Unknown – Msg WTC

O’Neal, Seamus L. – 52 – Brooklyn, NY – Dec WTC

O’Neill Jr., Peter J. – 21 – Amityville, NY – Dec WTC

O’Neill, John P. – 49 – Ventnor City, NJ – Dec WTC

O’Neill, Sean Gordon Corbett – 34 – Rye, NY – Dec WTC

Ong, Betty Ann – 45 – Andover, MA – Am 11

Opperman, Michael C. – 45 – Selden, NY – Dec WTC

O’Reilly, Ken – 26 – Ireland – Msg WTC

Orgielewicz, Christopher – 35 – Larchmont, NY – Dec WTC

Orloske, Margaret Q. – 50 – Windsor, CT – Dec WTC

Ormiston-Kenworthy, Virginia “Ginger” – 42 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ornedo, Ruben – 39 – Los Angeles, CA – Am 77

O’Rourke, Kevin M. – 44 – Hewlett, NY – Dec E/R

Orozco, Juan Romero – – Acatian de Osorio, Puebla, Mexico – Msg WTC

Orsini, Ronald – 59 – Hillsdale, NJ – Dec WTC

Ortale, Peter K. – 37 – Sag Harbor, NY – Dec WTC

Orth, Jane – 49 – Haverhill, MA – Am 11

Ortiz Jr., Emilio “Peter” – 38 – Corona, NY – Dec WTC

Ortiz Jr., Paul – 21 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Ortiz, Alexander – 36 – Ridgewood, NY – Dec WTC

Ortiz, David – 37 – Nanuet, NY – Dec WTC

Ortiz, Pablo – 49 – Staten Island, NY – Dec WTC

Ortiz, Sonia – 58 – Flushing, NY – Dec WTC

Ose, Masaru – 36 – Fort Lee, NJ – Dec WTC

O’Shea, Patrick J. – 45 – Farmingdale, NY – Dec WTC

O’Shea, Robert W. – 47 – Wall, NJ – Dec WTC

Osorio-Oliva, Elsy Carolina – 27 – Queens, NY – Dec WTC

Ostrowski, James Robert – 37 – Garden City, NY – Dec WTC

O’Sullivan, Timothy F. – 68 – Albrightsville, PA – Dec WTC

Oswald, Jason Douglas – 28 – Manhattan, NY – Dec WTC

Otten, Michael – 42 – East Islip, NY – Dec E/R

Ottenwalder, Isidro – 35 – Queens, NY – Dec WTC

Ou, Michael – 53 – New York, NY – Dec WTC

Ouida, Todd Joseph – 25 – River Edge, NJ – Dec WTC

Ovalles, Jesus – 60 – Manhattan, NY – Dec WTC

Owens, Jr., Peter J. – 42 – Williston Park, NY – Dec WTC

Oyola, Adianes – 23 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Pabon, Angel M. “Chic” – 54 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Pabon, Israel – 31 – Harlem, NY – Dec WTC

Pacheco, Roland – 25 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Packer, Michael Benjamin – 45 – New York, NY – Dec WTC

Pak, Chin Sun – 24 – Lawton, OK – Dec Ptn

Pakkala, Deepa K. – 31 – Stewartsville, NJ – Dec WTC

Palazzo, Jeffrey Matthew – 33 – Staten Island, NY – Dec E/R

Palazzo, Thomas Anthony – 44 – Armonk, NY – Dec WTC

Palazzolo, Richard – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Palmer, Orio Joseph – 45 – Valley Stream, NY – Dec E/R

Palombo, Frank A. – 46 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Palumbo, Alan – 42 – Staten Island, NY – Dec WTC

Panatier, Christopher M. – 36 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Pandolfo, Dominique Lisa – 27 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Panik, Jonas Martin – 26 – Mingoville, PA – Dec Ptn

Pansini, Paul J. – 35 – Staten Island, NY – Dec E/R

Paolillo, John M. – 51 – Glen Head, NY – Dec E/R

Papa, Edward Joseph – 47 – Oyster Bay, NY – Dec WTC

Papasso, Salvatore – 34 – Staten Island, NY – Dec WTC

Pappageorge, James Nicholas – 29 – Yonkers, NY – Dec E/R

Pappalardo, Marie – 53 – Paramount, CA – Un 175

Parakat, Vinod K. – 34 – Sayreville, NJ – Dec WTC

Paramsothy, Vijayashanker – 23 – Astoria, NY – Dec WTC

Parandkar, Nitin Ramesh – 28 – Woodbridge, NJ – Msg WTC

Parbhu, Hardai “Casey” – 42 – New York, NY – Dec WTC

Parham, James Wendell – 32 – Jackson Heights, NY – Dec E/R

Paris, Debra “Debbie” – 48 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Paris, George – 33 – New York, NY – Dec WTC

Park, Gye-Hyong – 28 – Flushing, NY – Dec WTC

Parker, Philip L. – 53 – Skillman, NJ – Dec WTC

Parkes, Michael A. – 27 – East Flatbush, NY – Dec WTC

Parks Jr., Robert Emmett – 47 – Middletown, NJ – Dec WTC

Parmar, Hasmukh Chuckulai – 48 – Warren, NJ – Dec WTC

Parro, Robert – 35 – Levittown, NY – Dec E/R

Parsons, Diane Marie Moore – 58 – Malta, NY – Dec WTC

Pascual, Leobardo Lopez – 41 – New York, NY – Dec WTC

Pascuma, Michael J. – 50 – Massapequa Park, NY – Dec WTC

Paskins, Jerrold H. – 56 – Anaheim Hills, CA – Dec WTC

Passananti, Horace Robert – 55 – Manhattan, NY – Dec WTC

Passaro, Suzanne H. – 38 – East Brunswick, NJ – Dec WTC

Pastrana, Victor Antonio Martinez – – Tlachichuca, Puebla, Mexico – Msg WTC

Patel, Avnish Ramanbhai – 28 – Manhattan, NY – Dec WTC

Patel, Dipti – 38 – New Hyde Park, NY – Dec WTC

Patel, Manish K. – 29 – Edison, NJ – Dec WTC

Paterson, Steven B. – 40 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Patrick, James Matthew – 30 – Norwalk, CT – Dec WTC

Patrick, Lawrence – – Manalapan, NJ – Msg WTC

Patrocino, Manuel – 34 – Unknown – Dec WTC

Patterson, Bernard E. “Bernie” – 46 – Upper Brookville, NY – Dec WTC

Patterson, Clifford L. – 33 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Patti, Cira Marie – 40 – Staten Island, NY – Dec WTC

Pattison, Robert Edward – 40 – Manhattan, NY – Dec WTC

Paul, James Robert – 58 – New York, NY – Dec WTC

Paz, Patrice Sobin – 52 – New York, NY – Dec WTC

Paz, Sharon Cristina Millan – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Paz-Gutierrez, Victor – 43 – Queens, NY – Dec WTC

Peak, Stacey Lynn – 36 – Manhattan, NY – Dec WTC

Pearlman, Richard Allen – 18 – Howard Beach, NY – Dec E/R

Pearsall, Durrell V. – 38 – Hempstead, NY – Dec E/R

Pecorelli, Thomas Nicholas – 31 – Topanga, CA – Am 11

Pedicini, Thomas E. – 30 – Hicksville, NY – Dec WTC

Pelino, Todd D. – 34 – Fair Haven, NJ – Dec WTC

Pelletier, Michel Adrian – 36 – Greenwich, CT – Dec WTC

Peluso, Anthony – 46 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Pena, Angel Ramon – 45 – River Vale, NJ – Dec WTC

Penniger, Robert – 63 – Poway, CA – Am 77

Penny , Richard Al – 53 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Pepe, Salvatore – 45 – Elmhurst, NY – Dec WTC

Peralta, Carl Allen – 37 – Staten Island, NY – Dec WTC

Peraza, Robert David – 30 – New York, NY – Dec WTC

Percoco, Marie Vola – 37 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Perconti, Jon Anthony – 32 – Brick, NJ – Dec WTC

Perez, Alejo – 66 – Union City, NJ – Dec WTC

Perez, Angel – 43 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Perez, Angela Susan – 35 – New York, NY – Dec WTC

Perez, Anthony – 33 – Locust Valley, NY – Dec WTC

Perez, Ivan A. – 37 – Ozone Park, NY – Dec WTC

Perez, Nancy E. – 36 – Secaucus, NJ – Dec WTC

Perkins, Berry Berenson – 53 – Los Angeles, CA – Am 11

Perroncino, Joseph John – 33 – Smithtown, NY – Dec WTC

Perrotta, Edward Joseph – 43 – Mount Sinai, NY – Dec WTC

Perry, Emelda – 52 – Elmont, NY – Dec WTC

Perry, Glenn C. – 41 – Monroe, NY – Dec E/R

Perry, John William – 38 – Manhattan, NY – Dec E/R

Pershep, Franklin Allan – 59 – Bensonhurst, NY – Dec WTC

Pesce, Danny – 34 – Staten Island, NY – Dec WTC

Pescherine, Michael J. – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Peterson, Davin – 25 – Manhattan, NY – Dec WTC

