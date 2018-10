Tina Mela is an incredibly sexy singer with a voice and…quite a body. The hot blonde babe appears in clubs in Thessaloniki and always attracts the gazes of the male populous with her curvaceous figure and choice of attire on stage, or complete lack thereof in some instances. In one of her shows, she apparently went commando! You can imagine the heart attacks she caused!

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TINA OFFICIAL (@tina_mela) στις 19 Σεπ, 2018 στις 1:20 μμ PDT

Η καρδιά πάντα ξέρει … ❤ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TINA OFFICIAL (@tina_mela) στις 12 Σεπ, 2018 στις 2:27 μμ PDT

Τελευταία μπανακια ☺ #summertime🌞 #lovesummer Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TINA OFFICIAL (@tina_mela) στις 28 Αύγ, 2018 στις 10:52 πμ PDT