Ekaterina Enokaeva: Russian therefore Hot! (sexy photos)

Ekaterina Enokaeva. Yap! This is her name and she is -of course- Russian!
Could she be anything else with such a hot figure?
She describes herself as “Professional model from Russia”.
As everyone can understand, though, she just describes what’s natural, as we can all agree that it would be a mortal sin if she wasn’t modeling…
Иногда замечаю в отношениях такой устав: женщина все моет, убирает, готовит и работает. А мужчина только работает. За мою не долгую жизнь мне встречались мужчины, которые с ходу говорили: я по дому ничего не делаю, не готовлю – я же мужик, я – работаю. И у меня возник вопрос к девушкам, которые делают всё и ещё сами себя обеспечивают. Если ты следишь за чистотой дома, готовишь, работаешь, сама закрываешь свои потребности финансово, то зачем тебе ОН, правда? Обычно в таких случаях он ещё и не так уж и хорошо относится. Это то, чего я никогда не понимала. И никогда не пойму. Чтобы поддержаться за член не нужно с этим мужиком жить! Простите, сегодня прям накипело. Обидненько бывает за русских женщин. В Европе таких дур не найдёшь. Повезло русским мужикам
Ты имеешь право уйти от того, кого ты любишь, но кто плохо с тобой обращается. Ты имеешь право ставить себя на первое место и уходить, если ты пытаешься снова и снова, но ничего не меняется. Ты имеешь право уйти от плохих друзей, ты имеешь право окружить себя любовью, людьми, которые поддерживают тебя и помогают. Ты имеешь право брать ту энергию, которая тебе нужна в жизни. Ты имеешь право прощать себя за большие и маленькие ошибки, ты имеешь право быть доброй к себе, смотреть в зеркало и нравиться себе. Ты имеешь право освободить себя от своих же ожиданий. Иногда мы думаем, что уходить — это плохо, словно это значит сдаться и опустить руки. Но иногда уйти — это лучшее, что вы можете сделать для себя. Это позволяет вам изменить вектор своей жизни, начать сначала, открыть себя и мир. Иногда уйти — значит спасти себя от того, чтобы застрять в неправильном месте с неправильными людьми. Уйти — значит открыть двери переменам, росту, возможностям и освобождению. У вас всегда есть возможность уйти, пока вы не найдете свое место и то, что делает вас счастливой. Вы даже имеете право оставить прошлую себя позади и создать новую (с) Ph @inkavv Mua @burevskaya_make_up_hair Lingerie @my_dear_petra_spb
Я ответственна только за свои чувства. Поняв это, я перестала делать что-либо для других из чувства вины и это позволило мне научиться быть счастливой. Я научилась делать выбор в пользу себя, чтобы сохранить: нервы, здоровье, красоту. И ещё я научилась поступать правильно и обдумано, не спеша, не импульсивно – за это спасибо всему тому дерьму, с которым мне пришлось столкнуться. Вообще, меня уже весьма сложно удивить какими-либо поступками людей или происшествиями
Любовь зла, полюбишь и козла – эти поговорки придумали не дураки. Даже очень умная женщина может полюбить наркомана, алкоголика, шизофреника, женатого, убогого, нищеброда с долгами, тирана и похожего на обезьяну. Кого любить не выбирают. Можно выбрать с кем поехать в отпуск, с кем жить, даже с кем вступить в брак. Но выбирать кого любить… невозможно Ph @artofkosmos Mua @yana.shel @enokaeva_diary