Peterson, Donald Arthur – 66 – Spring Lake, NJ – Un 93

Peterson, Jean Hoadley – 55 – Spring Lake, NJ – Un 93

Peterson, William Russel – 46 – Breezy Point, NY – Dec WTC

Petrocelli, Mark – 29 – Staten Island, NY – Dec WTC

Petti, Philip Scott – 43 – Staten Island, NY – Dec E/R

Pettit, Glen K. – 30 – Oakdale, NY – Dec E/R

Pezzulo, Dominick A. – 36 – Bronx, NY – Dec E/R

Pezzuti, Kaleen E. – 28 – Fair Haven, NJ – Dec WTC

Pfeifer, Kevin – 42 – Middle Village, NY – Dec E/R

Pham, Tu-Anh – 42 – Princeton, NJ – Msg WTC

Phelan, Kenneth John – 41 – Maspeth, NY – Dec E/R

Piantieri, Eugenia – 55 – Bronx, NY – Dec WTC

Picarro, Ludwig J. – 44 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Picerno, Matthew – 44 – Holmdel, NJ – Dec WTC

Pick, Joseph O. – 40 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Pickford, Christopher – 32 – Forest Hills, NY – Dec E/R

Pierce, Dennis J. – 54 – Queens, NY – Dec WTC

Pietronico, Bernard T. – 39 – Matawan, NJ – Dec WTC

Pietrunti, Nicholas P. – 38 – Belford, NJ – Dec WTC

Pigis, Theodoros – 60 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Pinto, Susan Elizabeth Ancona – 44 – Staten Island, NY – Dec WTC

Piskadlo, Joseph – 48 – North Arlington, NJ – Dec WTC

Pitman, Christopher Todd – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Piver, Josh – 42 – Stonington, CT – Dec WTC

Ploger, Robert R. – 59 – Annandale, VA – Am 77

Ploger, Zandra Cooper – 48 – Annandale, VA – Am 77

Plumitallo, Joseph – 45 – Manalapan, NJ – Dec WTC

Pocher, John M. – 36 – Middletown, NJ – Dec WTC

Pohlmann, William H. – 56 – Ardsley, NY – Dec WTC

Polatsch, Laurence M. – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Polhemus, Thomas H. – 39 – Morris Plains, NJ – Dec WTC

Pollicino, Steve – 48 – Plainview, NY – Dec WTC

Pollio, Susan M. – 45 – Long Beach Township, NJ – Dec WTC

Pontell, Darin Howard – 26 – Columbia, MD – Dec Ptn

Popiteau, Eric Thomas – 34 – Unknown – Dec WTC

Poptean, Joshua – 37 – North Flushing, NY – Dec WTC

Porras, Giovanna – 24 – Richmond Hill, NY – Dec WTC

Portillo, Anthony – 48 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Potorti, James Edward – 52 – Plainsboro, NJ – Dec WTC

Pouletsos, Daphne – 47 – Westwood, NJ – Dec WTC

Poulos, Richard N. – 55 – Levittown, NY – Dec WTC

Poulos, Stephen E. – 45 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Powell, Brandon Jerome – 26 – Bronx, NY – Dec WTC

Powell, Scott – 35 – Silver Spring, MD – Dec Ptn

Powell, Shawn Edward – 32 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Pratt, Tony – 43 – New York, NY – Msg WTC

Preziose, Gregory M. – 34 – Holmdel, NJ – Dec WTC

Prince, Wanda Astol – 30 – Staten Island, NY – Dec WTC

Princiotta, Vincent – 39 – Orangeburg, NY – Dec E/R

Prior, Kevin M. – 28 – Bellmore, NY – Dec E/R

Proctor III, Everett Martin “Marty” – 44 – New York, NY – Dec WTC

Progen, Carrie B. – 25 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Pruim, David Lee – 53 – Upper Montclair, NJ – Dec WTC

Prunty, Richard – 57 – Sayville, NY – Dec E/R

Puckett, John F. – 47 – Glen Cove, NY – Dec WTC

Pugliese, Robert D. – 47 – East Fishkill, NY – Dec WTC

Pullis, Edward F. – 34 – Hazlet, NJ – Dec WTC

Puma, Patricia Ann – 33 – Staten Island, NY – Dec WTC

Punches, Jack – 51 – Clifton, VA – Dec Ptn

Puopolo, Sonia Morales – 58 – Dover, MA – Am 11

Puttur, Hemanth Kumar – 26 – White Plains, NY – Dec WTC

Pycior Jr., Joseph John – 39 – Carlstadt, NJ – Dec Ptn

Pykon, Edward Richard – 33 – Princeton Junction, NJ – Dec WTC

Quackenbush, Christopher – 44 – Manhasset, NY – Dec WTC

Qualben, Lars Peter – 49 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Quappe, Lincoln – 38 – Sayville, NY – Dec E/R

Quigley IV, Patrick J. – 40 – Wellesley Hills, MA – Un 175

Quigley, Beth Ann – 25 – New York, NY – Dec WTC

Quilty, Michael – 42 – Staten Island, NY – Dec E/R

Quinn, James Francis – 23 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Quinn, Ricardo – 40 – Bayside, NY – Dec E/R

Rabalais, Carol – 38 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Racaniello, Christopher Peter A. – 30 – Little Neck, NY – Dec WTC

Ragaglia, Leonard – 36 – Staten Island, NY – Dec E/R

Raggio, Eugene J. – 55 – Staten Island, NY – Dec WTC

Ragonese-Snik, Laura Marie – 41 – Bangor, PA – Dec WTC

Ragusa, Michael – – Unknown – Msg E/R

Raimondi, Peter F. – 46 – Staten Island, NY – Dec WTC

Raines, Harry A. – 37 – Bethpage, NY – Dec WTC

Raines, Lisa J. – 42 – Great Falls, VA – Am 77

Raja, Ehtesham U. – 28 – Clifton, NJ – Dec WTC

Raju, Valsa – 39 – Yonkers, NY – Dec WTC

Rall, Edward J. – 44 – Holbrook, NY – Dec E/R

Rambousek, Lukas “Luke” – 27 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Ramirez, Julio Fernandez – 47 – Unknown – Dec WTC

Ramirez, Maria Isabel – 25 – Canarsie, NY – Dec WTC

Ramm-Ericson, Ulf – 79 – Greenwich, CT – Dec WTC

Ramos, Harry – 45 – Newark, NJ – Dec WTC

Ramsaroop, Vishnoo – 44 – Jackson Heights, NY – Dec WTC

Ramsaur, Deborah – 45 – Annandale, VA – Dec Ptn

Ramzey, Lorenzo – 48 – East Northport, NY – Dec WTC

Rancke, Alfred Todd – 42 – Summit, NJ – Dec WTC

Rand, Adam David – 30 – Bellmore, NY – Dec E/R

Randall, Jonathan C. – 42 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Ranganath, Srinivasa Shreyas – 26 – Hackensack, NJ – Dec WTC

Ransom, Anne T. – 45 – Edgewater, NJ – Dec WTC

Rapoport, Faina – 45 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Rasmussen, Rhonda Ridge – 44 – Woodbridge, VA – Msg (Ptn )

Rasmussen, Robert Arthur – 42 – Hinsdale, IL – Dec WTC

Rasool, Ameenia – 33 – Staten Island, NY – Dec WTC

Rasweiler, Roger Mark – 53 – Flemington, NJ – Dec WTC

Ratchford, Marsha Dianah – 34 – Prichard, AL – Dec Ptn

Rathkey, David Alan James – 47 – Mountain Lakes, NJ – Dec WTC

Raub, William R. – 38 – Saddle River, NJ – Dec WTC

Rauzi, Gerard – 42 – Flushing, NY – Dec WTC

Razuvaev, Alexey – 40 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Reda, Gregory – 33 – New Hyde Park, NY – Dec WTC

Redheffer, Sarah (Prothero) – 35 – London, England – Msg WTC

Reed, Michele Marie – 26 – Ringoes, NJ – Msg WTC

Reese, Judith A. – 56 – Kearny, NJ – Dec WTC

Regan, Donald J. – 47 – Wallkill, NY – Dec E/R

Regan, Robert – 48 – Floral Park, NY – Dec E/R

Regan, Thomas M. – 43 – Cranford, NJ – Dec WTC

Regenhard, Christian Michael Otto – 28 – Bronx, NY – Dec E/R

Reich, Howard – 59 – Forest Hills, NY – Dec WTC

Reidy, Gregory – 26 – Holmdel, NJ – Dec WTC

Reilly, James B. – 25 – Huntington Station, NY – Dec WTC

Reilly, Kevin O. – 28 – Pearl River, NY – Dec E/R

Reilly, Timothy Edward – 40 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Reina, Joseph – 32 – Staten Island, NY – Dec WTC

Reinig, Thomas Barnes – 48 – Bernardsville, NJ – Dec WTC

Reisman, Frank B. – 41 – Princeton, NJ – Dec WTC

Reiss, Joshua Scott – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

Renda, Karen C. – 52 – Staten Island, NY – Dec WTC

Reo, John Armand – 28 – Larchmont, NY – Dec WTC

Rescorla, Richard C. – 62 – Morristown, NJ – Dec WTC

Resta, John Thomas – 40 – Bayside, NY – Dec WTC

Resta, Sylvia San Pio – 27 – Bayside, NY – Dec WTC

Reszke, Martha – 36 – Stafford, VA – Dec Ptn

Retik, David E. – 33 – Needham, MA – Am 11

Reuben, Todd – 40 – Potomac, MD – Am 77

Reyes Jr., Eduvigis “Eddie” – 37 – St. Albans, NY – Dec WTC

Reynolds, Bruce Albert – 41 – Columbia, NJ – Dec E/R

Rhodes Jr., John Frederick – 57 – Howell, NJ – Dec WTC

Riccardelli, Francis Saverio – 40 – Westwood, NJ – Dec WTC

Riccio, Rudolph N. – 50 – Bronx, NY – Dec WTC

Riccoboni, AnnMarie Davi – 58 – Queens, NY – Dec WTC

Rice III, Kenneth F. – 34 – Hicksville, NY – Dec WTC

Rice, David – 31 – New York, NY – Dec WTC

Rice, Eileen Mary – 57 – New York, NY – Dec WTC

Richard, Cecelia E. – 41 – Fort Washington , MD – Dec Ptn

Richard, Vernon Allan – 53 – Nanuet, NY – Dec E/R

Richards, Claude D. – 46 – New York, NY – Dec E/R

Richards, Gregory – 30 – New York, NY – Dec WTC

Richards, Michael – 38 – Jamaica, NY – Dec WTC

Richards, Venesha O. – 26 – North Brunswick, NJ – Dec WTC

Riches, James C. – 29 – Bay Ridge, NY – Dec E/R

Richman, Alan Jay – 44 – Long Island City, NY – Dec WTC

Rigo, John M. – 48 – New York, NY – Dec WTC

Riley, James – 25 – Manhattan, NY – Dec WTC

Rimmele III, Frederick Charles – 32 – Marblehead, MA – Un 175

Risco, Theresa “Ginger” – 48 – Manhattan, NY – Dec WTC

Riso, Rose Mary – 55 – Queens, NY – Dec WTC

Rivas, Moises N. – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Rivelli Jr., Joseph – 43 – Manhattan, NY – Dec E/R

Rivera, Carmen Alicia – 33 – Westtown, NY – Dec WTC

Rivera, Isaias – 51 – Perth Amboy, NJ – Dec WTC

Rivera, Juan William – 27 – Bronx, NY – Dec WTC

Rivera, Linda Ivelisse – 26 – Far Rockaway, NY – Dec WTC

Rivera, Waleska Martinez – 38 – Jersey City, NJ – Un 93

Rivers, David E. – 40 – Manhattan, NY – Dec WTC

Riverso, Joseph R. – 34 – White Plains, NY – Dec WTC

Rizza, Paul V. – 34 – Park Ridge, NJ – Dec WTC

Rizzo, John Frank – 50 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Roach, Stephen Louis – 36 – Verona, NJ – Dec WTC

Roberto, Joseph – 37 – Midland Park, NJ – Dec WTC

Roberts, Leo – 44 – Wayne, NJ – Dec WTC

Roberts, Michael – 31 – New York, NY – Dec E/R

Roberts, Michael Edward – 31 – New York, NY – Dec E/R

Robertson Jr., Donald Walter – 38 – Rumson, NJ – Dec WTC

Robinson, Catherina – 45 – Bronx, NY – Dec WTC

Robinson, Jeffrey – 38 – Monmouth Junction, NJ – Dec WTC

Robotham, Michell Lee – 32 – Kearny, NJ – Dec WTC

Robson, Donald Arthur – 52 – Manhasset, NY – Dec WTC

Rocha, Antonio Augusto Tome – 34 – East Hanover, NJ – Dec WTC

Rocha, Raymond J. – 29 – Malden, MA – Dec WTC

Rockefeller, Laura – 41 – Manhattan, NY – Dec WTC

Rodak, John M. – 39 – Mantua, NJ – Dec WTC

Rodrigues, Antonio Jose Carrusca – 35 – Port Washington, NY – Dec E/R

Rodriguez, Anthony – 37 – Staten Island, NY – Dec E/R

Rodriguez, Carlos Cortez – – Unknown – Msg WTC

Rodriguez, Carmen Milagros – 46 – Freehold, NJ – Dec WTC

Rodriguez, Gregory – 31 – White Plains, NY – Dec WTC

Rodriguez, Marsha A. – 41 – West Paterson, NJ – Dec WTC

Rodriguez, Richard – 31 – Cliffwood, NJ – Dec E/R

Rodriguez-Vargas, David Bartolo – 44 – Manhattan, NY – Dec WTC

Rogan, Matthew – 37 – West Islip, NY – Dec E/R

Roger, Jean Destrehan – 24 – Longmeadow, MA – Am 11

Rogers, Karlie Barbara – 26 – London, England – Dec WTC

Rohner, Scott – 22 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Roma, Keith – 27 – Staten Island, NY – Dec E/R

Romagnolo, Joseph M. – 37 – Coram, NY – Dec WTC

Romero Sr., Efrain Franco – 57 – Hazleton, PA – Dec WTC

Romero, Elvin Santiago – 34 – Matawan, NJ – Dec WTC

Romito, James A. – 51 – Westwood, NJ – Dec E/R

Rooney, Sean – 50 – Stamford, CT – Dec WTC

Ropiteau, Eric Thomas – 24 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Rosario, Aida – 42 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Rosario, Angela – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Rosen, Mark Harlan – 45 – West Islip, NY – Dec WTC

Rosenbaum, Brooke David – 31 – Franklin Square, NY – Dec WTC

Rosenbaum, Linda – 41 – Little Falls, NJ – Dec WTC

Rosenbaum, Sheryl Lynn – 33 – Warren , NJ – Dec WTC

Rosenberg, Lloyd D. – 31 – Morganville, NJ – Dec WTC

Rosenberg, Mark Louis – 26 – Teaneck , NJ – Dec WTC

Rosenblum, Andrew I. – 45 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Rosenblum, Joshua M. – 28 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Rosenthal, Joshua – 44 – Manhattan, NY – Dec WTC

Rosenthal, Richard David – 50 – Fair Lawn, NJ – Dec WTC

Rosenzweig, Philip – 47 – Acton, MA – Am 11

Ross, Richard Barry – 58 – Newton, MA – Am 11

Rossetti, Daniel – 32 – Bloomfield, NJ – Dec WTC

Rossinow, Norman S. – 39 – Cedar Grove, NJ – Dec WTC

Rossomando, Nicholas – 35 – Staten Island, NY – Dec E/R

Rothberg, Michael Craig – 39 – Old Greenwich, CT – Dec WTC

Rothenberg, Donna Marie – 53 – New York, NY – Dec WTC

Rothenberg, Mark “Mickey” – – Scotch Plains, NJ – Un 93

Roux, James M. – 43 – Portland, ME – Un 175

Rowe, Nicholas – 29 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Rowenhorst, Edward V. – 32 – Lake Ridge, VA – Dec Ptn

Rowlett, Judy – 44 – Woodbridge, VA – Dec Ptn

Roy Sr., Timothy Alan – 36 – Massapequa Park, NY – Dec E/R

Roya, Behzad – 37 – New York, NY – Msg WTC

Ruback, Paul G. – 50 – Newburgh, NY – Dec E/R

Ruben, Ronald J. – 36 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Rubino, Joanne – 45 – New York, NY – Dec WTC

Ruddle, David M. – 31 – New York, NY – Dec WTC

Ruggiere, Bart Joseph – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ruggiero, Susan Ann – 30 – Plainview, NY – Dec WTC

Ruhalter, Adam K. – 40 – Plainview, NY – Dec WTC

Ruiz, Gilbert – 45 – New York, NY – Dec WTC

Ruiz-Diaz, Obdulio – 44 – Valley Stream, NY – Dec WTC

Russell, Robert E. – 52 – Oxon Hill, MD – Dec Ptn

Russell, Stephen P. – 40 – Rockaway Beach, NY – Dec E/R

Russin, Steven Harris – 32 – Mendham, NJ – Dec WTC

Russo Sr., Michael Thomas – 44 – Nesconset, NY – Dec E/R

Russo, Wayne Alan – 37 – Union, NJ – Dec WTC

Ruth, William R. – 57 – Mount Airy, MD – Dec Ptn

Ryan, Edward – 42 – Scarsdale, NY – Dec WTC

Ryan, John Joseph – 45 – Princeton Junction, NJ – Dec WTC

Ryan, Jonathan Stephan – 32 – Bayville, NY – Dec WTC

Ryan, Matthew Lancelot – 54 – Seaford, NY – Dec E/R

Ryjova, Tatiana – 36 – South Salem, NY – Dec WTC

Ryook, Christina Sunga – 25 – Manhattan, NY – Dec WTC

Sabbag, Jason Elazar – 26 – New York, NY – Dec WTC

Sabella, Thomas E. – 44 – Staten Island, NY – Dec E/R

Saber, Scott – 38 – New York, NY – Dec WTC

Sabin, Charles E. – 54 – Burke, VA – Dec Ptn

Sacerdote, Joseph F. – 48 – Freehold, NJ – Dec WTC

Sachs, Jessica Leigh – 23 – Billerica, MA – Am 11

Sadocha, Francis John – 41 – Huntington Station, NY – Dec WTC

Safi, Jude Elias – 24 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Safronoff, Brock Joel – 26 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Saiya, Edward – 49 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Salamone, John Patrick – 37 – North Caldwell, NJ – Dec WTC

Salamone, Marjorie C. – 53 – Springfield, VA – Dec Ptn

Salas, Hernando R. – 71 – Flushing, NY – Dec WTC

Salas, Juan – 35 – Manhattan, NY – Dec WTC

Salcedo, Esmerlin Antonio – 36 – Bronx, NY – Dec WTC

Salerno, John Salvatore – 31 – Westfield, NJ – Dec WTC

Salie, Rahma – 28 – Boston, MA – Am 11

Salinardi, Richard L. – 32 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Saloman, Wayne John – 43 – Seaford, NY – Dec WTC

Salomon, Nolbert – 33 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Salter, Catherine Patricia – 37 – New York, NY – Dec WTC

Salvaterra, Frank G. – 41 – Manhasset, NY – Dec WTC

Salvio, Paul – 27 – Midwood, NY – Dec WTC

Salvo, Samuel R. – 59 – Yonkers, NY – Dec WTC

Samaniego, Carlos Alberto – 29 – Richmond Hill, NY – Dec WTC

Sam-Dinnoo, Rena – 28 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Sammartino, John – 37 – Annadale, VA – Am 77

Samuel Jr., James Kenneth – 29 – Hoboken, NJ – Dec WTC

San Phillip, Michael V. – 55 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Sanay-Perafiel, Hugo – 41 – New York, NY – Dec WTC

Sanchez, Alva Jeffries – 41 – Hempstead, NY – Dec WTC

Sanchez, Erick – 41 – Brooklyn, NY – Msg WTC

Sanchez, Jacquelyn P. – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

Sanchez, Jesus – 45 – Hudson, MA – Un 175

Sand, Eric – 36 – Hawthorne, NY – Dec WTC

Sanders, Stacey Leigh – 25 – New York , NY – Dec WTC

Sandler, Herman S. – 57 – New York, NY – Dec WTC

Sands Jr., James – 39 – Bricktown, NJ – Dec WTC

Santiago, Ayleen J. – 40 – Borough Park, NY – Dec WTC

Santiago, Kirsten – 26 – Bronx, NY – Dec WTC

Santillan, Maria Theresa – 27 – Morris Plains, NJ – Dec WTC

Santo, Susan G. – 24 – New York, NY – Dec WTC

Santora, Christopher – 23 – New York, NY – Dec E/R

Santore, John – 49 – Staten Island, NY – Dec E/R

Santoro, Mario L. – 28 – Manhattan, NY – Dec E/R

Santos, Dominick – 36 – Bronx, NY – Dec E/R

Santos, Rafael Humberto – 42 – New York, NY – Dec WTC

Santos, Rufino Condrado F. “Roy” – 37 – Manhattan, NY – Dec WTC

Saracini, Victor J. – 51 – Lower Makefield Township, PA – Un 175

Sarkar, Kalyan K. – 53 – Westwood, NJ – Dec WTC

Sarker, Chapelle – – Queens, NY – Msg WTC

Sarle, Paul F. – 38 – Babylon, NY – Dec WTC

Sattaluri, Deepika Kumar – 33 – Edison, NJ – Dec WTC

Saucedo, Gregory Thomas – 31 – Old Mill Basin, NY – Dec E/R

Sauer, Susan – 48 – Chicago, IL – Dec WTC

Savas, Anthony – 72 – Astoria, NY – Dec WTC

Savinkin, Vladimir – 21 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Sbarbaro, John – 45 – New York, NY – Dec WTC

Scales, David M. – 45 – Cleveland, OH – Dec Ptn

Scandole, Robert Louis “Rob” – 36 – Pelham Manor, NY – Dec WTC

Scarpitta, Michelle – 26 – New York, NY – Dec WTC

Scauso, Dennis – 46 – Dix Hills, NY – Dec E/R

Schardt, John A. – 34 – Staten Island, NY – Dec E/R

Scharf, John G. – 29 – Manorville, NY – Dec WTC

Scheffold Jr., Fred Claude – 57 – Piermont, NY – Dec E/R

Scheinberg, Angela Susan – 46 – Staten Island, NY – Dec WTC

Schertzer, Scott M. – 28 – Edison, NJ – Dec WTC

Schielke, Sean – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Schlag, Steven Francis – 41 – Franklin Lakes, NJ – Dec WTC

Schlegel, Robert Allan – 38 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Schlissel, Jon S. – 51 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Schmidt, Karen Helene – 42 – Bellmore, NY – Dec WTC

Schneider, Ian – 45 – Short Hills, NJ – Dec WTC

Schoales, Thomas G. – 27 – Stony Point, NY – Dec E/R

Schott, Frank G. – 39 – Massapequa, NY – Dec WTC

Schrang, Gerard P. – 45 – Holbrook, NY – Dec E/R

Schreier, Jeffrey – 48 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Schroeder, John T. – 31 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Schuler, Susan Lee Kennedy – 55 – Allentown, NJ – Dec WTC

Schunk, Edward W. – 54 – Baldwin, NY – Dec WTC

Schurmeier, Mark E. – 44 – McLean , VA – Dec WTC

Schwartz, Clarin Shellie – 51 – New York, NY – Dec WTC

Schwartz, John Burkhart – 49 – Goshen, CT – Dec WTC

Schwartz, Mark – 50 – West Hempstead, NY – Dec E/R

Scibetta, Adrianne – 31 – Staten Island, NY – Dec WTC

Scorca, Raphael – 61 – Beachwood, NJ – Dec WTC

Scott, Janice – 46 – Springfield, VA – Dec Ptn

Scott, Randolph – 48 – Stamford, CT – Dec WTC

Scudder, Christopher – 34 – Monsey, NY – Dec WTC

Scullin, Arthur Warren – 57 – Flushing, NY – Dec WTC

Seaman, Michael H. – 41 – Manhasset, NY – Dec WTC

Seeliger, Margaret – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Segarra, Anthony – 52 – Unknown – Dec WTC

Segarra, Carlos – 54 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Sekzer, Jason – 31 – New York, NY – Dec WTC

Sellitto, Matthew Carmen – 23 – Morristown, NJ – Dec WTC

Selves, Michael L. – 53 – Fairfax, VA – Dec Ptn

Selwyn, Howard – 47 – Hewlett, NY – Dec WTC

Senko, Larry John – 34 – Yardley, PA – Dec WTC

Sereno, Arturo Angelo – 29 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Serrano, Frankie – 23 – Elizabeth, NJ – Dec WTC

Serva, Marion – 47 – Stafford, VA – Dec Ptn

Sesinova, Alena – 57 – Brooklyn Heights, NY – Dec WTC

Sessa, Adele – 36 – Staten Island, NY – Dec WTC

Sewnarine, Situ Nermalla – 37 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Seymour-Dietrich, Karen Lynn – 40 – Millington, NJ – Dec WTC

Sezna Jr., Davis G. “Deeg” – 22 – New York, NY – Dec WTC

Sgroi, Thomas J. – 45 – Staten Island, NY – Dec WTC

Shah, Jayesh – 38 – Edgewater, NJ – Dec WTC

Shahid, Khalid Mohammad – 35 – Union, NJ – Dec WTC

Shajahan, Mohammed – 41 – Spring Valley, NY – Dec WTC

Shamay, Gary – 23 – New York, NY – Dec WTC

Shanahan, Earl Richard – 50 – Flushing, NY – Dec WTC

Shankar, Shiv – – New York, NY – Msg WTC

Shanower, Dan Frederic – 40 – Naperville, IL – Dec Ptn

Shaoxiang, Huang – – China – Msg WTC

Shaozhen, Liang – – China – Msg WTC

Shaozshang, Wang – – China – Msg WTC

Shastri, Neil G. – 25 – Ho-Ho-Kus, NJ – Dec WTC

Shatzoff, Kathryn Anne – 37 – Bronx, NY – Dec WTC

Shaw, Barbara A. – 57 – Morristown, NJ – Dec WTC

Shaw, Jeffery James – 42 – Levittown, NY – Dec WTC

Shay Jr., Robert John – 27 – Staten Island, NY – Dec WTC

Shea, Daniel James – 37 – Pelham Manor, NY – Dec WTC

Shea, Joseph Patrick – 47 – Pelham Manor, NY – Dec WTC

Shearer, Mary Kathleen – 61 – Dover, NH – Un 175

Shearer, Robert Michael – 63 – Dover, NH – Un 175

Sheehan, Linda – 40 – White Plains, NY – Dec WTC

Shefi, Hagay – 34 – Tenafly, NJ – Dec WTC

Shefield, Terrance H. – 34 – Newark, NJ – Msg WTC

Sherman, Antoinette “Toni” – 35 – Forest Heights, MD – Dec Ptn

Sherry, John Anthony – 34 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Shielke, Sean – 27 – New York, NY – Dec WTC

Shiratori, Atsushi – 36 – Manhattan, NY – Dec WTC

Shubert, Thomas Joseph – 43 – Flushing, NY – Dec WTC

Shulman, Mark – 44 – Old Bridge, NJ – Dec WTC

Shum, See-Wong – 44 – Westfield, NJ – Dec WTC

Shwartzstein, Allan – 37 – Chappaqua, NY – Msg WTC

Sigmund, Johanna – 25 – Syndmoor, PA – Dec WTC

Signer, Dianne T. – 32 – Middle Village, NY – Dec WTC

Sikorsky, Gregory – 34 – Spring Valley, NY – Dec E/R

Siller, Stephen – 34 – Staten Island, NY – Dec E/R

Silver, David – 35 – New Rochelle, NY – Dec WTC

Silverstein, Craig A. – 41 – Wyckoff, NJ – Dec WTC

Simjee, Nasima H. – 38 – New York, NY – Dec WTC

Simmons, Bruce Edward – 41 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Simmons, Diane M. – – Great Falls, VA – Am 77

Simmons, Donald Dean – 58 – Dumfries, VA – Dec Ptn

Simmons, George – – Great Falls, VA – Am 77

Simon, Arthur – 57 – Thiells, NY – Dec WTC

Simon, Kenneth Alan – 34 – Secaucus, NJ – Dec WTC

Simon, Michael John – 40 – Harrington Park, NJ – Dec WTC

Simon, Paul Joseph – 54 – Staten Island, NY – Dec WTC

Simone, Marianne – 62 – Staten Island, NY – Dec WTC

Simowitz, Barry – 64 – Manhattan, NY – Dec WTC

Simpkin, Jane Louise – 36 – Wayland, MA – Un 175

Simpson, Jeff Lyal – 38 – Lake Ridge, VA – Dec WTC

Sims, George V. – 46 – Newark, NJ – Msg WTC

Sincock, Cheryle D. – 53 – Dale City, VA – Dec Ptn

Singh, Khamladai K. “Khami” – 25 – New York, NY – Dec WTC

Singh, Roshan R. “Sean” – 21 – Woodhaven, NY – Dec WTC

Sinton III, Thomas Edison – 44 – Croton-on-Hudson, NY – Dec WTC

Siracuse, Peter A. – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Siskopoulos, Muriel F. – 60 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Sisolak, Joseph M. – 35 – New York, NY – Dec WTC

Skala, John P. – 31 – Clifton, NJ – Dec E/R

Skidmore Jr., Francis J. – 58 – Mendham, NJ – Dec WTC

Skinner, Toyena Corliss – 27 – Princeton, NJ – Dec WTC

Skrzypek, Paul – 37 – Manhattan, NY – Dec WTC

Slattery, Christopher Paul – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Slavin, Vincent R. – 41 – Belle Harbor, NY – Dec WTC

Sliwak, Robert – 42 – Wantagh, NY – Dec WTC

Sloan, Paul K. – 26 – Manhattan, NY – Dec WTC

Smagala Jr., Stanley S. – 36 – Holbrook, NY – Dec E/R

Small, Wendy L. – 26 – New York, NY – Dec WTC

Smallwood, Gregg Harold – 44 – Overland Park, KS – Dec Ptn

Smith Jr., Leon – 48 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Smith, Catherine T. – 44 – West Haverstraw, NY – Dec WTC

Smith, Daniel Laurence – 47 – Northport, NY – Dec WTC

Smith, Gary F. – 55 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Smith, George Eric – 38 – West Chester, PA – Dec WTC

Smith, Heather Lee – 30 – Boston, MA – Am 11

Smith, James G. – 43 – Garden City, NY – Dec WTC

Smith, Jeffrey Randall – 36 – Manhattan, NY – Dec WTC

Smith, Joyce – 55 – Queens, NY – Dec WTC

Smith, Karl Trumbull – 44 – Little Silver, NJ – Dec WTC

Smith, Kevin – 47 – Mastic, NY – Dec E/R

Smith, Moria Ann – 38 – Queens, NY – Dec E/R

Smith, Rosemary A. – 61 – Staten Island, NY – Dec WTC

Smith, Sandra Fajardo – 37 – Queens, NY – Dec WTC

Smithwick, Bonnie – 54 – Quogue, NY – Dec WTC

Snell, Rochelle Monique – 24 – Mount Vernon, NY – Dec WTC

Snyder, Christine Anne – 32 – Kailua, HI – Un 93

Snyder, Dianne Bullis – 42 – Westport Point, MA – Am 11

Snyder, Leonard Joseph – 35 – Cranford, NJ – Dec WTC

Sohan, Astrid Elizabeth – 32 – Freehold, NJ – Dec WTC

Solanki, Sushil S. – 35 – New York, NY – Dec WTC

Solares, Ruben – 51 – Queens, NY – Dec WTC

Solomon, Naomi Leah – 52 – Manhattan, NY – Dec WTC

Song, Daniel W. – 34 – New York, NY – Dec WTC

Sopper, Mari-Rae – 35 – Santa Barbara, CA – Am 77

Sorresse, Michael C. – 34 – Morris Plains, NJ – Dec WTC

Soto, Fabian – 31 – Harrison, NJ – Dec WTC

Soulas, Timothy Patrick – 35 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Spagnoletti, Gregory T. – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Spampinato, Donald – 39 – Manhasset, NY – Dec WTC

Sparacio, Thomas – 35 – Staten Island, NY – Dec WTC

Sparks, Georgia – – New York, NY – Msg WTC

Spataro, John Anthony – 32 – Mineola, NY – Dec WTC

Spear Jr., Robert W. – 30 – Valley Cottage, NY – Dec E/R

Speisman, Robert – 47 – Irvington, NY – Am 77

Spence, Maynard S. – 42 – Douglasville, GA – Dec WTC

Spencer III, George E. – 50 – West Norwalk, CT – Dec WTC

Spencer, Robert Andrew – 35 – Red Bank, NJ – Dec WTC

Sperando, Mary Rubina – 39 – Queens, NY – Dec WTC

Spinelli, Frank J. – 44 – Short Hills, NJ – Dec WTC

Spitz, William E. – 49 – Oceanside, NY – Dec WTC

Spor, Joseph P. – 35 – Somers, NY – Dec E/R

Sprockamp, Klaus Johannes – 42 – Muhltal, Germany – Dec WTC

Srinuan, Saranya – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

St. Rose, Fitzroy – 40 – South Bronx, NY – Dec WTC

Stabile, Michael F. – 50 – Staten Island, NY – Dec WTC

Stack, Lawrence T. – 58 – Lake Ronkonkoma, NY – Dec E/R

Stackpole, Timothy – 42 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Stadelberger, Richard James – 55 – Middletown, NJ – Dec WTC

Stahlman, Eric A. – 43 – Holmdel Township, NJ – Dec WTC

Stajk, Gregory – 46 – Long Beach, NY – Dec E/R

Stan, Alexandru Liviu – 34 – Queens, NY – Dec WTC

Stan, Corina – 31 – Middle Village, NY – Dec WTC

Stanley, Mary D. – 53 – Jamacia, NY – Dec WTC

Stanton, Joyce – – Unknown – Msg WTC

Stanton, Patricia – – Unknown – Msg WTC

Starita, Anthony M. – 35 – Westfield, NJ – Dec WTC

Stark, Jeffrey – 30 – Staten Island, NY – Dec E/R

Statkevicus, Derek James – 30 – Norwalk, CT – Dec WTC

Statz, Patricia J. – 41 – Tacoma Park, MD – Dec Ptn

Staub, Craig William – 30 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Steckman, William V. – 56 – West Hempstead, NY – Dec WTC

Steen, Eric Thomas – 32 – New York, NY – Dec WTC

Steiner, WIlliam R. – 56 – New Hope, PA – Dec WTC

Steinman, Alexander Robbins – 32 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Stephens, Edna L. – 53 – Washington, DC – Dec Ptn

Stergiopoulos, Andrew – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

Stern, Andrew – 45 – Bellmore, NY – Dec WTC

Steuerle, Norma Lang – 54 – Alexandria, VA – Am 77

Stevens, Martha – – New York, NY – Dec WTC

Stewart Jr., Richard H. – 35 – Manhattan, NY – Dec WTC

Stewart, Michael James – 42 – New York, NY – Dec WTC

Stoller, Sanford “Sandy” M. – 54 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Stone, Douglas J. – 54 – Dover, NH – Am 11

Stone, Lonny Jay – 43 – Bellmore, NY – Dec WTC

Storey, Jimmy Nevill – 58 – Katy, TX – Dec WTC

Stout, Timothy C. – 42 – Dobbs Ferry, NY – Dec WTC

Strada, Thomas S. – 41 – Chatham, NJ – Dec WTC

Straine Jr., James J. – 36 – Oceanport, NJ – Dec WTC

Straub, Edward W. – 48 – Convent Station, NJ – Dec WTC

Strauch Jr., George J. – 53 – Avon-by-the-Sea, NJ – Dec WTC

Strauss, Edward T. – 44 – Edison, NJ – Dec WTC

Strauss, Steven R. – 51 – Fresh Meadows, NY – Dec WTC

Strickland, Larry – 52 – Woodbridge, VA – Dec Ptn

Strobert, Steven F. – 33 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Stuart, Walwyn W. – 28 – Valley Stream, NY – Msg E/R

Suarez, Benjamin – 36 – New York, NY – Dec E/R

Suarez, David Scott – 24 – Princeton, NJ – Dec WTC

Suarez, Ramon – 45 – Ridgewood, NY – Dec E/R

Suarez, Xavier – 41 – Chino Hills, CA – Am 11

Sugiyama, Yoichi – 34 – Fort Lee, NJ – Dec WTC

Sugra, William C. – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Suhr, Daniel – 37 – Neponsit, NY – Dec E/R

Sullins, David Marc – 30 – Glendale, NY – Dec E/R

Sullivan, Christopher P. – 38 – Massapequa, NY – Dec E/R

Sullivan, Patrick – 32 – Breezy Point, NY – Dec WTC

Sullivan, Thomas – 38 – Kearney, NJ – Msg WTC

Sumaya, Hilario Soriano “Larry” – 42 – Staten Island, NY – Dec WTC

Suozzo, James Joseph – 47 – Hauppauge, NY – Dec WTC

Supinski, Colleen – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Sutcliffe Jr., Robert – 39 – Huntington, NY – Dec WTC

Sutter, Seline “Selina” – 63 – Manhattan, NY – Dec WTC

Sutton, Claudia Suzette – 34 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Swaine, John F. – 36 – Larchmont, NY – Dec WTC

Swanson, Valerie – 23 – Harrison, NJ – Msg WTC

Swearson, Kristine M. – 34 – Manhattan, NY – Dec WTC

Sweeney, – – Unknown – Am 11

Sweeney, Brian D. – 38 – Barnstable, MA – Un 175

Sweeney, Brian Edward – 29 – Merrick , NY – Dec E/R

Sweeney, Madeline Amy – 35 – Acton, MA – Am 11

Swensen, Kenneth J. – 40 – Chatham, NJ – Dec WTC

Swift, Thomas F. – 30 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Sword, Derek O. – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Szocik, Kevin T. – 27 – Garden City, NY – Dec WTC

Sztejnberg, Gina – 52 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Szurkowski, Norbert P. – 31 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Taback, Harry – 56 – Staten Island, NY – Dec WTC

Tabeek, Joann – 41 – Staten Island, NY – Dec WTC

Taddei, Norma C. – 64 – Woodside, NY – Dec WTC

Taddonio, Michael – 39 – Huntington, NY – Dec WTC

Takahashi, Keiichiro – 53 – Port Washington, NY – Dec WTC

Takahashi, Keiji – 42 – Tenafly, NJ – Dec WTC

Talbot, Phyllis – 53 – New York, NY – Dec WTC

Talhami, Robert R. – 40 – Shrewsbury, NJ – Dec WTC

Talignani, John – 74 – New York, NY – Un 93

Tallon, Sean Patrick – 26 – Yonkers, NY – Dec E/R

Talty, Paul – 40 – Wantagh, NY – Dec E/R

Tam, Maurita – 22 – Staten Island, NY – Dec WTC

Tamares, Rachel – 30 – Bronx, NY – Dec WTC

Tamayo, Hector – 51 – Holliswood, NY – Dec WTC

Tamuccio, Michael Andrew – 37 – Pelham Manor, NY – Dec WTC

Tanaka, Kenichiro – 52 – Rye Brook, NY – Msg WTC

Tankard, Rhondelle Cherie – 31 – Devonshire, Bermuda – Dec WTC

Tanner, Michael Anthony – 44 – Secaucus, NJ – Dec WTC

Taormina, Dennis Gerard – 36 – Montville, NJ – Dec WTC

Tarantino, Kenneth Joseph – 39 – Bayonne, NJ – Dec WTC

Tarasiewicz, Allan – 45 – Staten Island, NY – Dec E/R

Tarrou, Michael C. – 38 – Stafford Springs, CT – Un 175

Tartaro, Ronald – 38 – Bridgewater, NJ – Dec WTC

Taylor, Darryl A. – 52 – Staten Island, NY – Dec WTC

Taylor, Donnie Brooks – 40 – New York, NY – Dec WTC

Taylor, Hilda E. – 62 – Forestville, MD – Am 77

Taylor, Kip P. – 38 – McLean, VA – Dec Ptn

Taylor, Leonard – 45 – Reston, VA – Am 77

Taylor, Lorisa Ceylon – 31 – East Flatbush, NY – Dec WTC

Taylor, Michael M. – 42 – New York, NY – Dec WTC

Taylor, Sandra Carol – 50 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Teague, Sandra – 31 – Fairfax, VA – Am 77

Teepe, Karl W. – 57 – Centreville, VA – Dec Ptn

Tegtmeier, Paul A. – 41 – Hyde Park, NY – Dec E/R

Tembe, Yeshavant Moreshwar “Yesh” – 59 – Piscataway, NJ – Dec WTC

Tempesta, Anthony – 38 – Elizabeth, NJ – Dec WTC

Temple, Dorothy – 52 – New York, NY – Dec WTC

Tengelin, David – 25 – Manhattan, NY – Dec WTC

Terrenzi, Brian John – 28 – Hicksville, NY – Dec WTC

Terry, Lisa Marie – 42 – Rochester, MI – Dec WTC

Thackurdeen, Goumatie – 35 – South Ozone Park, NY – Dec WTC

Thatte, Harshad Sham – 30 – Norcross, GA – Dec WTC

Theodoridis, Michael – 32 – Boston, MA – Am 11

Theurkauf Jr., Thomas F. – 44 – Stamford, CT – Dec WTC

Thierry, Saada – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Thomas, Lesley – 40 – South Brick, NJ – Dec WTC

Thomas-O’Keefe, Lesley – 40 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Thompson, Brian T. – 42 – Dix Hills, NY – Dec WTC

Thompson, Clive – 43 – Summit, NJ – Dec WTC

Thompson, Glenn – 44 – New York, NY – Dec WTC

Thompson, Nigel Bruce – 33 – Brooklyn Heights, NY – Dec WTC

Thompson, Perry Anthony – 36 – Mount Laurel, NJ – Dec WTC

Thompson, Vanavah Alexi – 26 – Bronx, NY – Dec WTC

Thompson, William Harry – 51 – New York, NY – Dec E/R

Thorpe, Eric Raymond – 35 – Manhattan, NY – Dec WTC

Thorpe, Nichola Angela – 22 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Thurman, Tamara C. – 25 – Brewton, AL – Dec Ptn

Tieri Jr., Sal Edward – 40 – Shrewsbury, NJ – Dec WTC

Tierney, John Patrick – 27 – Staten Island, NY – Dec E/R

Tieste, William Randolph – 54 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Tietjen, Kenneth F. – 31 – Matawan, NJ – Dec E/R

Tighe, Stephen Edward – 41 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Timmes, Scott C. – 28 – Ridgewood, NY – Dec WTC

Tinley, Michael E. – 56 – Dallas, TX – Dec WTC

Tino, Jennifer Marie – 29 – West Caldwell, NJ – Dec WTC

Tipaldi, Robert Frank – 25 – Dyker Heights, NY – Dec WTC

Tipping II, John J. – 33 – Port Jefferson, NY – Dec E/R

Tirado Jr., Hector Luis – 30 – Bronx, NY – Dec E/R

Tirado, David Lawrence – 26 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Titolo, Michelle – 34 – Copiague, NY – Dec WTC

Titus, Alicia N. – 28 – San Francisco, CA – Un 175

Tobin, John J. – 47 – Kenilworth, NJ – Dec WTC

Todisco, Richard J. – 61 – Wyckoff, NJ – Dec WTC

Tolbert, Otis Vincent – 38 – Lemoore, CA – Dec Ptn

Tomasevic, Vladimir – 36 – Etobicoke, Ontario, Canada – Dec WTC

Tompsett, Stephen K. – 39 – Garden City, NY – Dec WTC

Tong, Thomas – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Torres, Doris – 32 – Unknown – Dec WTC

Torres, Luis Eduardo – 31 – Unknown – Dec WTC

Toyen, Amy E. – 24 – Newton, MA – Dec WTC

Traina, Christopher M. – 25 – Brick, NJ – Dec WTC

Trant, Daniel Patrick – 40 – Northport, NY – Dec WTC

Traore, Abdoul Karim – 41 – New York, NY – Dec WTC

Travers, Glenn J. – 53 – Tenafly, NJ – Dec WTC

Travers, Walter P. “Wally” – 44 – Upper Saddle River, NJ – Dec WTC

Traylor-Bass, Felicia Yvette – 38 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Trentini, James Anthony – 65 – Everett, MA – Am 11

Trentini, Mary – 67 – Everett, MA – Am 11

Trerotola, Lisa L. – 36 – Hazlet, NJ – Dec WTC

Trerra, Karamo – 40 – Manhattan, NY – Dec WTC

Trinidad, Michael Angel – 33 – Jamaica, NY – Dec WTC

Trombino, Francis Joseph – 68 – Clifton, NJ – Dec WTC

Trost, Gregory J. – 26 – Manhattan, NY – Dec WTC

Troy, Willie Q. – 51 – Aberdeen Proving Ground, MD – Dec Ptn

Tselepis, William – 33 – New Providence, NJ – Dec WTC

Tsoy, Zhanetta Valentinovna – 32 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Tucker, Michael Patrick – 40 – Rumson, NJ – Dec WTC

Tull-Francis, Pauline – 56 – Unknown – Dec WTC

Tumulty, Lance Richard – 32 – Bridgewater, NJ – Dec WTC

Tung, Ching Ping – 43 – Queens, NY – Dec WTC

Turner, Simon James – 39 – London, England – Dec WTC

Tuzio, Donald Joseph – 51 – Goshen, NY – Dec WTC

Twomey, Robert T. – 48 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Tzemis, Jennifer – 26 – Staten Island, NY – Dec WTC

Ueltzhoeffer, John G. – 36 – Roselle Park, NJ – Dec WTC

Ugolyn, Tyler V. – 23 – Manhattan, NY – Dec WTC

Uliano, Michael A. – 42 – Aberdeen, NJ – Dec WTC

Uman, Jonathan J. – 33 – Westport, CT – Dec WTC

Umarkar, Anil Shivhari – 34 – Hackensack, NJ – Dec WTC

Upton, Allen V. – 44 – New York, NY – Dec WTC

Urban, Diane Maria – 50 – Malverne, NY – Dec WTC

Vaccacio, John Damien – 30 – New York, NY – Dec WTC

Vadas, Bradley Hodges – 37 – Manhattan, NY – Dec WTC

Valcarcel, William – 54 – New York, NY – Dec WTC

Valdes, Antonio Jesus Montoya – 46 – East Boston, MA – Am 11

Valdes-Rodriguez, Mayra – 39 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Vale, Felix Antonio – 29 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Vale, Ivan – 27 – Ridgewood, NY – Dec WTC

Valentin Jr., Santos – 39 – Richmond Hill, NY – Dec E/R

Valentin, Benito – 33 – Bronx, NY – Dec WTC

Valvo II, Carlton Francis – 38 – New York, NY – Dec WTC

Vamsikrishna, Pendyala – 30 – Los Angeles, CA – Am 11

Van Acker, Erica – 62 – Manhattan, NY – Dec WTC

Van Auken, Kenneth W. – 47 – East Brunswick, NJ – Dec WTC

Van Hine, Richard Bruce – 48 – Greenwood Lake, NY – Dec E/R

Van Laere, Daniel M. – 46 – Glen Rock, NJ – Dec WTC

Vanacore, Edward Raymond – 29 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Vandevander, Jon C. – 44 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Varacchi, Frederick T. – 35 – Greenwich, CT – Dec WTC

Varadhan, Gopalakrishnan – 32 – Manhattan, NY – Dec WTC

Vargas, David – 46 – Long Island City, NY – Dec WTC

Vasel, Scott C. – 32 – Park Ridge, NJ – Dec WTC

Vasquez, Azael Ismael – 21 – New York, NY – Dec WTC

Vasquez, Santos – 55 – New York, NY – Dec WTC

Vauk, Ronald James – 37 – Nampa, ID – Dec Ptn

Vazquez, Arcangel – 47 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Vega, Peter Anthony – 36 – Brooklyn, NY – Dec E/R

Velamuri, Sankara – 63 – Avenel, NJ – Dec WTC

Velazquez, Jorge – 47 – Passaic, NJ – Dec WTC

Veling, Lawrence – 44 – Gerritsen Beach, NY – Dec E/R

Ventura, Anthony M. – 41 – Middletown, NJ – Dec WTC

Vera, David – 41 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Vero, Loretta A. – 51 – Nanuet, NY – Dec WTC

Vialonga, Christopher – 30 – Demarest, NJ – Dec WTC

Vianna, Matthew Gilbert – 23 – Manhasset, NY – Dec WTC

Vicario, Robert A. – 40 – Weehawken, NJ – Dec WTC

Victoria, Celeste Torres – 41 – Manhattan, NY – Dec WTC

Vidal, Joanna – 26 – Yonkers, NY – Dec WTC

Vigiano II, John T. – 36 – West Islip, NY – Dec E/R

Vigiano, Joseph Vincent – 34 – Medford, NY – Dec E/R

Vignola Jr., Frank J. – 44 – Merrick, NY – Dec WTC

Vilardo, Joseph B. – 44 – Stanhope, NJ – Dec WTC

Villanueva, Sergio – 33 – Jackson Heights, NY – Msg E/R

Vincelli, Chantal – 38 – Harlem, NY – Dec WTC

Vincent, Melissa Renee – 28 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Virgilio, Francine A. – 48 – Staten Island, NY – Dec WTC

Virgilio, Lawrence – 38 – Unknown – Dec E/R

Visciano, Joseph G. – 22 – Staten Island, NY – Dec WTC

Vitale, Joshua S. – 28 – Great Neck, NY – Dec WTC

Vosges, Lynette D. – 48 – New York, NY – Dec WTC

Voskerijian, Garo H. – 43 – Valley Stream, NY – Dec WTC

Vukosa, Alfred – 37 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Wachtler, Gregory Kamal Bruno – 25 – Ramsey, NJ – Dec WTC

Wagner, Karen – 40 – Houston, TX – Dec Ptn

Wahlstrom, Mary Alice – 75 – Kaysville, UT – Am 11

Wainio, Honor Elizabeth – 27 – Watchung, NJ – Un 93

Waisman, Gabriela – 33 – Elmhurst, NY – Dec WTC

Wakeford, Wendy Alice Rosario – 40 – Freehold, NJ – Dec WTC

Walcott, Courtney Wainsworth – 37 – Hackensack, NJ – Dec WTC

Wald, Victor – 49 – Manhattan, NY – Dec WTC

Waldie, Kenneth E. – 46 – Methuen, MA – Am 11

Walker, Benjamin – 41 – Suffern, NY – Dec WTC

Wall, Glen James – 38 – Rumson, NJ – Dec WTC

Wallace, Mitchel Scott – 34 – Mineola, NY – Dec E/R

Wallace, Peter Guyder – 66 – Lincoln Park, NJ – Dec WTC

Wallace, Robert F. – 43 – Woodhaven, NY – Dec E/R

Wallace, Roy M. – 42 – Wyckoff, NJ – Dec WTC

Wallendorf, Jeanmarie – 23 – Brooklyn Heights, NY – Dec WTC

Wallens, Matthew Blake – 31 – New York, NY – Dec WTC

Waller, Meta L. – 60 – Alexandria, VA – Dec Ptn

Wallice Jr., John – 43 – Huntington , NY – Dec WTC

Walsh, Barbara P. – 59 – Staten Island, NY – Dec WTC

Walsh, James – 37 – Scotch Plains, NJ – Dec WTC

Walz, Jeffrey Patrick – 37 – Tuckahoe, NY – Dec E/R

Wang, Ching – 59 – Queens, NY – Dec WTC

Wang, Weibin – 41 – Orangeburg, NY – Dec WTC

Warchola, Michael – 51 – Middle Village, NY – Dec E/R

Ward, Stephen Gordon – 33 – Gorham, ME – Dec WTC

Ward, Timothy Ray – 38 – San Diego, CA – Un 175

Waring, James A. – 49 – Bayside, NY – Dec WTC

Warner, Brian Gerald – 32 – Morganville, NJ – Dec WTC

Washington, Derrick Christopher – 33 – Calverton, NY – Dec WTC

Waters Jr., James Thomas “Muddy” – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Waters, Charles – 44 – New York, NY – Dec WTC

Waters, Patrick J. – 45 – Queens, NY – Dec E/R

Watson, Kenneth Thomas – 39 – Smithtown, NY – Dec E/R

Waye, Michael Henry – 38 – Morganville, NJ – Dec WTC

Weaver, Todd Christopher – 30 – New York, NY – Dec WTC

Weaver, Walter E. – 30 – Centereach, NY – Dec E/R

Webb, Nathaniel – 56 – Jersey City, NJ – Dec E/R

Webber, Glenn – 35 – Wales – Msg WTC

Webster, Dinah – 50 – Port Washington, NY – Msg WTC

Weems, William M. – 46 – Marblehead, MA – Un 175

Weil, Joanne Flora – 39 – Manhattan, NY – Dec WTC

Weinberg, Michael T. – 34 – Maspeth, NY – Dec E/R

Weinberg, Steven Jay – 41 – New City, NY – Dec WTC

Weingard, Scott Jeffrey – 29 – Manhattan, NY – Dec WTC

Weinstein, Steven – 50 – New York, NY – Dec WTC

Weiser, Simon – 65 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Weiss, David Martin – 41 – Maybrook, NY – Dec E/R

Weiss, David Thomas – 50 – New York, NY – Dec WTC

Wells, Vincent Michael – 22 – Redbridge, England – Dec WTC

Welsh, Deborah A. – 49 – Manhattan, NY – Un 93

Welty, Timothy – 34 – Yonkers, NY – Dec E/R

Wemmers, Christian Hans Rudolph – 43 – San Francisco, CA – Dec WTC

Wen, Ssu-Hui “Vanessa” – 23 – New York, NY – Dec WTC

Wenckus, John Joseph – 46 – Torrance, CA – Am 11

Wengerchuk, Oleh D. – 56 – Centerport, NY – Dec WTC

West, Peter Matthew – 54 – Pottersville, NJ – Dec WTC

West, Whitfield – 41 – New York, NY – Dec WTC

Whalen, Meredith L. – 23 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Whelan, Eugene – 31 – Rockaway, NY – Dec E/R

White, Adam S. – 26 – Brooklyn, NY – Dec WTC

White, Edward James – 30 – Queens, NY – Dec E/R

White, James Patrick – 34 – Hoboken, NJ – Dec WTC

White, John S. – 48 – New York, NY – Dec WTC

White, Kenneth W. – 50 – Staten Island, NY – Dec WTC

White, Leonard Anthony – 57 – Brooklyn, NY – Dec WTC

White, Malissa – 37 – East Flatbush, NY – Dec WTC

White, Maudlyn A. – 38 – Ft. Belvoir, VA – Dec Ptn

White, Sandra Letitia – 44 – Dumfries, VA – Dec Ptn

White, Wayne – 38 – New York, NY – Dec WTC

Whiteside, Leanne Marie – 31 – Manhattan, NY – Dec WTC

Whitford, Mark P. – 31 – Staten Island, NY – Dec E/R

Whittington, Leslie A. – 45 – University Park, MD – Am 77

Wholey, Michael T. – 34 – Westwood, NJ – Dec E/R

Wieman, Mary Lenz – 43 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Wiener, Jeffrey David – 33 – New York, NY – Dec WTC

Wik, William Joseph – 44 – Crestwood, NY – Dec WTC

Wildman, Allison Marie – 30 – Manhattan, NY – Dec WTC

Wilkinson, Glenn E. – 46 – Bayport, NY – Dec E/R

Willcher, Ernest M. – 62 – North Potomac, MD – Dec Ptn

Willett, John C. – 29 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Williams III, Louis Calvin – 53 – Mandeville, LA – Dec WTC

Williams Jr., Crossley – 28 – Uniondale , NY – Dec WTC

Williams, Brian Patrick – 29 – New York, NY – Dec WTC

Williams, Candace Lee – 20 – Danbury, CT – Am 11

Williams, David – 34 – New York, NY – Dec WTC

Williams, David Lucian – 32 – Newport, OR – Dec Ptn

Williams, Deborah Lynn – 35 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Williams, Dwayne – 40 – Jacksonville, AL – Dec Ptn

Williams, Kevin Michael – 24 – Manhattan, NY – Dec WTC

Williams, Louie Anthony – 44 – Manhattan, NY – Dec WTC

Williamson, John P. – 46 – Warwick, NY – Dec E/R

Wilson, Donna – 48 – Williston Park, NY – Dec WTC

Wilson, William Eben – 55 – Manhattan, NY – Dec WTC

Winton, David H. – 29 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Winuk, Glenn J. – 40 – Manhattan, NY – Dec WTC

Wise, Thomas Francis – 43 – New York, NY – Dec WTC

Wisniewski, Alan L. – 47 – Howell, NJ – Dec WTC

Wisniewski, Frank Thomas “Paul” – 54 – Basking Ridge, NJ – Dec WTC

Wiswall, David – 54 – North Massapequa, NY – Dec WTC

Wiswe, Sigrid Charlotte – 41 – Manhattan, NY – Dec WTC

Wittenstein, Michael Robert – 34 – Hoboken, NJ – Dec WTC

Wodenshek, Christopher W. – 35 – Ridgewood, NJ – Dec WTC

Wohlforth, Martin P. – 47 – Greenwich, CT – Dec WTC

Wolf, Katherine S. – 40 – Manhattan, NY – Dec WTC

Wong, Jennifer Y. – 26 – Whitestone, NY – Dec WTC

Wong, Jenny Seu Kueng Low – 25 – Bensonhurst, NY – Dec WTC

Wong, Siu Cheung – 34 – Jersey City , NJ – Dec WTC

Wong, Yin Ping “Steven” – 34 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Wong, Yuk Ping “Winnie” – 47 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Woodall, Brent James – 31 – Oradell, NJ – Dec WTC

Woods, James J. – 26 – Pearl River, NY – Dec WTC

Woods, Marvin R. – 58 – Great Mills, MD – Dec Ptn

Woods, Patrick – 36 – Staten Island, NY – Dec WTC

Woodwell, Richard Herron – 44 – Ho-Ho-Kus, NJ – Dec WTC

Wooley, David Terence – 54 – Nanuet, NY – Dec E/R

Works, John Bentley – 36 – Darien, CT – Dec WTC

Wortley, Martin Michael – 29 – Park Ridge, NJ – Dec WTC

Wotton, Rodney James – 36 – Middletown, NJ – Dec WTC

Wren, William – 61 – Lynbrook, NJ – Dec WTC

Wright, John – 33 – Rockville Centre, NY – Dec WTC

Wright, Neil Robbin – 30 – Bethlehem, NJ – Dec WTC

Wright, Sandra – 57 – Langhorne, PA – Dec WTC

Yambem, Jupiter – 41 – Beacon, NY – Dec WTC

Yamnicky, John D. – 71 – Waldorf, MD – Am 77

Yanamadala, Suresh – 33 – Plainsboro, NJ – Dec WTC

Yancey, Vicki C. – 43 – Springfield, VA – Am 77

Yang, Shuyin – 61 – Beijing, China – Am 77

Yarnell, Matthew David – 26 – Jersey City, NJ – Dec WTC

Yaskulka, Myrna – 59 – Staten Island, NY – Dec WTC

Yee, Olabisi Layeni – 38 – Staten Island, NY – Dec WTC

Yokum, Kevin Wayne – 27 – Lake Charles, LA – Dec Ptn

York, Edward Phillip – 45 – Wilton, CT – Dec WTC

York, Kevin Patrick – 41 – Princeton Township, NJ – Dec WTC

York, Raymond R. – 45 – Valley Stream, NY – Dec E/R

Youmans, Suzanne – 60 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Young, Barrington L. – 35 – Rosedale, NY – Dec WTC

Young, Donald McArthur – 41 – Roanoke, VA – Dec Ptn

Young, Edmond – 22 – Owings, MD – Dec Ptn

Young, Jacqueline “Jakki” – 37 – New York, NY – Dec WTC

Young, Lisa L. – 36 – Germantown, MD – Dec Ptn

Yuen, Elkin – 32 – Flushing, NY – Dec WTC

Yuguang, Zheng – 65 – Beijing, China – Am 77

Zaccoli, Joseph – 39 – Valley Stream, NY – Dec WTC

Zakhary, Adel Agayby – 50 – North Arlington, NJ – Dec WTC

Zaltsman, Arkady – 45 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Zambrana Jr., Edwin J. – 24 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Zampieri, Robert Alan “Robbie” – 30 – Saddle River, NJ – Dec WTC

Zangrilli, Mark – 36 – Pompton Plains, NJ – Dec WTC

Zarba, Christopher Rudoph – 47 – Hopkinton, MA – Am 11

Zaslow, Ira – 55 – North Woodmere, NY – Dec WTC

Zedillo, Aurelio – – Mexico – Msg WTC

Zelman, Kenneth Albert – 36 – Succasunna, NJ – Dec WTC

Zelmanowitz, Abraham J. – 55 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Zempoaltecatl, Martin Morales – 22 – Queens, NY – Dec WTC

Zeng, Zhe “Zack” – 28 – Brooklyn, NY – Dec WTC

Zeplin, Marc Scott – 33 – West Harrison, NY – Dec WTC

Zhao, Jie Yao Justin – 27 – Manhattan, NY – Dec WTC

Ziminski, Ivelin – 40 – Tarrytown, NY – Dec WTC

Zinzi, Michael Joseph – 37 – Newfoundland, NJ – Dec WTC

Zion, Charles A. – 54 – Greenwich, CT – Dec WTC

Zipper, Julie Lynne – 44 – Paramus, NJ – Dec WTC

Zisa, Salvatore J. – 45 – Hawthorne, NJ – Dec WTC

Zois, Prokopios “Paul” – 46 – Lynbrook, NY – Dec WTC

Zuccala, Joseph J. – 54 – Croton-on-Hudson, NY – Dec WTC

Zucker, Andrew Steven – 27 – Riverdale, NY – Dec WTC

Zukelman, Igor – 29 – Queens, NY – Dec WTC